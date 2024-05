Menos liquidaciones, venta de activos bajo la lupa y recuperar el grado de inversión: el rearme de Falabella

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las aguas se calmaron. El directorio está recompuesto. Dos trimestres consecutivos con ganancias ayudaron a que los socios principales del grupo Falabella (los miembros del pacto controlador) acercaran posiciones después de años turbulentos en la compañía, que llegó a ser hace unos años la joya de la corona en la Bolsa de Santiago.

Esta semana, la compañía (que tiene una capitalización bursátil de US$ 7.445 millones, un tercio de lo que llegó a valer en sus mejores años) sorprendió al mercado al cerrar el primer trimestre con ganancias por US$ 60 millones, en contraste con los US$ 55 millones de pérdidas en el mismo período del año pasado.

La racha partió a fines del año pasado, cuando reportó una utilidad neta de US$ 80 millones para el cuarto trimestre.

El precio de la acción está en su mejor nivel en poco más de dos años y al interior de la firma -controlada por las familias Solari, Del Río y Cúneo- hay mucha confianza en los cambios implementados. Tanto, que el presupuesto 2024 considera importantes ganancias.

“Vemos estos resultados con satisfacción, ya que avalan que nuestro plan estratégico centrado en el cliente está progresando favorablemente. Esto nos ha permitido mejorar nuestros principales indicadores, pese a un escenario de consumo deprimido en la mayoría de los países de la región. En adelante, seguiremos enfocados en simplificar y hacer más ágil nuestra operación”, dijo el recién ratificado gerente general corporativo de la firma, Alejandro González, tras los resultados del primer cuarto del año.

Pero, ¿cuáles son las claves que han logrado que Falabella comience a tener cifras azules, en términos operacionales, financieros y comerciales? La compañía respondió por escrito a las consultas de Señal DF.

En primer término, aseguró que las claves del cambio en curso -como lo definió- consideran “un nuevo equipo trabajando de manera coordinada y con una estrategia clara, que recoge aprendizajes del pasado reciente, e incorpora ajustes”.

A esto sumó un “recentrado” de la estrategia digital, con nuevo equilibrio entre venta online y en tiendas, para -según la empresa- abordar de manera efectiva lo digital y físico.

Apuntó, además, a una “organización más efectiva y simple”, poniendo foco en el core, en lo que sabe hacer la firma, junto con potenciar sus cinco marcas: Falabella, Sodimac, Tottus, Banco y Mallplaza.

Por último, la empresa asoció sus mejores resultados a su plan de venta de activos no esenciales, a lo que sumó eficiencias operacionales y una mayor contención de gastos, lo que en retail se traduce en rebaja de inventarios y ciclos de compra más ágiles.

En la banca -añadió- se implementó un modelo digital (banco con más cuentas corrientes personales en Chile), con distintas medidas para lograr reducir el riesgo de la cartera.

Un alto directivo de la compañía, que pidió reserva, dijo que, tras la anunciada venta de sus centros comerciales en Perú a Mallplaza (en una transacción valorizada en US$ 848 millones y que se prevé esté finalizada entre julio y septiembre de este año), el plan de enajenación se puso bajo la lupa, puesto que la operación le permitirá a Falabella bajar sus indicadores de deuda, que fue lo que llevó en parte a la compañía a perder su grado de inversión.

La misma fuente dijo que, con los ajustes realizados en la operativa del grupo y el ingreso de recursos frescos con la venta de sus malls en Perú, es altamente probable que la compañía recupere su grado de inversión durante este año. Pese a esto, desde Falabella se señaló: “El plan de venta de activos de entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones sigue en pie. En ese marco, cada operación es analizada desde una perspectiva estratégica y financiera, para asegurar un uso más eficaz de nuestros recursos para la sostenibilidad y el crecimiento de largo plazo”.

Entre los activos de la compañía que estarían a la venta figura el mall Open Plaza Kennedy; el comprador sería Parque Arauco, en una negocio que se estima entre los US$ 150 millones y US$ 200 millones. Pero, según personas al tanto, las partes aún no se ponen de acuerdo en el precio.

El cliente y las liquidaciones

Tras la entrega de resultados a marzo, el CEO de la empresa apuntó a un plan estratégico centrado en el cliente. ¿Cómo se traduce eso? “Ajustamos los inventarios y acortamos los ciclos de compra. Esto nos permite llegar con un catálogo mucho más ajustado a las tendencias, y mejorar la competitividad de precios. Estos esfuerzos dieron resultados, reflejados en la mejora de márgenes”, dijo la firma.

¿Y cómo se compatibiliza un plan centrado en el cliente considerando que la empresa ha reducido su número de vendedores en sus tiendas?

Falabella respondió: “El plan considera la focalización de las inversiones en tecnología para profundizar la experiencia de los clientes. En línea con las tendencias de nuestros usuarios, estamos ajustando el modelo de atención en tiendas, incorporando tecnología para lograr que los clientes puedan tener autoatención sin fricciones y adaptando nuestra dotación a aquellas áreas que agregan valor”.

La compañía agregó que este plan ha estado centrado en hacer las tiendas “más experienciales”, mejorando el layout (disposición de los productos en el local) e incorporando servicios personalizados para agregar valor a los clientes.

Ejemplo de esto, aseguró la compañía, son la zona gamer y el servicio de personal shopper en Falabella, o la zona Lyfestyle en Mallplaza. En Sodimac, agregó, se han habilitado espacios con mayor orientación a las categorías de decoración, y herramientas como mapas interactivos de la tienda que facilitan, según la empresa, el encontrar los productos. También se mencionó la implementación de asistentes virtuales en el local.

También al analizar sus resultados del primer cuarto del año, el conglomerado destacó que sus divisiones Falabella, Tottus y Sodimac impulsaron sus números gracias a una reducción de un 11% en los niveles de inventarios y un aumento en el margen bruto. ¿Esto se traduce en menos liquidaciones?

Desde Falabella explicaron que los márgenes son más altos gracias a una mejor gestión de los niveles de inventarios: “Lo que nos permite -aseguró la empresa- tener más novedades más rápido y así responder a las últimas tendencias. Eso se traduce en un nivel de promocionalidad más controlado”.

La empresa añadió que si bien Falabella Retail (su división de tiendas por departamento) es un negocio principalmente de moda, donde traer rápido las últimas tendencias a un precio conveniente es parte de su ADN, tiene una estacionalidad natural que trae implícito ciertos eventos de liquidación sobre los productos de temporada. “Sin embargo, estos ciclos son cada vez más eficientes y cortos, gracias a las mejoras que hacemos en la gestión de inventario”, destacó, junto con señalar que las liquidaciones son cada vez más complementadas por otros eventos, como cyber y blackfriday, entre otros, que ocurren a lo largo del año.