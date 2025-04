No basta capacitar en compliance

Señor Director:

En muchas empresas, la respuesta automática frente a cualquier nueva normativa o falencia de cumplimiento es “hagamos una capacitación”. Se cita al equipo, se revisa una presentación, se firma la asistencia… y listo, riesgo mitigado. ¿Seguro? No basta con enseñar conceptos si no cambiamos conductas.

La CMF, la UAF y múltiples reguladores exigen políticas, procedimientos, canales de denuncia, matrices de riesgo, y eso está bien. Pero si no existe una cultura que le dé sustento, todo se convierte en letra muerta. ¿Cuántas veces hemos visto empresas con todos los papeles al día y, aun así, con casos graves de fraude, acoso o colusión?

Concientizar es ir más allá de la teoría es lograr que las personas entiendan por qué lo que hacen importa. El desafío no es sólo capacitar, sino conectar valores con acción, reglas con sentido y conocimiento con conciencia. Lo que protege a una organización no es solo su manual de compliance, sino la gente que decide hacer lo correcto incluso cuando no hay nadie mirando.

José Ignacio Camus

Director Admiral Compliance, CoFounder AdmiralONE