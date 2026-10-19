Incendio en Zona Franca de Iquique afecta a dos galpones y moviliza a 13 compañías de Bomberos

El siniestro comenzó en el galpón 8 de la manzana 21 del Recinto Amurallado. ZOFRI informó que el fuego se mantiene circunscrito a dos galpones, sin propagación a otras instalaciones ni personas lesionadas.

Un nuevo incendio se registró durante la tarde de este lunes 19 de octubre en la Zona Franca de Iquique (Zofri), en la Región de Tarapacá, lo que obligó a evacuar preventivamente los sectores cercanos y movilizó a distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

La emergencia se concentra en el galpón 8 de la manzana 21 del Recinto Amurallado, en las inmediaciones de la puerta 13, donde funciona una empresa usuaria dedicada a la comercialización de artículos de cocina y menaje. De acuerdo con información de usuarios, las instalaciones corresponden a Importadora Safari.

El incendio se encuentra circunscrito a dos galpones del Recinto Amurallado, sin propagación a otras instalaciones. La emergencia mantiene desplegadas a 13 compañías de Bomberos que trabajan en el control del fuego. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

"Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad y se procedió a la evacuación preventiva de los sectores aledaños. Personal de Bomberos se encuentra trabajando en el control de la emergencia", señaló la administración de la zona franca.

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Tercer siniestro del año

La emergencia se suma a otros incendios registrados durante este año en instalaciones de la Zona Franca de Iquique.

El 4 de marzo, un incendio afectó cinco galpones del sector industrial, en las inmediaciones de avenida Arturo Prat con calle Mapocho. En esa oportunidad, las llamas comprometieron una superficie estimada de 6 mil metros cuadrados y movilizaron a unos 170 voluntarios de Bomberos.

Posteriormente, el 1 de septiembre, otro siniestro afectó instalaciones destinadas al almacenamiento de ropa en el sector de avenida Salitrera Victoria con calle Santa Cruz. La emergencia requirió un amplio despliegue de Bomberos de Iquique y Alto Hospicio, con alrededor de 220 voluntarios durante las labores de control.

Estos episodios han puesto nuevamente en discusión las condiciones de seguridad de los recintos de almacenamiento y las medidas para enfrentar emergencias de gran magnitud al interior de la Zona Franca.

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Hasta ahora, no existe un balance oficial sobre los daños materiales, las pérdidas económicas de las empresas afectadas ni eventuales interrupciones en las operaciones comerciales del recinto.

ZOFRI S.A. señaló que mantiene activos sus protocolos de seguridad y una coordinación permanente con Bomberos, poniendo a disposición recursos humanos, técnicos y logísticos para apoyar las labores de emergencia.