Conocido como el fotógrafo de las supermodelos, Peter Lindbergh (1944-2019) cambió la mirada de la moda. Alemán de nacimiento, estudió arte y se inició en la fotografía a comienzos de los ‘70. En 1978 se instaló en París, donde trabajó para revistas como Vogue, Harper’s Bazaar, Rolling Stone entre otras.



Su lente retrató a Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford y Christy Turlington, convirtiéndolas en celebridades mundiales que coronaron la década de los ‘90. La relevancia artística de Lindbergh radicó en su capacidad de humanizar la fotografía de moda. Prefería el blanco y negro, rechazaba los retoques digitales y buscaba, por sobre todo, la autenticidad.



Tras su muerte se inauguró Untold Stories, una gran muestra que él mismo curó y en la que trabajó junto a Thoaï Niradeth (43). Es la exposición que el 9 de mayo del próximo año llegará a nuestro país, el primero de Sudamérica donde desembarcará, y que el propio Niradeth anunció este lunes por la tarde.



El martes por la mañana el estratega de marca y director creativo especializado en eventos, exposiciones y proyectos culturales para la industria del lujo y la moda, habló en exclusiva con DF MAS. Thoaï habla en varios idiomas y maneja bien el francés, pero la conversación finalmente transcurrió en inglés.

Thoaï Niradeth. foto Verónica Ortiz



Entre 2016 y 2023 Niradeth fue director de arte y jefe de comunicaciones de la Fundación Peter Lindbergh, donde ayudó a desarrollar la muestra Peter Lindbergh. Untold Stories. Además de trabajar de cerca con el fotógrafo, ha colaborado con Jean Paul Gaultier, Nina Ricci y con la agencia alemana häberlein & mauerer.



- En un presente donde hay que estar escrudiñando cada imagen para descubrir si es real o no, ¿qué valor adquiere la visión de Peter Lindbergh sobre la importancia de la autenticidad?

- Su visión está más vigente que nunca y diría que especialmente para las generaciones más jóvenes que sólo han interactuado con imágenes a través de pantallas. Por eso es tan importante para nosotros mantener vivo el legado y seguir invitando a la gente a interactuar físicamente con las obras, que en la mayoría son impresiones a gran escala. Ese es el propósito de esta exposición. Para nosotros, es súper importante seguir mostrando fotografía físicamente en salas y enfatizar la visión de Peter sobre la sinceridad, la verdad, la empatía... valores muy vinculados a su obra.



Cuando se celebra el bicentenario de la fotografía, enfatiza Niradeth, es importante tener un mensaje claro y una visión, independientemente de la evolución tecnológica, el progreso, las nuevas herramientas y la IA, y ese era el propósito de Lindbergh. Menciona la capacidad del fotógrafo de retratar a un sujeto sin importar cuán famoso o hermoso fuera, con el interés de mostrar su estado de ánimo. “Por eso siguió fotografiando a las mismas modelos y actrices a lo largo del tiempo, porque quería capturar su evolución en términos de experiencia, historia y emociones”, apunta.



- A propósito de su estrecha relación con las súper modelos, en tiempos en que hay cada vez herramientas más efectivas para hacer desaparecer las “imperfecciones”, ¿peligran las modelos de carne y hueso?

- Es verdad que la individualidad y la personalidad se están homogeneizando y por lo mismo creo que trabajar con personas reales es una fortaleza. Es lo que nos hace únicos. Una cicatriz, una arruga. Es una huella de lo que has vivido. Sea bueno o malo. Y creo que eso es también lo que Peter intentó capturar a lo largo del tiempo. Por eso el concepto de confianza era tan importante, para derribar barreras y mostrarse con total autenticidad. Eso no lo puede lograr un servidor.

Linda Evangelista, Michaela Bercu & Kirsten Owen, Pont-a- Moousson, 1988. Copyright: Peter Lindbergh Foundation



¿Qué significa la belleza para ti?

- Personalmente he tenido la suerte de trabajar con dos transgresores en cuanto a los estándares de belleza: uno fue Peter y el otro, Jean-Paul Gaultier. Así que mi concepto de belleza está ligado a la visión de ellos y muy cerca de la libertad. Ser libre de ser uno mismo. Puede sonar un poco cliché, pero realmente es importante. Peter siempre decía: “tu belleza radica en tener el valor de ser tú mismo”. Para mí la autoexpresión, la individualidad y la libertad están estrechamente ligadas a la manera en que te presentas al mundo, sin ningún filtro. Eso es belleza para mí.



- ¿Cómo fue para ti trabajar con estas leyendas?

- Me enseñaron mucho en lo profesional, pero sobre todo a nivel humano, a cómo interactuar con la gente. Peter y Jean-Paul trataban a todos en el set de la misma manera: al del catering, al de seguridad, al tercer o cuarto asistente y a la figura principal. Y eso también dice mucho de su visión. Peter tuvo la oportunidad de fotografiar a las actrices más conocidas de Hollywood, pero no se fijaba en la fama. Veía a la persona. Veía a la mujer, a la madre, a la hermana, a la hija… Y ese es el mayor aprendizaje de trabajar con fotógrafos de moda tan icónicos. A menudo vemos a directores creativos en lo alto de su torre, pero ellos eran muy democráticos en el mejor de los sentidos. A Peter le habría encantado saber que exponemos aquí en Chile, en un territorio nuevo que tal vez a veces la industria pasa por alto.





Esther Cañadas, Nevada, 1997. Copyright: Peter Lindbergh Foundation





“La fotografía tradicional de moda está viviendo un gran momento”

- Actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) hay una exposición de Bruce Weber y Netflix acaba de estrenar un documental de Richard Avedon. ¿Hay una especie de nostalgia de una época en la que la moda desafiaba los límites?

- Creo que hoy en día la fotografía de moda está más vinculada al contenido. Y antes se trataba más de contar historias. Ahora todo es marketing y hay muchísima más gente involucrada en la creación de una imagen, incluidos ejecutivos y agentes, todo el mundo opina. En aquel entonces, cuando Peter trabajaba, era un equipo de seis personas viajando durante cuatro días. Ahora son 40 personas durante un solo día. La industria ha cambiado, para bien o para mal. Y creo que la fotografía tradicional de moda está viviendo un gran momento. Antes los museos y las galerías de arte la pasaban por alto, ahora tiene su lugar.



- ¿Tiene que ver con la perspectiva del tiempo?

- Es el deber de los curadores y directores de museos mantener viva la cultura contemporánea y también reconocer la fotografía analógica. Para muchos jóvenes, esto es una cámara de fotos (apunta su smartphone). Y creo que fotógrafos tan innovadores como Weber, Avedon o Lindbergh están teniendo tanta repercusión, porque impulsaron una auténtica revolución. Peter nunca fue nostálgico. Abrazó el progreso, pero, aun así, es importante saber de dónde vienes y qué has logrado para poder mantenerte vigente y relevante.



- Aquí en Chile las revistas impresas prácticamente han desaparecido los últimos años, ¿qué papel desempeña hoy lo impreso en el mundo de la moda?

- En Europa, hemos visto un resurgimiento de los medios impresos y las revistas. La generación más joven está empezando a acoger de nuevo estas publicaciones y a tener una relación íntima con las páginas y su valor de colección. Como hoy en día todo va a un ritmo muy acelerado, ves una foto y deslizas rápidamente la pantalla, se valora la calma. Supongo que es cuestión de ciclos. Ayer conocí a muchos jóvenes creativos aquí en Santiago, algunos trabajaban en analógico, creo que ellos son quienes van a traer eso de vuelta.

Antonio Banderas, Los Angeles, 1995. Copyright: Peter Lindbergh Foundation



La industria de la moda y del lujo, en términos generales, atraviesa un momento difícil, explica el experto. “Ahora los consumidores también están más informados: sobre el suministro, los materiales. la relación calidad-precio. En un momento dado, los logotipos de todas las marcas empezaron a parecerse. Creo que eso ya quedó atrás. Ahora las marcas deben centrarse mucho en su identidad y acotar su mensaje porque la Generación Z está híper consciente de todo y creo que es una oportunidad para que la industria lo haga mejor. Y para que el sector del lujo predique con el ejemplo”, añade.



Hay estrategias que se la juegan por un enfoque distinto. Es lo que le tocó cuando trabajó para la marca Loewe y junto a un equipo propusieron el rescate de lo artesanal. “Pusimos la artesanía en un pedestal cuando no estaba tan de moda como ahora. Que un producto sea único tiene que ver también con su relación con el tiempo. Lleva tiempo perfeccionar un oficio. Lleva tiempo fabricar un bolso o un mueble. Y creo que ahora muchas marcas del segmento contemporáneo de alta gama están invirtiendo en artesanía porque ahí está el valor emocional de un producto”.



Thoaï Niradeth cuenta que entró a estudiar en MBA a sus 40 años. “Estuve trabajando durante 18 años. cuando cumplí 40, dije: ‘demos un paso atrás y veamos’. Fue después del Covid, así que todo el mundo estaba buscando un propósito. Volví a estudiar para actualizar también mi perfil. Hacer este MBA me aportó una visión holística sobre cómo comercializar una marca o producto, cómo organizar una tienda, cómo fijar precios. Es un lujo poder volver a estudiar a los 40, lo recomendaría enormemente”, comparte.



Peter Lindbergh: Untold Stories llega a Chile gracias a GL events y cuenta con el patrocinio de las embajadas de Francia, de Alemania y de la Unión Europea. Niradeth invita a todos a visitar la exposición en mayo del próximo año y dice por qué:



“La mayoría de las personas que conocen el trabajo de Peter esperarían una retrospectiva, pero para mí no es una retrospectiva: es una instalación de arte contemporáneo. Debido a la escala, te obliga a interactuar físicamente con las obras, acercarte, moverte alrededor. Surgen historias no contadas y a partir del mismo material reunido se crean nuevos significados. A veces lo captas de inmediato, pero otras veces es misterioso y casi críptico. No hay muchas explicaciones ni textos en la exposición, eso le permite al visitante darle su propio significado. No es retrospectiva, es introspección. Yo lo llamo un autorretrato de Peter hecho por Peter”.