La IA, un “Prisma” para destrabar la inversión en Chile

Un prisma descompone la luz blanca en colores, revelando lo oculto. De forma análoga, este término implica la habilidad de concentrarse en lo esencial, eliminando distracciones para alcanzar la eficiencia en la toma de decisiones. En este contexto, las herramientas analíticas son fundamentales para obtener los mejores resultados en el ámbito de la inversión.

En Chile, hasta la fecha, no se han empleado herramientas de este tipo, lo que se refleja en la considerable cantidad de proyectos de inversión que son prolongadamente tramitados e incluso desechados, sin prestar atención a lo esencial: el impacto positivo que implica su aprobación en generación de empleo digno y formal, desarrollo regional, aumento de ingresos públicos, infraestructura, competitividad empresarial y, en última instancia, en progreso sostenible para Chile, entre muchas otras posibilidades.

“La plataforma basada en IA de Sofofa, ya detectó 500 proyectos en tramitación, con una cartera de inversión detenida superior a US$ 96 mil millones, que involucran casi 180 mil empleos formales.Saber esto con precisión cambia la conversación: ya no se trata solo de aprobar o rechazar, sino de entender el valor de cada proyecto”.

Sin embargo, por años hemos soportado que las decisiones relevantes en la gestión ambiental se tomen sin considerar toda la información disponible, perjudicando la creación de valor en nuestra economía.

Esto puede cambiar con Prisma, la nueva plataforma de IA desarrollada por Sofofa, que permite determinar con nitidez dónde están las trabas en la gestión ambiental, qué procesos pueden mejorar, qué instancias deben ser eliminadas y qué impactos positivos estamos dejando pasar al desechar ciertas iniciativas.

Este instrumento, que utiliza como insumo la información pública y transparente del SEIA, ha procesado más de 27 millones de páginas, más de 30 años de historia, e identificado con exactitud los puntos críticos que estancan la aprobación de proyectos, y, en definitiva, el crecimiento de Chile. Ya no se trata de intuiciones o percepciones, sino de data exacta e indiscutible. Con una capacidad analítica sin precedentes, Prisma propone un enfoque centrado en la eficiencia y el valor, desafiando el statu quo que ha prevalecido en la gestión de proyectos en Chile.

Solo para dimensionar, Prisma evidenció que actualmente hay más de 500 proyectos en tramitación, con una cartera de inversión detenida superior a US$ 96 mil millones. Eso equivale a 178 mil empleos formales, muchos de ellos en regiones. Saber esto con precisión cambia la conversación: ya no se trata solo de aprobar o rechazar, sino de entender el valor de cada proyecto.

Este innovador instrumento de colaboración público-privada impulsado por el gremio industrial promete mejorar el sistema sin debilitarlo, hacerlo más ágil sin perder el rigor ambiental que Chile exige y merece. Además, nos pone a la altura de países como Canadá, Australia o miembros de la UE, que ya integran con IA sus sistemas públicos de evaluación.

Es relevante destacar que los análisis de Prisma se basan únicamente en datos disponibles en el SEIA. No consideran permisos sectoriales, que se tramitan de manera particular ante organismos, y que no son accesibles al público, lo que fomenta la discrecionalidad y arbitrariedad en su gestión. Con la aprobación del proyecto sobre permisología se espera implementar la plataforma SUPER, haciendo estos datos públicos y poniéndolos a disposición de herramientas como Prisma, lo que permitirá mejorar la celeridad, certeza y eficiencia en la tramitación sectorial. Según el CEP, en la reciente investigación “El costo económico de la permisología”, el valor estimado de esta burocracia asciende a 7,3% del PIB.

Prisma es una herramienta viva, que seguirá evolucionando y perfeccionándose, en donde la IA se erige como un aliado estratégico que permite optimizar la toma de decisiones, democratiza el acceso a la información, mejorar la gestión ambiental dando certeza a los inversionistas y, además, dar luces para confeccionar mejores políticas públicas, basadas en datos empíricos. Creo que no existe método más eficaz para lograr el progreso que el de adoptar decisiones fundamentadas en una visión nítida de datos concretos.