El que ríe en julio... no siempre gana en diciembre

Señor Director:

Tras su triunfo en primarias, Jeannette Jara pasó de 16% a empatar con Kast en primera preferencia presidencial (27%, Cadem), superando incluso el apoyo que sumaba previamente con Tohá y Winter (20%). Estos “empujones” post-primarias no son nuevos: en 2021 Boric subió del 12% al 34% en una semana, y Sichel del 15% al 30%. Pero ¿son un trampolín o un espejismo?

El caso de Boric fue exitoso: tras las primarias superó ampliamente la suma que él y Jadue marcaban antes (24%) y también a Chile Vamos (33%). Aunque luego bajó a 21% y terminó la primera vuelta con 25,8%.

Sichel, en cambio, duplicó su apoyo, pero nunca superó el 33% que marcaba su coalición antes de la primaria. Luego cayó a 7% en octubre y terminó con menos votos que los que tuvo su sector en la primaria.

Kast no compitió en primarias, pero creció de forma sostenida: del 6% en julio de 2021 a 27,9% en la primera vuelta.

¿Por qué el efecto de las primarias parece fugaz? Puede deberse a la exposición mediática de los ganadores (heurística de disponibilidad). También influye el bandwagon effect (subirse al carro): la victoria actúa como señal de viabilidad. Pero las señales, si no se refuerzan, se diluyen.

Las primarias entusiasman, pero no aseguran la victoria. Como en 2021: el que ríe en julio, no siempre llega a diciembre.

Anton Kullak

Economista