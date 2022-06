Sobre el sistema mixto de pensiones

Cartas

Cecilia Cifuentes Economista, directora del Centro de Estudios Financieros ESE Business School, U. Andes.

Señora Directora:

El pasado viernes Guillermo Larraín planteó lo que debería ser un sistema de pensiones, pero creo que no responde al fondo de mi columna del día anterior.

Tenemos varios acuerdos. Un sistema de pensiones requiere ahorro y apoyo para aquellos que no pueden ahorrar: el “seguro” que él plantea. Me parece mejor llamarlo solidaridad, ya que el concepto de seguro no se ajusta bien al de pensiones. La jubilación no es un siniestro catastrófico y poco probable del cual podamos cubrirnos a bajo costo.

Mi punto central es cuál es la política más eficiente y equitativa, que efectivamente, no es una solución esquina. Un sistema de capitalización individual genera pensiones más altas y sostenibles que uno de reparto, y además contribuye al desarrollo económico, con menores desincentivos a la formalidad laboral. Dado que es insuficiente para quienes no tienen capacidad de ahorro, requiere un pilar solidario que evite la pobreza en la vejez.

La diferencia con el esquema de reparto tradicional es que se financia con impuestos generales, no al trabajo formal, lo que es mejor en términos de eficiencia y de equidad, ¿o no es así? No he logrado hasta ahora una respuesta satisfactoria a este punto.

Tampoco he logrado que los defensores del reparto me expliquen por qué si antes les parecían suficientes tres puntos de cotización para financiarlo, ahora que hemos duplicado los recursos del pilar solidario por más de esos tres puntos, les sigue pareciendo insuficiente. ¿Han mejorado las perspectivas de desarrollo futuro del país para gravar en forma tan significativa a las generaciones actuales? Creo que no resiste ningún criterio de justicia intergeneracional.