Las startups y las problemáticas medioambientales

Una de las cosas que más se valora de las startups es su capacidad de encontrar soluciones innovadoras a problemáticas que, o bien, antes no existían o que producto del cambio climático han aumentado su frecuencia durante períodos determinados.

Un buen ejemplo son los incendios forestales. Según datos de Conaf, durante la temporada 2023-2024 se registraron 5.846 siniestros y 71.923 hectáreas afectadas en el país, con el consiguiente daño al ecosistema y a las comunidades vecinas. El calentamiento global ha hecho de los incendios un desafío mundial y han sido, precisamente, las nuevas empresas las que han tomado un rol protagónico en la búsqueda de soluciones.

“Estas empresas están rediseñando sus modelos de negocio para generar un impacto social positivo, pero no todo es sencillo. La falta de financiamiento y los marcos regulatorios inadecuados son parte de las barreras que enfrentan”.



Así, tenemos el caso del dispositivo creado por una startup alemana que detecta humo en los bosques y envía alertas, permitiendo a las autoridades evitar que el fuego se propague. O las cámaras especiales desarrolladas por una empresa polaca que toman fotografías cada pocos segundos y utilizan IA para comparar cada imagen en forma simultánea, en un monitoreo continuo.

Con estos ejemplos apunto a que el cambio radical no está en el problema per se, sino en la forma en que se está gestionando, gracias en gran parte a las startups climatech, que incorporan innovación y un enfoque temprano que puede activar acciones y prevenir lamentables consecuencias. Los incendios son una muestra, pero también existen modelos de negocio que mitigan el impacto ambiental, replanteando la forma en que consumimos y producimos en áreas como energía, retail, agua, alimentación, protección, monitoreo, relacionamiento con las comunidades, etc.

La capacidad de las startups para incorporar tecnología de punta es otro factor que las ubica en la vanguardia. IA, blockchain y biotecnología se suman a las operaciones para abordar problemas tan diversos como la gestión de residuos, la optimización del uso de energía o la creación de alternativas sostenibles en la industria alimentaria. Un logro destacable es el de las startups dedicadas a la agricultura regenerativa, que combinan datos satelitales y sensores para optimizar el uso de recursos y restaurar la salud de los suelos.

Más allá de las soluciones tecnológicas, lo que están haciendo estas empresas es rediseñar sus modelos de negocio para generar un impacto social positivo, poniendo especial atención a los problemas locales. Pero no todo es sencillo para estas empresas. La falta de financiamiento, los marcos regulatorios inadecuados y la competencia con actores tradicionales son algunas de las barreras que enfrentan y que podrían reducirse con políticas y normativas que incorporen este nuevo escenario y entreguen mayores oportunidades para su expansión y crecimiento.

El cambio climático no solo ha transformado el ecosistema, sino también nuestras prioridades como sociedad. Fenómenos como el aumento de incendios forestales, las sequías prolongadas y la mayor generación de residuos han dado forma a una creciente demanda por soluciones inmediatas y sostenibles. Aquí es donde las startups pueden brillar con luz propia gracias a sus estructuras flexibles y un enfoque disruptivo que les ayuda a responder rápidamente a estas necesidades emergentes.