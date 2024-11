Cartas

Señor Director:

Resulta incomprensible que el plan de descarbonización de nuestra matriz energética se base en gas, un combustible que debe ser importado y consume divisas, para suplir la energía que requerimos cuando las plantas eólicas no generan porque no hay viento (70% a 75 % del tiempo) y las fotovoltaicas no operan porque es de noche o está nublado (también 70% a 75 % del tiempo) y, en cambio, se desaproveche lo que el país tiene.

Chile goza de características orográficas e hidrográficas muy similares a Noruega, el país más sostenible del planeta, cuyo sistema eléctrico se alimenta en un 99% de plantas hidroeléctricas -y otras renovables- y es líder absoluto en energía circular azul. El potencial de Chile en Pequeña y Mediana Generación Hidroeléctrica (PMGH) es enorme, supera los 30.000 MW. Con algunas pocas medidas de fomento e incentivo, los privados podrían desarrollar este potencial, creando miles de puestos de trabajo y fomentando efectivamente la economía.

Se perciben además prolegómenos de guerra mundial. Si ello ocurre, ¿de dónde obtendremos el gas, petróleo y carbón que necesitamos? Seamos, por una vez, previsores y protejámonos con tiempo ante un posible acontecimiento de esta naturaleza.

Rolf Fiebig Zarges

Ingeniero, socio fundador y expresidente de ACERA