Apostando contra el cambio climático: propuestas para un futuro sostenible

A lo largo de mi trayectoria profesional, he dedicado mi vida al estudio de las ciencias de sostenibilidad y la ingeniería, por lo que he cultivado una perspectiva técnica y científica que me lleva a evaluar diversas situaciones desde un enfoque analítico. Sin embargo, me inquieta profundamente la percepción de que nuestro país aún tiene un largo camino por recorrer en la búsqueda de soluciones adecuadas frente a los desafíos que plantea el cambio climático.