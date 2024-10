Sir Paul y la economía plateada

Hace unos días, algunos tuvimos la oportunidad de ver en vivo al octogenario exmiembro de The Beatles, Paul McCartney. La energía inagotable que nos trasmite sir Paul, como le dicen sus fans, nos debería llamar la atención sobre un segmento grande y en crecimiento explosivo: la terera y la cuarta edad, o economía plateada.

En Chile estamos desde hace un tiempo visualizando el impacto que tiene el sostenido aumento de la esperanza de vida, principalmente debido al debate sobre cómo mejorar las pensiones. Pero junto con esto, también deberíamos estar trabajando más activamente en mejorar nuestra propuesta de productos y servicios para los seniors.

El 19% de la población en Chile tiene sobre 60 años. Y se espera que hacia 2050 este segmento alcance a un tercio del total, muy cerca de países como Italia y Japón.

Las cifras actuales y su proyección, según el INE y la OMS, son ineludibles. hSegún un estudio de 2020 del Ministerio de Desarrollo Social, un 85% de los mayores de 60 años son autovalentes, esto es más de tres millones de chilenos. Un 36% declara participar en organizaciones sociales. Sobre los 60 años hay un 30% más de mujeres, cifra que llega al doble en los mayores de 80, la llamada feminización de la vejez.

Una de las industrias que naturalmente ha estado a tono con el segmento es la de senior living. Pero antes de llegar ahí, ojalá encontremos en Chile, además de Babytuto, algunos senior-tutos con propuestas atractivas.

Es cosa de mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que viejos y viejas choras hay por montón. Notable es el caso de Nicolás Luco, antiguo editor y actual columnista de ciencia y tecnología. A sus ochenta, nos sigue fascinando con su afición a los videojuegos, lo último de Harari e ideas sobre la IA. Y hace poco conocí a Bill y Georgea, quienes venían de un crucero, donde celebraron los 75 años de Bill. “Qué entrete. ¿Fueron con sus hijos y nietos?”, dije. “Nooo, ¡con 25 amigos!”. Volviendo a nuestro país, la empresaria y filántropa Drina Rendic, nos habla en LinkedIn sobre longevidad, activismo senior y salud financiera para la tercera edad, otro muy buen ejemplo.

La movida aconsejable, entonces, es anti estereotipos. Acaso, ¿después de cierta edad no podremos correr maratones? ¿Fundar un nuevo negocio? ¿Aprender guitarra?

Por mi parte, me parece destacable lo que están haciendo algunas empresas que nos debieran inspirar. Como Silver Sneakers, que ofrece programas de ejercicio para seniors, asociándose a gimnasios de todo EE.UU. O GrandPad, un tablet simple pensado especialmente para adultos mayores con acceso a fotos, videollamadas, juegos y libros. En vestuario NYDJ (Not Your Daughter’s Jeans), con su tecnología “lift tuck” También ALO, cuyas tiendas se ven llenas de personas canosas y estilosas en busca de ropa confort, pero a la moda.

Junto con el muy necesario énfasis en mejorar las jubilaciones, es momento de empezar a considerar y mejorar las experiencias de los más grandes. No los encasillemos bajo la etiqueta de “abuelitos”, pues es un grupo diverso y cada vez más relevante en términos económicos.