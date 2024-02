El complejo escenario para el litio

Cartas

Señor Director:

Recientemente, la caída en las acciones de SQM, coincidente en el tiempo al anuncio de un acuerdo con Codelco, emite señales de alerta sobre el futuro de la industria. Estas bajas, que obedecen a causas múltiples, afectan no sólo a la empresa, sino a la industria global de baterías de litio. Inversionistas ya han planteado inquietudes que ha cubierto la prensa reciente. La complejidad se agrava al considerar a Tianqi, importante accionista de SQM, y las restricciones de la FNE, hoy cuestionables en este contexto cambiante.

El vicepresidente ejecutivo de CORFO, a fines de 2023, destacó que el factor Tianqi, incluidas las medidas restrictivas para evitar su intervención de manera formal en la configuración del acuerdo con Codelco, representan un elemento crítico para proyectar las futuras direcciones de la industria.

Tal y como señaló José Miguel Benavente, omitir la consideración de este aspecto podría llevarnos a sorpresas relacionadas con restricciones de libre competencia.

Si el acuerdo final no recibe el respaldo de los inversionistas internacionales, no sólo la estrategia nacional de litio enfrentará dificultades, sino también el desarrollo de la industria del litio en Chile quedará rezagado.

Rafael Pizarro Rodríguez

Jefe Carrera Administración Pública Utem, miembro de la secretaría técnica comisión presidencial del litio 2014-2018