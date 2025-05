Burocracia tributaria

Señor Director:

A propósito de la carta de Juan Alberto Pizarro, coincidiendo con varios de sus puntos, me permito comentar algunas de sus afirmaciones.

En cuanto a que las funciones del Consejo Tributario corresponden a áreas ya desarrolladas por el SII, bien pudo predominar un aspecto político en ese trabajo, cuestión que ahora se intenta corregir.

Respecto a la falta de metas cuantificables en el Plan de Gestión de Cumplimiento, la reforma incorporó la obligación del Director del SII de presentar al Consejo un estado de avance de su implementación, lo que debiera traducirse en mayor precisión futura.

Por último, durante la discusión legislativa, se consideró el riesgo de burocracia. Por ello, se diseñó una estructura ligera compuesta de miembros externos con dedicación parcial y fijando plazos acotados de respuesta (aunque no se regulan todos los plazos).

Concuerdo en que solo el tiempo permitirá determinar su real aporte. No obstante, pareciera ser una mejora en la gobernanza del SII, ajeno a gobiernos de turno, reduce riesgo de arbitrariedad y promueve la certeza jurídica.

Maximiliano Concha R.

Director Tributario PAGBAM Schwencke