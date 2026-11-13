Alejandra Chadwick, los pasos de la nueva cara de Viñedos Familia Chadwick

A los 30 años, la menor de las cuatro hijas de Eduardo Chadwick se ha convertido, desde Londres, en la cara visible de los vinos íconos de la familia.

El viernes 6 de noviembre, en la cava del Stafford Hotel de Londres, Alejandra Chadwick sirvió una cosecha de Seña y otra de Viñedo Chadwick a una veintena de coleccionistas de distintas partes del mundo. En la masterclass de Women in Wine, organizada por The Golden Vines con el propósito de recaudar fondos para la Fundación Gérard Basset, participaron también la argentina Adrianna Catena, de la familia dueña de Catena Zapata; la italiana Chiara De Iulis Pepe, de la bodega Emidio Pepe; y la francesa Delphine Frey, de los viñedos de la familia Frey, dueña de La Chapelle. Entre piedras y botellas antiguas de la bodega que data del siglo XVII y que durante la Segunda Guerra Mundial se ocupó como refugio antiaéreo, la chilena contó a los presentes la historia de los vinos que están en manos de su familia desde hace varias décadas.

En la noche se trasladó al edificio Old Bailey. Allí se llevaba a cabo La Paulée, el evento inspirado en la tradicional fiesta de la vendimia de Borgoña donde productores de bodegas icónicas, coleccionistas e invitados comparten mesa y descorchan. “Yo llevé dos botellas: un Chardonnay Las Pizarras y un (Cabernet Sauvignon) Viñedo Chadwick”, cuenta Alejandra desde Londres, donde vive desde hace un año. “Lo entretenido es ir uno mesa por mesa ‘¿quién quiere probar un Chardonnay de Chile?’ Y ahí les cuento la historia de este vino con clima más frío que producimos a 10 kilómetros del mar, en el valle del Aconcagua, que es la nueva exploración de mi familia”, añade.

Al día siguiente le tocó la masterclass de la revista Decanter. Había pedido ese cupo dos años y medio antes, cuando aún vivía en Chile y no imaginaba que terminaría presentando ella misma. Cuenta que la sala para 85 personas se llenó. Allí recorrió ocho cosechas de Seña -la marca premium creada a partir de una alianza entre Eduardo Chadwick y Robert Mondavi- de 1998 a 2024. En la feria anual había sólo tres masterclasses: la chilena, la de Dom Pérignon y la de Barón Philippe de Rothschild (las entradas cuestan entre £ 135 y £ 250). “No lo puedo creer”, le dijo la crítica de Decanter Inés Salpico, que hacia de co-host con Chadwick. “Esto no es un vino francés. Es Chile. Y está la sala repleta”.

Alejandra tiene 30 años y es la menor de las cuatro hijas de Eduardo Chadwick, el empresario que durante décadas ha sido el embajador del vino chileno en el mundo. Estudió publicidad en la Universidad del Desarrollo y, aunque su sueño siempre fue entrar a la viña, su padre tiene una regla: ninguna hija pasa directo de la universidad a trabajar con él. Así, primero vendió ropa en Preppy Beach, luego trabajó en la distribuidora de licores y vinos Desa y en 2023 -cuando comenzaba la crisis del mundo vitivinícola- entró a Viñedos Familia Chadwick como brand manager de Viñedo Chadwick y Seña. “Mi papá me lo pidió, lo cual fue buenísimo”, dice.

Dos años después se trasladó a la capital inglesa -su marido quería hacer un MBA- y entró a Hatch Mansfield, la distribuidora que representa a las marcas de la familia en el Reino Unido. Hoy es Brand Ambassador de los vinos premium: presenta las etiquetas en restoranes y clubes, organiza catas y viaja para participar en comidas especializadas a mostrarlos. En su negocio, explica, la familia pesa más que cualquier ejecutivo comercial. “La gente valora que uno vaya a contar la historia en primera persona”, dice. Así, su padre, que sigue 100% dedicado a la empresa, empezó a ponerla al frente, como rostro visible de las marcas.

“Aunque crecimos en este mundo, el espacio profesional hay que ganárselo”, señala. Por eso, paralelo a su rol ejecutivo se certificó en WSET Nivel 3 (cualificación avanzada de la Wine & Spirit Education Trust), pretende ahora empezar el Diploma, y cursó el Hospitality Luxury Brand Management Programme de la EHL, en Lausana, Suiza, pensando en aportar al turismo de la viña desde una mirada de lujo.

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La cancha de polo plantada con parras

Alejandra recuerda que desde niña su padre les daba a probar una gota de vino diluida en un vaso de agua, mientras les contaba de sus viajes. A diferencia de sus hermanas mayores, ella no alcanzó a vivir en el campo familiar en Puente Alto (donde esta Viñedo Chadwick), pero dice que ese era el lugar donde pasaban largas temporadas, celebraban Navidades y más tarde se casaron las cuatro hermanas. “Desde chicas hemos visto el trabajo de mi papá y la pasión con que lo hace. Eso es lo que más nos motiva e inspira”, señala.

La mayor del clan, María Eugenia, fue gerenta de marketing de la viña y ahora está en el directorio de Viñedos Familia Chadwick, la matriz que reúne las cinco marcas: Viñedo Chadwick, Seña, Errázuriz, Caliterra y Arboleda. María José vive hace cinco años en Inglaterra y trabaja en el área de ventas de Hatch Mansfield. La única que no trabaja en el negocio familiar es Magdalena, quien tiene una tienda de vestidos de novia.

La historia empieza con el abuelo, Alfonso Chadwick Errázuriz, a quien definen como “un hombre de dos pasiones: el vino y el polo”. En los años ‘40 compró una viña en Puente Alto, en el Valle del Maipo, y construyó su propia cancha de polo frente a la casa. La reforma agraria de 1967 -cuenta Alejandra- lo obligó a subdividir y vender casi todo el campo a otras viñas, como Santa Rita y Concha y Toro, y se quedó sólo con la casa, el parque y la cancha. Al retirarse, le pidió a su hijo Eduardo que se hiciera cargo de la propiedad. El hijo puso una condición: plantar la cancha de polo porque Puente Alto era conocido como el mejor lugar de Chile para el Cabernet Sauvignon.

Tras varias conversaciones -“no creo que hayan sido muy fáciles”, relata Alejandra-, el abuelo accedió. En 1992 se plantaron las 14 hectáreas que dieron origen a Viñedo Chadwick. Al año siguiente Alfonso Chadwick Errázuriz murió, y Eduardo decidió que ese vino sería un tributo a él.

Seña es otra historia: un joint venture con el estadounidense Robert Mondavi, que en 1991 recorrió el Valle del Maipo, Aconcagua y Colchagua con Eduardo Chadwick de chofer -por encargo de Agustín Huneeus Cox, mentor de Chadwick-, y encontró en Chile un “paraíso vitivinícola”. El nombre Seña, quedó como una señal al mundo de que Chile podía producir vinos capaces de compararse con los mejores, cuenta la Brand Ambassador.

Pero el origen del negocio está en la Viña Errázuriz, fundada por Maximiano Errázuriz en 1870. Pasó a manos de la familia Chadwick años más tarde por matrimonio. “Don Maximiano es el tío bisabuelo de Leonor Errázuriz, y ella se casó con Alejandro Chadwick, mi bisabuelo”, explica. Así Alejandra es la sexta generación en el negocio vitivinícola. “Al final llevamos como 150 años en vinos”, resume.

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La sucesión

En los planes de Eduardo Chadwick no está salir de la empresa; “es el trabajo de toda su vida”, dice Alejandra. “Siempre la gente va a querer a mi papá. No se está retirando, pero quiere que empecemos a tomar las riendas comunicacionales”, agrega. Cuando le piden una entrevista, cuenta, él le dice “tómala tú”; o la masterclass de Decanter de la semana pasada, hasta hace poco hubiese sido algo impensado que no la hiciera él, explica.

“Es el legado de nuestro papá finalmente. Lo hemos visto toda la vida viajando, sacándose la cresta. Y ahora al salir al mercado y ver que sus vinos son reconocidos mundialmente es increíble. Yo acá (en Londres) de repente llego a eventos y me dicen ‘Chadwick, ¡wow!’. Es emocionante”, señala.

- ¿Te gustaría ser la continuadora?

Yo creo que todas las hermanas van a querer estar involucradas, quizá en cargos más estratégicos, más que tanta ejecución. Se ha ido dando naturalmente, y creo que ahí probablemente la Magui (María Eugenia) y yo vamos a ser las que vamos a estar por el lado más del marketing y comunicacional y guiar a las marcas por el camino que corresponde. La Pepa (María José), que es más comercial, pienso que va a ver más ventas. Pero no es como que va a haber alguien 100% a cargo.

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Turismo y escasez

La compañía cerró con pérdidas en 2024 y 2025, y el año pasado hizo una reestructuración grande: redujeron la plantilla y vendieron algunos campos con el fin de reducir costos y generar liquidez, asesorados por Miguel León.

En paralelo bajaron bruscamente la producción en Seña. Si antes producían 120 mil botellas al año, la última cosecha (de 2024) fue de solo 18 mil. Esto es parte, además, de una estrategia de manejo de lujo, dice Alejandra. “Volver a que el mercado tenga un poco de escasez ayuda a mantener los precios”, explica.

Por otra parte, en septiembre cambiaron de distribuidor en el mercado estadounidense. Se trata de Quintessential, una firma familiar con sede en Napa, California. “El distribuidor con el que trabajábamos antes era un poco más masivo, y éste es una familia muy enfocada en los vinos finos. Entonces queríamos irnos con algo que nos hiciera más sentido en el manejo de las marcas”, explica.

Para este año proyectan cerrar con números azules. “Vamos bien. Estamos bien reestructurados. En Brasil (mercado responsable del 40% de las ventas) entró Héctor Moya y ha hecho un gran cambio y subieron muchísimo las ventas. Y estamos haciendo más eventos. El año pasado no hicimos casi nada porque no había presupuesto de marketing. Este año fue el 30 aniversario de Seña, entonces pudimos hacer varias cosas. Hay mucho fanático de Seña, y estamos viendo qué se puede hacer con ellos, qué les interesa. De repente ellos pueden hacer comidas en su casa y uno puede ir a ayudarlos”, ejemplifica.

En cuanto a los mercados, a Brasil le siguen Reino Unido (10%) y después Chile, Estados Unidos, Europa y Asia.

Otra de las apuestas de Viñedos Familia Chadwick es el turismo. Viña Errázuriz ya recibía público y este año abrieron también Seña -con un quincho diseñado por el arquitecto Germán del Sol-, y Viñedo Chadwick. El plan más cercano es hacer un restorán en Errázuriz una vez terminada la remodelación de los espacios -que cuenta con una bodega diseñada por Samuel Claro-, que está a cargo de María Eugenia. Y en una segunda etapa vendría la construcción de un hotel.

El plan de Alejandra es quedarse en Londres un año o dos más. “Londres es como la Fórmula 1 del mundo del vino”, asegura. “Hay eventos todos los días”: esta semana estuvo en una degustación con Maximilian Riedel (de las copas) y antes en una feria de vinos del Valle del Loira.

Su rol, dice, es buscar nuevas formas de compartir la historia de la familia con más gente y con las nuevas generaciones, adaptándose a los cambios culturales y del mercado. “En esta industria es clave tener una mirada de largo plazo y mantener la coherencia”, señala.