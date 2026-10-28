“Exigimos la renuncia del directorio”: gobernador de Arica arremete contra la ANFP tras desafiliación de San Marcos

Diego Paco cuestionó la sanción contra el club ariqueño y apuntó a irregularidades administrativas de la ANFP, cuya sede fue clausurada en Peñalolén y enfrenta cobros municipales que podrían alcanzar los $ 172 millones. El club ariqueño apelará la sanción que amenaza su continuidad en el fútbol profesional.

La desafiliación de San Marcos de Arica del fútbol profesional abrió un nuevo frente de conflicto entre las autoridades de la región y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, exigió la renuncia del directorio del organismo, luego de conocerse que su sede en Santiago fue clausurada por incumplimientos municipales y que mantiene una deuda que podría alcanzar los $ 172 millones.

La autoridad regional cuestionó que la ANFP haya impulsado una denuncia por irregularidades administrativas contra el club ariqueño, mientras enfrenta problemas relacionados con el funcionamiento de sus propias instalaciones.

A través de su cuenta de X, Paco vinculó ambas situaciones y apuntó directamente a la administración del fútbol chileno. “Ya sabemos por qué la ANFP sacó a San Marcos de Arica: sus oficinas fueron desalojadas por una deuda de $172 millones en patente municipal de 16 años”, escribió.

El gobernador también puso en duda la legitimidad del organismo para exigir el cumplimiento de obligaciones administrativas a los clubes profesionales. “¿Con qué autoridad administran el fútbol si no ordenan su propia casa?”, cuestionó.

En la misma publicación, la autoridad regional elevó el tono de sus críticas y pidió cambios en la conducción de la asociación. “Exigimos la renuncia del directorio. El fútbol no se ensucia”, afirmó.

Clausura y deuda municipal

Las declaraciones del gobernador se produjeron después de que la Municipalidad de Peñalolén clausurara, este miércoles 28 de octubre, la sede de la ANFP, ubicada en avenida Quilín 5635, debido a que el recinto no cuenta con la recepción definitiva de obras exigida por la normativa vigente.

A esta situación se suma la falta de patente municipal, obligación que, según los antecedentes del municipio, el organismo habría incumplido durante 16 años. La deuda asociada a estas obligaciones podría alcanzar los $ 172 millones, considerando patentes impagas y otros cargos municipales.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, explicó que la medida responde a incumplimientos que deben ser regularizados para permitir el funcionamiento del recinto. “Este edificio, cuando se construyó, necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, que es un trámite obligatorio por la Ley General de Construcción y Urbanismo que tenemos en Chile. Este edificio no la cuenta, y por eso el día de hoy estamos clausurando este espacio”, señaló.

“Lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho. Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley y por eso hoy, como municipalidad, estamos en la obligación de generar esta clausura”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, cuestionó la actuación del municipio y anunció la presentación de un recurso de protección. Además, sostuvo que el recinto tiene carácter deportivo y educacional, y discrepó de los cobros municipales.

San Marcos prepara apelación

La controversia ocurre luego de que la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP resolviera este martes desafiliar a San Marcos de Arica del fútbol profesional.

La determinación fue adoptada por seis votos contra uno, tras una denuncia presentada por el directorio de la ANFP por presuntas irregularidades en la documentación administrativa y financiera entregada por el club, particularmente respecto de su capital de funcionamiento.

El gobernador Diego Paco había manifestado previamente su rechazo a la medida, apuntando a las consecuencias que podría tener para la actividad deportiva. “La región no está de acuerdo con la desafiliación de San Marcos de Arica. Esta decisión golpea a una ciudad que vive el fútbol con pasión y que pierde parte de su historia e identidad deportiva. Arica, los hinchas y los jugadores NO estarán solos”, expresó.

Desde San Marcos de Arica informaron que la resolución conocida hasta ahora corresponde al veredicto de primera instancia y que todavía no han recibido los fundamentos jurídicos que sustentan la sanción. Según informó el club, los fundamentos de la sentencia serán notificados el viernes 30 de octubre. Desde entonces contará con cinco días hábiles para presentar una apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

La dirigencia también dejó abierta la posibilidad de acudir a otras instancias legales. “El Club Deportivo San Marcos de Arica utilizará todas las instancias e instrumentos jurídicos disponibles para revertir esta determinación y demostrar la plena legalidad de nuestro actuar”, indicó.

Asimismo, la institución señaló que se reserva el derecho de presentar acciones ante la justicia ordinaria por los eventuales perjuicios derivados de la resolución.