Cartas

Señor Director:

En relación con el artículo donde la ministra del Trabajo se refiere a la licitación de stock (mal denominado stock, puesto que los afiliados no son un rebaño), que contempla medidas para que “no haya impacto en las inversiones previsionales y, en particular, en activos alternativos”, me gustaría plantear un par de alcances.

En primer lugar, atendida la insistencia del Gobierno por esta licitación -con todos los efectos negativos que se han hecho ver, incluida su inconstitucionalidad-, quizás sería adecuado que la CMF, integrada por comisionados de destacada trayectoria y bajo la presidencia de una excelente y respetada profesional, sea la que se pronuncie sobre sus efectos, no solo en las inversiones previsionales, sino también en el mercado de capitales y los organismos que participan en él. Si la propia ministra admite que se están tomando medidas para que no haya impactos en los fondos previsionales, es clave que este mecanismo, que obliga a los fondos de pensiones a desprenderse casi permanentemente de un 10% (o más) de su cartera, sea analizado por especialistas.

Me gustaría recordarle, además, al Gobierno y a los negociadores que la licitación de afiliados antiguos es incompatible con los fondos generacionales, por tener objetivos opuestos. La licitación obliga a transferencias permanentes de instrumentos financieros, mientras los segundos persiguen inversiones de largo plazo (que no deben ser interrumpidas y disminuidas) para obtener una rentabilidad óptima para financiar pensiones.

Alejandro Charme

Socio Principal Charme Consultores, Académico PUC