El seremi de Obras Públicas destacó el rol protagónico de la nación asiática en el consorcio desarrollador que está a cargo de la ejecución de este contrato. El proyecto será "un símbolo de la cooperación entre ambos países”, agregó el diplomático.

El ministro consejero y cónsul general de Corea del Sur en Chile, Lee Young-joo, concretó una visita técnica a las instalaciones del Puente Chacao, obra estratégica para la conectividad de la Región de Los Lagos. El recorrido contó con la participación del seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, el cónsul honorario en Puerto Montt, Enrique Berríos, y el director de proyecto del Consorcio Puente Chacao, In-Bok Lee, quienes detallaron el estado actual de las operaciones.

​Durante la jornada, las autoridades revisaron los principales hitos de la obra en construcción y los desafíos técnicos que implica levantar el futuro puente colgante.

​Relevancia territorial

​El representante ministerial destacó la importancia de la ejecución de este contrato, relevando el rol protagónico que ejerce la nación asiática en el consorcio desarrollador. “Nos encontramos con el ministro consejero y cónsul de Corea del Sur en una instancia de visita a nuestra iniciativa presidencial número uno, no tan solo en la Región de Los Lagos, sino que también de nuestro país”, afirmó Quinteros. El seremi agregó que “el contrato de diseño y construcción del Puente Chacao registra un 70% de avance a la fecha”.

​La autoridad regional profundizó en las repercusiones económicas que traerá la operación de esta obra, la cual mejorará drásticamente la conectividad logística entre la Isla Grande de Chiloé y el continente. “Será el puente colgante más grande de Sudamérica, pero, por sobre todo, va a conectar familias y a nuestra población”, afirmó el seremi, precisando que “será un cambio cultural, de idiosincrasia y también para nuestra economía”.

​Cooperación bilateral

​Por su parte, el representante diplomático reconoció la magnitud de la obra y el nivel de inversión, subrayando el interés de Seúl en profundizar este tipo de vínculos conjuntos con Chile. “Es la primera vez que conozco este proyecto. No sabía que era tan enorme y tan grande”, manifestó Lee Young-joo. Además, el cónsul expresó que “creo que este proyecto entre los dos países será un buen ejemplo, un símbolo de la cooperación entre ambos países”.

​El acercamiento en materia de infraestructura refleja los compromisos pactados al más alto nivel gubernamental. El pasado 30 de julio, el Presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo un encuentro en el Palacio de La Moneda con el mandatario surcoreano, Lee Jae Myung, instancia que trazó la voluntad de avanzar hacia una colaboración más intensa y profunda entre ambas economías.