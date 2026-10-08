Huelga en Minera Centinela: trabajadores instalan campamento frente a oficinas de Antofagasta Minerals y sindicatos advierten caída de 50% en producción

Los sindicatos de Minera Esperanza y Distrito Centinela aseguran que la paralización ya afecta las operaciones de la faena y proyectan que su mayor impacto se registrará en noviembre. Los trabajadores mantienen movilizaciones tanto en Santiago como en la mina.

El conflicto laboral en Minera Centinela, perteneciente al grupo Antofagasta Minerals, sumó un nuevo episodio. Trabajadores de los sindicatos de Minera Esperanza y Distrito Centinela instalaron un campamento frente a las oficinas corporativas de la compañía, en el sector de Las Condes, en Santiago, en medio de la huelga legal que mantienen tras no alcanzar un acuerdo en su negociación colectiva.

La manifestación se desarrolla en paralelo al campamento de huelga que los trabajadores mantienen en las afueras de la faena minera, ubicada en la Región de Antofagasta.

A través de una declaración pública emitida este jueves 8 de octubre, ambas organizaciones sindicales advirtieron que la paralización comenzaría a tener efectos cada vez mayores sobre la producción de cobre de la compañía, debido a la participación de trabajadores que cumplen funciones críticas dentro de la operación.

Según los sindicatos, sus afiliados representan más del 50% de los operadores de equipos críticos de mina, entre ellos palas y perforadoras, además de más del 60% de los mantenedores de equipos mineros.

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Impacto en la producción

Uno de los principales antecedentes entregados por las organizaciones apunta a las consecuencias operacionales que podría generar la prolongación de la huelga.

De acuerdo con la declaración, Minera Centinela implementó un plan para mantener el abastecimiento de las plantas, aunque los sindicatos sostienen que esta estrategia estaría afectando el movimiento y desarrollo de la mina.

En ese contexto, las organizaciones estiman que el impacto de la paralización aumentaría durante las próximas semanas, a medida que disminuya la disponibilidad de material para procesar “El efecto en la producción de cobre se evidenciará a plenitud en noviembre próximo, con una disminución de cerca del 50% de la producción”, señalaron los sindicatos en su comunicado.

El antecedente adquiere relevancia considerando que la paralización involucra a trabajadores responsables de labores directamente vinculadas con la extracción de mineral y la mantención de los equipos utilizados en la faena.

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Salarios y beneficios

Más allá del impacto productivo, los sindicatos sostienen que el conflicto tiene su origen en diferencias de remuneraciones y beneficios entre trabajadores que realizan funciones similares dentro de la operación, pero que pertenecen a distintas organizaciones sindicales.

Los dirigentes cuestionan que la empresa haya centrado públicamente la discusión en los bonos de término de negociación, pues aseguran que sus demandas apuntan principalmente a las condiciones de igualdad entre trabajadores.

En la declaración, las organizaciones rechazan el enfoque que, a su juicio, ha dado la compañía al conflicto, señalando que busca “encubrir la real controversia sobre el respeto al derecho fundamental de igualdad de trato y no discriminación”.

Asimismo, denuncian que existirían diferencias en las condiciones laborales derivadas de los procesos de negociación colectiva y de los beneficios entregados a trabajadores afiliados a otros sindicatos.

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Santiago y Antofagasta

La instalación del campamento frente a las oficinas de Antofagasta Minerals busca aumentar la visibilidad del conflicto fuera de la faena y trasladar la presión sindical hasta la sede corporativa del grupo minero. La medida se suma a las manifestaciones realizadas durante los últimos días en Santiago y a la paralización de labores en la Región de Antofagasta.

En su declaración, los sindicatos reiteraron que buscan una solución negociada y emplazaron a la empresa a responder a las demandas que dieron origen a la movilización “El Sindicato exige que la empresa resuelva este conflicto a través del diálogo, haciéndose cargo de esta ineludible demanda de igualdad”, señalaron.

Por su parte, en una declaración emitida anteriormente, Minera Centinela manifestó su disposición a continuar las conversaciones para alcanzar un acuerdo y sostuvo que ha presentado propuestas durante el proceso de negociación.

La compañía también rechazó las acusaciones de discriminación sindical y explicó que las diferencias entre instrumentos colectivos responden a los acuerdos alcanzados en negociaciones anteriores y a las particularidades de cada proceso.

Mientras se mantiene la huelga legal, los sindicatos de Minera Esperanza y Distrito Centinela continúan con sus movilizaciones en Santiago y en las inmediaciones de la faena, con una proyección de afectación productiva que, según las propias organizaciones, podría alcanzar su punto más alto durante noviembre.