Justicia condena a exjefe de sucursal de Patagonia Factoring en Punta Arenas por fraude de $ 124 millones
El exejecutivo operó un esquema de documentos falsificados que logró desviar los fondos a cuentas de terceros, ilícito que se extendió durante años hasta ser descubierto por una auditoría interna de la firma.
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El Juzgado de Garantía de Punta Arenas sentenció al exjefe de la oficina de Patagonia Factoring S.A., Walter Rodrigo Agurto, a cumplir penas que suman más de cuatro años bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva, tras comprobarse su autoría en un fraude interno por $ 124 millones.
Según el fallo, el ejecutivo orquestó un esquema de operaciones simuladas y documentos falsificados que logró vulnerar temporalmente los controles de la compañía financiera, dedicada a anticipar el pago de cuentas por cobrar.
El mecanismo del delito
Entre 2018 y el 16 de mayo de 2024, el ejecutivo comercial y luego jefe de la sucursal magallánica aprovechó su acceso privilegiado a la cartera de clientes para planear un sistema de defraudación.
Según los antecedentes de la causa, el condenado presentaba operaciones falsas asociadas a clientes reales de la firma, respaldando estas solicitudes con cheques robados, facturas adulteradas y mandatos de transferencia con firmas falsificadas de ministros de fe de diversas notarías de la ciudad.
Una vez que superaba las revisiones del departameto de riesgo corporativo, el exjefe lograba que la compañía transfiriera los anticipos financieros a cuentas bancarias de terceros que estaban coludidos con él.
Condena y otros involucrados
El caso se originó a raíz de una querella criminal interpuesta por la propia empresa en contra de Agurto y de otras ocho personas que facilitaron sus cuentas corrientes para recibir el dinero, quienes actualmente se encuentran formalizadas por la Fiscalía de Punta Arenas.
Tras el proceso judicial, la jueza Mónica Mancilla determinó una pena de 541 días de presidio por el delito de uso de instrumento privado falso y estafa, sumado a una condena de tres años y un día por el delito de uso de instrumento público falso.
Acciones legales
Desde la empresa valoraron la resolución judicial argumentando que evidencia la efectividad de sus procesos preventivos. "Esta condena demuestra que los controles de la empresa funcionaron. Las irregularidades se descubrieron gracias a una auditoría interna en mayo de 2024. Desde ese momento, la empresa no esperó: denunció, se querelló y colaboró con la investigación", señaló la abogada de Patagonia Factoring, Alejandra Guevara.
Respecto a los demás imputados por facilitar sus cuentas, la representante legal subrayó que el gobierno corporativo de la firma agotará las vías judiciales. "Vamos a continuar en todas las instancias hasta que se hagan responsable de los hechos tanto penal como civilmente", indicó, añadiendo que "el mensaje también es claro para quien pretenda hacer algo similar, de que seguiremos hasta el final".
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