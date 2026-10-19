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Punta de Lobos obtiene luz verde ambiental para extender sus operaciones en Tarapacá hasta 2040

La compañía invertirá US$ 1,5 millones para ampliar en 124,2 hectáreas la explotación de sal en Salar Grande. El proyecto mantendrá su actual capacidad de procesamiento y permitirá dar continuidad a la actividad minera por otros 14 años.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 19 de octubre de 2026 a las 15:45 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Tarapacá IQUIQUE SEA
Punta de Lobos obtiene luz verde ambiental para extender sus operaciones en Tarapacá hasta 2040

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