Clase política y (poca) reasignación de recursos

Cartas

Señora Directora:

Desde que el ministro de Hacienda ofreció un presupuesto base cero para 2021, y que varios políticos dieron su aprobación, se pensó que se haría un esfuerzo profesional, por primera vez después de decenas de años, para cortar los programas malos y desplazar gastos no prioritarios en las actuales circunstancias.

Según Libertad y Desarrollo esta reasignación sólo sería de mill USD 2.270, o sea un 3,1% del total, un esfuerzo más bien modesto. Creo que, una vez más, la clase política no hace un esfuerzo de reasignación de recursos y protege sus zonas de confort.

El costo de no calidad en las empresas que han implementado un sistema de gestión de la calidad (ISO 9001) fluctúa entre un 8% a un 25% de sus ingresos, dependiendo de la industria. En el caso del Gobierno, que sabemos el mal uso explícito de muchos recursos y otros que se han robado, debiera poder reasignar un 20% con algo de dolor. Eso significa en una reasignación de US$ 16.000 millones en un total de US$ 80.000 millones.

Exijamos un trabajo profesional de recursos. Y además, implementar urgentemente en todo el sistema estatal un sistema de gestión de calidad de la política, similar al Informe Nolan, del Reino Unido.

Jorge Porter Taschkewitz