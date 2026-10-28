Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Arica y Parinacota
Arica y Parinacota

“Exigimos la renuncia del directorio”: gobernador de Arica arremete contra la ANFP tras desafiliación de San Marcos

Diego Paco cuestionó la sanción contra el club ariqueño y apuntó a irregularidades administrativas de la ANFP, cuya sede fue clausurada en Peñalolén y enfrenta cobros municipales que podrían alcanzar los $ 172 millones. El club ariqueño apelará la sanción que amenaza su continuidad en el fútbol profesional.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 28 de octubre de 2026 a las 18:05 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte arica arica y parinacota Fútbol
“Exigimos la renuncia del directorio”: gobernador de Arica arremete contra la ANFP tras desafiliación de San Marcos

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Socio de Moneda Patria deja la compañía tras 15 años y firma reordena equipo de distribución
2
Mercados

Confuturo compra bodegas Megacentro Enea: Red Megacentro recibió $ 25 mil millones
3
Economía y Política

Tasa de desocupación nacional sube a 9,8% en el trimestre julio-septiembre y desempleados superan el millón de personas por primera vez desde 2020
4
Mercados

Tasas de interés de las rentas vitalicias caen en septiembre y promedian baja en lo que va de 2026
5
Empresas

Marimaca avanza con un préstamo de unos US$ 400 millones para el desarrollo de un proyecto de cobre en la Región de Antofagasta
6
Economía y Política

El primer balance de la Ley de Reconstrucción: Tesorería ha recaudado cerca de US$ 2,5 millones con la puesta al día de deudas tributarias
7
Mercados

Dólar intenta acercarse a $ 1.000 tras alza del desempleo en Chile y mientras los precios del cobre se van para abajo
8
Economía y Política

En su debut en Enade, Quiroz arremete contra quienes impugnaron los cambios en la OGUC ante el TC: "Eso va a retardar la reactivación de la construcción de noviembre a diciembre"
VER MÁS

Todos

Podcast

Video

Contenido reciente

VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete