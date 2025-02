El empoderamiento de la fuerza laboral

Sin duda estamos ante una nueva era en materia de relaciones laborales. La empresa ya no es la única que impone sus condiciones a la hora de negociar con los trabajadores su ingreso y permanencia en las organizaciones. Cada vez más personas apuestan por lugares de trabajo que se adapten a sus requerimientos y les garanticen cierta flexibilidad.

En un escenario de escasez de talento es primordial que las organizaciones hagan frente a esta especie de redefinición del “éxito profesional”.

Los millennials vinieron a mover esos cimientos y postpandemia se han sumado más generaciones (particularmente la X) interesadas en hacer valer otros aspectos más allá de la remuneración. En ese contexto, especial relevancia ha adquirido el lograr un efectivo equilibrio entre la vida familiar y la estabilidad laboral. Según la encuesta Workmonitor publicada en DF, al analizar los factores más determinantes en la preferencia por un empleo, el estudio constató que, después del salario, para el 88% de los trabajadores en Chile la seguridad laboral -entendida como la posibilidad de una relación laboral formal y de largo plazo-, se posiciona como el segundo atributo más importante al elegir un empleador. Y en tercer lugar, le sigue el efectivo equilibrio entre trabajo y vida personal, con 86%. Definitivamente una prioridad de peso para los trabajadores y la constatación de que no basta sólo un mejor salario para apostar por un nuevo empleo.

Otro punto que es inevitable de plantear es lo relacionado a la flexibilidad laboral, donde no se trata de tener más o menos teletrabajo si no que los esquemas y horarios no tengan tanta rigidez. Como muestra: un 36% de los trabajadores en Chile ha dejado un empleo porque el esquema de trabajo no era lo suficientemente flexible, un dato bastante superior al 31% global.

Además, un 43% de los encuestados locales afirmó que no aceptaría un trabajo que no le brindara flexibilidad respecto a sus horarios laborales.

Teniendo en cuenta estas cifras, en un escenario de escasez de talento es primordial que las organizaciones hagan frente a esta especie de redefinición del “éxito profesional”, donde las propuestas de valor para atraer y retener talento importan tanto como la calidad de las relaciones interpersonales en los espacios de trabajo. Este mismo estudio pone en evidencia que una cultura tóxica es uno de los principales motivos hoy para dejar un empleo. De hecho, el 55% de los trabajadores encuestados aseguró que ha dejado un trabajo debido a lo anterior.

Otra gran interrogante es de qué manera pueden impactar a la productividad estos nuevos requerimientos de los trabajadores. Es ese delicado equilibrio el que no hay que perder de vista a la hora de establecer políticas laborales internas para lograr impactar positivamente en la vida de las personas, mejorando también su desempeño laboral. Avanzar en ambas es un objetivo que se puede lograr.