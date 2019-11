Guía para las PYME afectadas para acceder a los beneficios económicos del gobierno

DF LAB

Subsidios, créditos y campañas son algunas de las iniciativas que se están impulsando desde el Ministerio de Economía. El primer levantamiento de la cartera reveló que de las 6.800 firmas catastradas, sólo 2.400 cumplieron los requisitos para recibir ayuda.

A través del Ministerio de Economía, el gobierno realizó un catastro que reveló que cerca de 6.800 Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) habían sufrido daños hasta en 31 de octubre. Sin embargo, esta semana el titular de la cartera, Lucas Palacios, anunció que se abriría una segunda fase del levantamiento de datos, hasta el lunes 25 de noviembre.

El primer catastro evidenció que del total de firmas consideradas, 3.292 tuvieron daño material, y cerca de 3.000 empresas (el 44,1%) quedaron fuera por consignar solo lucro cesante y no destrozos. Esto significa que cerca de 3.500 cumplieron con los requisitos para acceder a subsidios, que serán entregados a través de Corfo y Sercotec.

¿Quiénes accedieron, y pueden volver a acceder en el segundo levantamiento, a subsidios? Las condiciones son: tener actividades iniciadas en el Servicio de Impuestos Internos (SII); tener ventas anuales menores a 100.000 UF, dada la definición de PYME; no tener deudas laborales y/o previsionales, ni tampoco tributarias; no haber sido condenados por prácticas antisindicales y/o infraccionado por derechos fundamentales del trabajador; y no tener rendiciones pendientes con Corfo y/o Sercotec.

Según informó el Ministerio de Economía, dentro de las firmas que registraron daño material pero no cumplieron con lo necesario para adjudicarse financiamiento, los dos principales motivos fueron el tamaño de la empresa -mayores ingresos que los requeridos- (187, correspondiente a un 2,8%) y la informalidad (410 empresas, o sea, un 4,6%).

Los 2.400 subsidios comenzaron a entregarse el lunes y consideran un aporte de hasta $ 4 millones por firma. Durante las semanas previas, el gobierno había incentivado la reactivación del comercio -sector más afectado- a través de campañas publicitarias como Elijo PYME, para reactivar la demanda.

Pero ayer Economía reveló que 434 firmas de las que accederán a financiamiento, o sea cerca del 20% del total, representan al sector turístico. El ministro Palacios explicó que "si normalmente de aquí a fin de año teníamos en los hoteles cerca de un 66% de ocupación con reservas, hoy en día eso ha bajado a menos del 30%".

Por lo tanto, dado que está comenzando la temporada alta, desde el gobierno se lanzó la campaña Elige Chile, para incentivar que las personas vacacionen dentro del país.

Pero los subsidios no son la única ayuda económica que gestiona el Ejecutivo. En total, 23 instituciones financieras están otorgando créditos con aval del Estado para PYME afectadas. Para acceder a ellos, la persona debe acercarse a cualquier banco o institución financiera y postular a la garantía Fogain de Corfo. El gobierno dispuso de US$ 200 millones para facilitar y respaldar el acceso a tales créditos.

Además, cuando el Presidente Piñera anunció una serie de medidas para apoyar a las PYME, aseguró que se otorgarían facilidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias de las firmas. Una de ellas corresponde a mayores plazos para declaraciones de IVA, que según informó el SII, la correspondiente al mes de octubre se podrá realizar hasta el 10 de diciembre sin recargos.

Desde ProChile también lanzaron una serie de medidas para las PYME exportadoras, que apoyará a más de 2.000 firmas a través de una inversión sobre los $ 3.500 millones. El paquete agrupa seis grandes temas: Simplificación de Trámites, monitoreo, convenios logísticos, inteligencia comercial y conexión de la oferta con la demanda.

¿Quiénes son las PYME afectadas?

Según el primer catastro de Economía, las firmas afectadas cuentan en promedio con dos trabajadores y el 80% vende alrededor de $ 3 millones al año. Como se había anunciado previamente, el rubro más afectado es el comercio (38%) seguido del turismo.

A nivel nacional, el promedio de edad de los dueños de estas empresas es de 43 años, y un 55% de los damnificados son hombres, mientras que el 44% corresponde a mujeres.

La Región Metropolitana (RM) lidera en firmas afectadas, seguida de Valparaíso, Biobío y Coquimbo. En la RM las comunas más perjudicadas son Santiago, Puente Alto, Maipú y Providencia, que concentran el 37% de los daños.

El director nacional de Sercotec, Cristóbal Leturia, afirmó que el catastro revela cómo son las PYME en Chile, y además permite "visibilizar la real empresa que fue saqueada, la empresa de esfuerzo, la empresa que le cuesta llegar a fin de mes", aseguró que "Chile es un país de clase media y las PYME chilenas son empresas de clase media también".