Punta de Lobos obtiene luz verde ambiental para extender sus operaciones en Tarapacá hasta 2040

La compañía invertirá US$ 1,5 millones para ampliar en 124,2 hectáreas la explotación de sal en Salar Grande. El proyecto mantendrá su actual capacidad de procesamiento y permitirá dar continuidad a la actividad minera por otros 14 años.

Compañía Minera Punta de Lobos (CMPL) dio un importante paso para asegurar la continuidad de sus operaciones en la Región de Tarapacá. Esto, porque la empresa obtuvo aprobación ambiental para su proyecto que busca extender hasta 2040 la explotación de sal en el yacimiento Salar Grande, ubicado al sureste de Iquique, mediante una inversión estimada de US$ 1,5 millones.

La iniciativa, denominada Continuidad Operacional al año 2040 de Compañía Minera Punta de Lobos Ltda., obtuvo la aprobación ambiental de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tarapacá.

La autorización pone término a un proceso de evaluación que se extendió por dos años, luego de que la empresa ingresara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en septiembre de 2024. Durante su tramitación, la iniciativa debió responder observaciones de organismos públicos e incorporar antecedentes técnicos y medidas ambientales.

El proyecto contempla ampliar en 124,2 hectáreas la superficie de explotación del yacimiento, incorporando terrenos dentro de la propiedad minera que actualmente posee la compañía. Según el expediente ambiental, el ingreso a nuevas áreas de extracción está previsto a partir de 2029. A diferencia de una expansión destinada a incrementar los volúmenes de producción, la iniciativa busca mantener la actividad minera durante los próximos 14 años sin modificar la capacidad autorizada de procesamiento de cloruro de sodio.

La inversión de US$ 1,5 millones estará destinada principalmente a la renovación de equipos existentes, mientras que las instalaciones industriales y los procesos de chancado, molienda, clasificación y transporte continuarán operando bajo su configuración actual.

124 hectáreas se agregan a la superficie de explotación.

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Usos comerciales e industriales

La operación de Punta de Lobos en Salar Grande está vinculada a la extracción y procesamiento de sal destinada a distintos usos industriales y comerciales. Entre sus productos se encuentran la sal para deshielo de caminos, aplicaciones químicas, uso industrial, consumo humano y sal de alta pureza.

La ampliación permitirá acceder a nuevos sectores del yacimiento con distintas calidades y niveles de pureza, necesarios para mantener el abastecimiento de estos mercados.

La actividad considera operaciones en las comunas de Iquique y Pozo Almonte, además del transporte del mineral hacia instalaciones portuarias y clientes mineros mediante las rutas A-750 y A-760. El traslado de insumos y trabajadores también contempla el uso de la Ruta 1.

De acuerdo con los antecedentes presentados por la compañía, la continuidad operacional se sustenta en estudios sobre la disponibilidad de recursos minerales y en la necesidad de incorporar progresivamente nuevas áreas de extracción, sin desarrollar nuevas plantas de procesamiento.

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Exigencias ambientales

Uno de los principales aspectos abordados durante la evaluación fue la protección de la golondrina de mar negra, especie cuyo ciclo reproductivo puede verse afectado por la iluminación artificial de las instalaciones mineras.

El expediente ambiental identificó impactos significativos sobre esta especie, por lo que el proyecto considera medidas de mitigación y compensación, entre ellas programas de monitoreo, rescate y rehabilitación de ejemplares, además de acciones de conservación y control de la iluminación. La empresa deberá aplicar medidas de gestión lumínica adaptadas al ciclo reproductivo de estas aves, incluyendo restricciones al alumbrado exterior y el uso de tecnologías destinadas a reducir su impacto.

La aprobación también contempla siete Compromisos Ambientales Voluntarios relacionados con seguridad vial, protección ambiental y participación comunitaria. Estas medidas consideran planes de transporte, espacios de diálogo y mecanismos de seguimiento ambiental con organizaciones de localidades cercanas al área de influencia del proyecto, como Caramucho, Cáñamo, Chanavaya, Chanavayita y Ex Oficina Victoria.

De acuerdo con la resolución ambiental, parte de estos compromisos deberá implementarse durante los primeros seis meses posteriores a su notificación, mientras que otras medidas se mantendrán durante la operación del proyecto.