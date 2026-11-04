Caso Puerto Coronel: fiscal nacional solicita al TC aclarar situación judicial de alcalde Chamorro, imputado por cohecho

A fines de octubre, el TC admitió a trámite un requerimiento del edil y decretó la “suspensión del procedimiento”. El Ministerio Público busca determinar si la resolución paraliza por completo la causa o sólo frena la notificación al Servel que evitar su suspensión del cargo.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que aclare los alcances de la resolución que admitió a trámite el requerimiento del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, imputado por cohecho en el Caso Puerto Coronel.

La controversia surgió luego que el 28 de octubre, el TC, a través de un dictamen, decretara la “suspensión del procedimiento”. La defensa del alcalde, encabezada por el abogado penquista Fernando Saenger, argumenta que esta decisión paraliza inmediatamente toda la tramitación de la causa penal.

El Ministerio Público en tanto, ha rechazado esta interpretación y sostiene que la medida se limita exclusivamente a evitar que el Juzgado de Garantía remita los antecedentes procesales al Servicio Electoral (Servel), sin frenar la investigación principal.

Chamorro recurrió al TC para evitar la suspensión de su cargo político durante el proceso judicial, argumentando la ausencia de una sentencia condenatoria firme. Debido a la gravedad de las acusaciones, de recibir $ 82 millones en pago por sobornos de la explana ejecutiva de Puerto Coronel, el edil arriesga penas de hasta ocho años de cárcel solicitadas por la Fiscalía.

Para defender la continuidad de la investigación y esclarecer el fallo, la Fiscalía designó a un equipo especializado liderado por el director de la Unidad de Corte, Pedro Campos Muñoz, junto a los abogados Xavier Armendáriz, Hernán Ferrera y César Bunger.