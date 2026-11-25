Regulador estadounidense autoriza a SpaceX para desplegar hasta 1 millón de data centers para IA en el espacio
La FCC otorgó un permiso clave para Starmind, una gran constelación que capturará energía solar en el espacio para proporcionar capacidad de cómputo de IA de alto rendimiento y bajo costo para su uso en la Tierra.
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En un hito clave para la hoja de ruta de SpaceX, este miércoles la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) otorgó la primera autorización en la historia de Estados Unidos para una constelación de centros de datos en el espacio.
A través de un comunicado publicado en X por el presidente de la FCC, Brendan Carr, entregó detalles que permitirán a la compañía de cohetes de Elon Musk desplegar hasta 1 millón de módulos de computación orbital para procesar enormes cantidades de datos para ser utilizados en la Tierra.
Según el comunicado, este hito promete acercar a la humanidad a una civilización de tipo II en la escala de Kardashev, es decir, una capaz de aprovechar toda la energía del Sol. El sistema -conocido como Starmind- también opera de conformidad con las normas de la FCC sobre desechos orbitales
“Esta medida abre una nueva y audaz frontera para la infraestructura computacional necesaria para impulsar el liderazgo y el crecimiento de Estados Unidos”, dijo Carr.
La reacción de Musk no tardó en llegar. A través de X, agradeció a Carr y afirmó que “esto será un gran activo para EEUU y el mundo”.
Una gran constelación
Según SpaceX, Starmind es una gran constelación que capturará energía solar en el espacio para proporcionar capacidad de cómputo de inteligencia artificial de alto rendimiento y bajo costo para su uso en la Tierra.
Estos satélites -de 75 metros de envergadura y 30 metros de alto- procesarán datos directamente en el espacio y transmitirán los resultados a través de la red de Starlink.
Para producirlos, SpaceX está construyendo una fábrica llamada Gigasat Factory en Texas, y se espera que hacia fines de 2027 puedan comenzar a ser desplegados.
Y para enviarlos al espacio SpaceX utilizará Starship, su sistema de transporte espacial diseñado para ser completamente reutilizable.
Entre las ventajas que plantea SpaceX frente a los centros de datos terrestres, identifican una disponibilidad continúa de energía al tener suministro permanente del Sol; refrigeración por la radiación del espacio; y conectividad de alta velocidad mediante láseres y Starlink.
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