Reforma tributaria: las preguntas obviass

Cartas

Señor Director:

Tal como consigna DF, en los próximos días Hacienda retomaría los diálogos para buscar consensos sobre un alza al Impuesto a la Renta, buscando recaudar un 0,6% del PIB al año 2027. Al respecto, políticos de todos los sectores anuncian su postura a favor o en contra.

Llama la atención que, viniendo de diversas reformas tributarias que no han recaudado lo esperado, la discusión no se centre en analizar preguntas concretas: ¿Qué se hizo bien y/o mal? ¿Qué funcionó y qué no? ¿En qué fallamos? ¿Eran correctos los supuestos planteados?

Por mejores intenciones que tengamos, la realidad -esto es, los hechos duros y medibles- siempre se impone. ¿No será mejor hacer un estudio crítico de los impactos de las reformas tributarias pasadas y, desde ahí, trazar la hoja de ruta a seguir?

Gustavo Serrano Ferrer

Profesor Derecho Tributario USACH