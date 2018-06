Pedro Sánchez es "Mr. Handsome" para la prensa internacional

Tendencia

Desde que llegó al poder, el gobernante español acapara una serie de titulares a los que el género masculino no estaba acostumbrado: ¿Cómo le sienta los lentes? ¿Combina su traje?... ¿Desde cuándo esto le importa a ellos?

Mr. Handsome (Sr. Guapo), fotogénico economista, doble de Antonio Banderas... son sólo algunos de los nicknames con los que la prensa extranjera (desde Cosmopolitan Australia hasta el Financial Times) se refieren a Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España.

Al margen del complejo proceso que le llevó a ser el séptimo presidente desde el regreso de la democracia española, fuera de sus fronteras, el foco se pone en unos atributos que para muchos lo convierten en el homónimo europeo de Justin Trudeau. En una sociedad en la que se analiza con lupa el aspecto físico de cualquier mujer con responsabilidad pública, ya sea la reina Letizia o Melania Trump, ¿cómo es de significativo que hablemos ahora sobre las gafas de sol de Pedro Sánchez?

Los memes se suceden y los comentarios en redes y prensa se preguntan si le favorecen o no, si son simple postureo o si se trata de unas Ray-Ban modelo Hexagonal o de unas Carrera. No hablamos del último complemento de moda de alguna primera dama, si no de las gafas de sol de Pedro Sánchez. Desde que llegó al poder, el líder del PSOE acapara una serie de titulares con los que el género masculino no estaba acostumbrado a lidiar: ¿Analizar cómo le sienta el traje? ¿Juzgar si su aspecto es atractivo o no?... ¿Desde cuando importa para ellos?

Muchas de las medidas que Pedro Sánchez ha tomado como presidente de un ejecutivo formado por once mujeres como ministras en un total de 17 ministerios, han ido acompañadas de comentarios que van más allá del análisis político.

Editores del Financial Times como Peter Spiegel se preguntan si se trata del líder más guapo del G20. "OK, España no es oficialmente del G20, pero están invitados", añade. Y en la BBC le describen como "fotogénico economista y antiguo jugador de baloncesto".

El subdirector de Buzzfeed News, David Mack, se alegraba de la noticia de su llegada al gobierno con el siguiente tweet: "Importante noticia geopolítica: el nuevo presidente español está bueno." Y en revistas como Vanity Fair USA o Cosmopolitan Australia le dedican artículos en los que, además de su paritario gobierno o su gestión de la crisis del barco Aquarius, alaban su belleza y atractivo.

¿Gesto de normalidad ante comentarios y actitudes que siempre han estado ligados a un mismo género? ¿Toleraríamos pese a todo que se dijera de una mandataria que "está buena"? ¿Puro sensacionalismo y superficialidad mediática? ¿Frivolización y despiste ante el conocimiento real de sus políticas? El debate en torno al presidente no ha hecho nada más que comenzar.

Spain's Pedro Sanchez Snatches Power and My Heart as the Country's Hot New Prime Minister https://t.co/K5AuxgwlWj — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) 1 de junio de 2018

important geopolitical news: spain’s new prime minister is hot pic.twitter.com/lDk7q8sApm — David Mack (@davidmackau) 1 de junio de 2018