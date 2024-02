El peso de(s)preciado

Cartas

Señor Director:

El peso se ha depreciado con fuerza el último tiempo, ubicándose muy cerca de los mil pesos por dólar. Este comportamiento se explica en parte por el estrechamiento en los diferenciales de tasas de interés entre el Banco Central de Chile y la Reserva Federal de Estados Unidos, pero no solo por eso, ya que detrás de la pérdida de valor del peso hay varios otros factores más estructurales que lo tienen bajo presión.

Esta depreciación no es más que el reflejo de una situación interna que cambió drásticamente a partir del estallido delictual en 2019, donde se intensificó la incertidumbre en materia de la política económica que seguiría el país; hubo un caos institucional que pudo devenir en una fractura total y que dejó muchas secuelas; y la inflación se elevó con fuerza, en buena medida como consecuencia de políticos irresponsables que, además, golpearon fuertemente el mercado de capitales.

Por otra parte, el crecimiento económico ha sido paupérrimo y las expectativas no son nada favorables; las cuentas fiscales se encuentran presionadas por un abultado gasto ineficiente; existe una debilidad institucional donde se mire, y el ambiente delictual parece imparable.

En estas lamentables condiciones, es normal ver que nuestro peso sea despreciado.

Félix Berríos Theoduloz

Economista