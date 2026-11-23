La Dirección de Vialidad respondió al Informe Final N° 324 de 2026 sobre la megaobra en la Región de Los Lagos, detallando que las observaciones del período 2024 y 2025 ya fueron regularizadas en los estados de pago al consorcio.

​El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad, respondió a los cuestionamientos formulados por la Contraloría General de la República (CGR) respecto del contrato de diseño y construcción del Puente Chacao, obra en la Región de Los Lagos cuya inversión supera los $ 450 mil millones.

Tras el Informe Final N° 324 de 2026, que auditó el ejercicio comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025 y detectó pagos improcedentes, falta de retenciones por más de $ 5 mil millones al 10% exigido en obras adicionales y trabajos sin aprobación definitiva, la cartera aseguró que la mayoría de los reparos se encuentran "resueltas o regularizadas".

​Regularización en estados de pago

​Respecto del pago en exceso por $ 84.334.699 originado por índices erróneos en un reajuste extraordinario, el MOP notificó el 17 de noviembre su descuento íntegro en el último estado de pago al contratista, aclarando que respondió a un error de cálculo financiero y no a la ejecución física. Asimismo, Vialidad precisó que las cuatro multas objetadas por la CGR fueron cursadas entre julio y septiembre y rebajadas en el último estado de pago al Consorcio.

En el ámbito constructivo, el ente contralor advirtió que “la fiscalización constató la ejecución de obras que no se ajustaron al Proyecto Definitivo aprobado, situación que no fue sancionada pese a que las Bases Técnicas contemplan multas de 300 UTM por cada incumplimiento de este tipo”.

La autoridad explicó que la observación afectó partes puntuales de la viga inferior de la pila sur, ejecutadas conforme a planos regularizados posteriormente, aplicándose de igual forma una multa de 300 UTM y sumando la revisión de un experto japonés en las obras temporales.

​Avance de piezas en Corea del Sur

​Sobre los componentes fabricados en el extranjero, el MOP destacó que la Contraloría dio por resuelto el atraso del tablero tras un plan de recuperación supervisado por cinco inspectores permanentes en Corea del Sur.

En tanto, los alambres para los torones del cable principal, componente que no integra la ruta crítica, ya fueron manufacturados y arribarán a Chile desde el primer semestre de 2027, reiterando que el servicio "mantiene una supervisión acuciosa del desarrollo del proyecto, impulsando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos, contractuales y de seguridad de los trabajadores ".