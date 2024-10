Regulaciones e impacto reputacional

Cartas

Señor Director:

En solo dos años, se han sumado ocho nuevas regulaciones que afectan la gobernanza, estructura y enfoque de los equipos de TI y seguridad informática de empresas y organizaciones: la Ley de Delitos Informáticos (2022), la reforma a la Ley de Protección de Datos (2024), la Ley Marco de Ciberseguridad (2024), la Ley de Transformación Digital del Estado (2024), el Reglamento de Comercio Electrónico Sernac; la Ley Fintech, la Ley NCG 461 y la Ley de Delitos Económicos (2024).

Esto ha implicado no solo inversiones significativas en recursos humanos y tecnológicos, sino también una reestructuración sin precedentes, llevada a cabo en tiempos extraordinariamente cortos, y un cambio cultural profundo para comprender y cumplir cada una de estas leyes individualmente y, a la vez, integrarlas en una estrategia coherente.

En un entorno regulatorio que no muestra señales de desaceleración, la capacidad de cumplir con estas nuevas exigencias será clave para la competitividad futura de las compañías. Por el contrario, quienes no logren adaptarse se enfrentarán no solo a posibles sanciones legales, sino también a riesgos reputacionales significativos, en un mundo donde la confianza digital es cada vez más valiosa.

Juan Saona

Country Manager Neosecure by SEK