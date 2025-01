Comisión para la paz: La prórroga es una decisión responsable para el sur de Chile

Como comisionado para la Paz y el Entendimiento, y también como presidente de los Agricultores de Malleco, considero fundamental que las decisiones que marcarán el futuro del sur de Chile se tomen con la seriedad y el tiempo que ameritan. La compleja problemática que enfrentamos en la región no se resolverá con apuros ni con soluciones improvisadas.

Este es un conflicto de larga data, originado en las decisiones y omisiones del propio Estado chileno. Durante más de tres décadas de aplicación de la Ley Indígena, hemos visto cómo más de 220.000 hectáreas han sido entregadas, muchas veces bajo presiones que han generado tensiones y divisiones. Como agricultores, hemos sido testigos de la falta de políticas claras, del abandono estatal y de un sistema que no ha garantizado la convivencia armónica entre todos los habitantes de la región.

No podemos permitir que la urgencia supere a la prudencia. No se trata de postergar indefinidamente las soluciones, sino de asegurarnos de que cualquier decisión tomada sea justa, equilibrada y sostenible en el tiempo. Mi compromiso con la Comisión para la Paz y el Entendimiento ha sido constante. He participado activamente en todas las sesiones y en los diálogos interculturales con la esperanza genuina de construir un camino que integre a todos: a las comunidades mapuche, a los agricultores, a los trabajadores forestales y a cada uno de los habitantes del sur de Chile.

Necesitamos una solución integral que combine desarrollo productivo, progreso social y respeto por nuestras diferencias culturales. Pero esto solo será posible si se toman decisiones bien pensadas, sin presiones indebidas ni plazos que limiten la profundidad del análisis.

La prórroga no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para construir soluciones verdaderamente efectivas y duraderas. El sur de Chile no merece decisiones apresuradas; merece decisiones correctas.