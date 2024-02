El Estado y la crisis en salud

Cartas

Señor Director:

La crisis en el sistema privado de salud es agobiante y mantiene en vilo a millones de usuarios. No obstante, y pese a todas las regulaciones que finalmente se traducen en graves distorsiones de precios, es un sistema que indudablemente funciona mucho mejor que el sistema público, tanto es así que quienes pueden salen voluntariamente huyendo de éste para sumarse a la atención que brinda el sector privado.

Hasta donde se observa, el mercado de las isapres es competitivo. Dado esto, no se entiende por qué el Estado debe fijarle precios y otras limitaciones en su funcionamiento. En un mercado realmente libre, la gente podría elegir entre una isapre que le cobra un valor X, u otra que le cobra un valor Y. La competencia genuina –sin imposiciones estatales que la entorpezcan– haría su trabajo.

Ahora bien, considerando que existe el prestador público, las personas incluso podrían cambiarse libremente si consideraran que los valores cobrados son un abuso. Frases como “con la salud no se lucra”, o “la salud como derecho humano” no sólo no ayudan en nada, sino que además son vacías de contenido.

En definitiva, hasta acá lo que se ha hecho es regular cada vez más la industria de la salud privada, como si ella tuviese secuestrados a los usuarios. No es malo recordar que la historia es al revés, por lo que dar más libertad al sector, sin regulaciones asfixiantes, generaría un mejor sistema y haría más evidente aun la enorme diferencia a favor del sector privado.

Félix Berríos Theoduloz

Economista