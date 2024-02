Chile: ¿Una democracia defectuosa?

Cartas

Señor Director:

Un llamado de atención. Así debiese ser tomado el resultado para Chile del índice de democracia The Economist 2023. Ya es conocido que Chile, nuevamente, perdió su estatus de democracia plena y las sombras de una erosión general comienzan a aparecer.

El problema de nuestra institucionalidad actual no radica en los organismos electorales, las instituciones formales o el respeto a los derechos civiles y políticos básicos, sino más bien en el compromiso de los chilenos con la democracia como forma de gobierno.

¿De dónde proviene este declive? Siguiendo los datos provenientes de Latinobarómetro 2023, siete de cada 10 chilenos no están satisfechos con el desempeño de nuestro sistema democrático. La cifra es más alarmante cuando observamos que el porcentaje de insatisfacción es mayor entre quienes perciben que la protección contra el crimen no está garantizada o entre quienes observan que la situación económica del país va por mal camino.

La realidad de que problemas acuciantes, como los ilustrados anteriormente, no son solucionados por autoridades y representantes, incuba la percepción de que es preferible otro sistema al democrático, inclusive con el precio de la libertad que ello conlleva. La primera tarea es reconstruir nuestro sistema político-electoral para que entregue incentivos directos a la cooperación y unidad de propósito. La superación de los desafíos en libertad y democracia depende de ello.

Miguel Ángel Fernández

Subdirector Académico Faro UDD