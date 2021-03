Emprendedoras y brechas financieras

Columnistas

Camila Postigo, gerenta de Marketing y Comunicaciones Endeavor Chile

Pocos fondos de inversión y falta de experiencia en el sector, serían algunas de las principales barreras en el crecimiento de las scale-up en Chile, según el último estudio publicado por Endeavor Research, donde se expone cómo la entrada de nuevos actores nacionales e internacionales, la entrega de capital inteligente y la creación de un Fondo de Fondos, es el camino para expandir y mejorar el nivel de capital de riesgo local impulsando el desarrollo del país por medio del emprendimiento.

Este escenario que se presenta como un desafío para el ecosistema, requiere un compromiso mayor para los emprendimientos liderados por mujeres. Según la plataforma especialista en start-up Covering, las fundadoras en todo el mundo solo reciben el 2% del capital de riesgo existente, y las de origen latinoamericano obtienen menos de una décima parte, lo que como consecuencia provoca que a nivel mundial estemos perdiendo grandes oportunidades.

El actual sistema de financiamiento pone a las mujeres en desventaja, y los números no son la razón detrás de esto. Según un estudio realizado por el BID a pesar de que en América Latina reciben hasta 50% menos de inversión, sus empresas logran ingresos hasta 20% mayores que sus pares masculinos. Además de tener menos posibilidades de arrastrar créditos impagos. ¿Cómo explicamos esta situación?

Hay una cadena de factores que dificultan levantar capital para las mujeres, y es ahí donde debemos poner el foco. No se trata de invertir de forma benéfica, sino de entender que esto significará una oportunidad económica a nivel global y que el talento no tiene género.

La falta de apoyo del entorno social y su rol de cuidadoras son algunas de las barreras que están limitando su liderazgo y autoestima laboral, lo que a su vez les juega en contra al momento de ir a negociar o levantar capital. Estudios como "Why Women-Owned Startups Are a Better Bet" de BCG, expone que las mujeres son más conservadoras en sus proyecciones, pidiendo menos y se ven cuestionadas sobre su conocimiento técnico detrás del negocio, cuando en realidad sí lo manejan. Esto es consecuencia de estereotipos, la falta de inspiración, confianza y una apertura del mercado.

Como ecosistema y país debemos lograr que piensen en grande con más modelos de rol y apoyo de otras mujeres que hayan alcanzado grandes éxitos con sus empresas, red de mentoras en quienes apoyarse e inspirarse, para sentirnos más acompañadas y confiadas; potenciar los programas de capacitación y no menos importante, incluir a mujeres en los equipos de VC, agregando valor no solo en las fundadoras, sino que a nivel organizacional. La diversidad es un pilar para tener equipos fuertes, innovadores, productivos y que piensen de forma diferente.

Con pequeñas medidas y acciones cotidianas como tener paneles diversos, o generar políticas organizacionales como el postnatal masculino -que ya algunas organizaciones lo han adoptado, tales como Fintual- daremos grandes pasos permitiendo que tanto hombres como mujeres puedan tener un equilibrio entre vida personal y trabajo, sin limitar a ninguno en el camino.

Estamos frente a una oportunidad histórica de convertirnos en un país de emprendedores, existen Scale-ups llegando a un nivel nunca antes visto, sin embargo, el desafío está en tener muchos más casos de éxito en el futuro –hombres y mujeres– y para eso necesitamos potenciar el talento y el capital local. No cometamos el error del pasado, no dejemos a nadie fuera, solo así podremos liderar con orgullo.