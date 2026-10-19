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Incendio en Zona Franca de Iquique afecta a dos galpones y moviliza a 13 compañías de Bomberos

El siniestro comenzó en el galpón 8 de la manzana 21 del Recinto Amurallado. ZOFRI informó que el fuego se mantiene circunscrito a dos galpones, sin propagación a otras instalaciones ni personas lesionadas.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 19 de octubre de 2026 a las 14:35 hrs.

ZOFRI Tarapacá Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
Incendio en Zona Franca de Iquique afecta a dos galpones y moviliza a 13 compañías de Bomberos

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