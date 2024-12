Regla injusta

Cartas

Señor Director:

Entre enero y octubre de 2024, la energía generada y desechada en el sistema por sobreoferta ha crecido al doble de igual período en 2023, llegando a 14% del total. Para que nos hagamos una idea, España tiene un 1,5% de vertimiento, Alemania un 3,3% y Reino Unido, 5%. No obstante existir una regla expresa de vertimientos no discriminatoria, nos rige una interpretación que establece que el recorte de generación por sobreoferta de energía no sería extensible a las centrales de PMGD, los cuales, además, gozan de un “precio estabilizado” por su energía (no compiten). Desde 2016 se han acumulado a la fecha más de US$ 530 millones en traspasos a los PMGD, por la misma energía que otros generadores renovables están obligados a verter crecientemente por la proliferación sin tope de los PMGD. Se requieren medidas urgentes para mitigar el impacto en la competencia que esta situación causa al sistema eléctrico.

Rafael Loyola Domínguez

Director Ejecutivo APEMEC