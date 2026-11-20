La familia tras el reconocido restaurante de comida china del barrio El Golf descarta la posibilidad de abrir sucursales. “Danubio Azul sólo hay uno”, dicen. Y cuentan que están en una renovación arquitectónica y que han ido incluyendo en su carta otras comidas asiáticas. Sobre Pagoda, su apuesta en patios de comida que reabrieron en el verano tras dos años cerrados, señalan que su filosofía es anti fast food. Peter Vanni padre y Peter Vanni hijo hablan en el podcast "Asunto de Familia".

Teresa Chiamil. Ese es el nombre clave en esta historia. El puntapié inicial. Ella fue la hija de un inmigrante cantonés que llegó a Perú, luego se instaló en Iquique y finalmente -convertido en viudo precoz con tres niños pequeños- en Santiago. En todos esos lugares armó restaurantes de comida china. Por eso, porque la nostalgia es un motor, la hija no dudó en ser socia del Palacio Danubio Azul, un restaurante cantonés que partió en el centro a fines de los años ‘50 y que, para desconcierto de muchos, lleva el nombre del famoso vals austríaco de Strauss.

Tras un incendio de ese local, en 1980 Teresa -que muy pronto se convirtió en dueña del 100% del negocio- trasladó el restaurante a una casona en el barrio El Golf, la misma donde funciona hasta hoy, y cuyos planos ella mandó a confeccionar a China. Estuvo activa allí hasta sus 91 años, trabajando con sus hijos Peter y Giovanni Vanni. Y luego de que murió, en 2022, ellos siguieron adelante con el Danubio Azul. Peter, además, en 1992 abrió Pagoda, que fue la primera cadena de comida china en malls y que actualmente -relanzada este verano en Viña del Mar- está a cargo de sus hijos mellizos Peter e Ivannia, tercera generación familiar.

Peter padre y Peter hijo, ambos ingenieros comerciales, estuvieron en el nuevo capítulo del podcast Asunto de Familia. La primera pregunta es para despejar la duda de muchos: ¿Por qué un restaurante chino lleva un nombre austriaco? “Originalmente nació como restaurante de comida austriaca, y cuando se compró -para convertirlo en uno de comida china- no había más plata para cambiarle el nombre y así quedó”, explica el hijo de Teresa.

“Originalmente nació como restaurante de comida austriaca, y cuando se compró -para convertirlo en uno de comida china- no había más plata para cambiarle el nombre y así quedó”, explica el hijo de Teresa.

Recuerdos

- ¿Tus primeros recuerdos del restaurante son en el centro o en El Golf?

- (Peter padre) Del local del centro recuerdo el pasillo de la entrada, a mano derecha había un salón comedor chiquitito, donde estaba la caja, después estaba la laguna chiquitita donde habían pescaditos, y al fondo a la izquierda estaba la cocina. No recuerdo más, debo haber tenido unos 8 años.

- ¿Cuándo entras a trabajar formalmente con tu madre? ¿te diste antes una vuelta por otros lados o empezaste enseguida en el restaurante?

- (Peter padre) Empecé a trabajar con mi madre a fines del 81; yo estaba en la universidad. Mi madre era viuda desde el año 70. Cuando estábamos terminando el Danubio en el 80, el dólar estaba a 39 pesos. Entonces viene la crisis del 82, y el dólar se devalúa de 39 a 46 pesos. Ahí empieza la debacle. Lo que había que hacer era agarrar la pala, el tarro y empezar a baldear el agua del barco. No había muchas opciones más. Es lo que me tocó, y había que hacerlo sin llorar y con la cara llena de risa. Y me quedé… ya llevo 45 años. Mi hermano Giovanni entró por el 2000, 2001.

- ¿Cómo fue trabajar con la madre como jefa?

- (Peter padre) Un agrado. De los 31 años que trabajé con mi madre, tuvimos apenas dos discrepancias. Y fueron por estupideces, ni siquiera algo relevante para el negocio. Nos entendíamos muy bien. Yo me encargaba del back office y del comedor; ella compraba la mercadería, veía la bodega, se preocupaba de los costos. Nos mirábamos y sabíamos lo que estábamos hablando. Mi madre fue una espectacular profesora para mí y mucha gente. Era a la antigua, no usaba computador, sumaba a mano.

Teresa Chiamil con su hijo Peter Vanni.

Interviene Peter hijo: “Yo nunca trabajé en Danubio, pero sí estuve presente. Así es cuando creces en una empresa familiar. Tengo recuerdo de los sábados preguntarle a mi papá si lo podía acompañar al Danubio a las 7 de la mañana. A veces cuando mis papás estaban de viaje y nos quedábamos en la casa de mi abuela, la nona, yo la acompañaba al Danubio. Mientras ella veía la bodega, yo me servía un chaufa de pollo, que como hasta hoy”.

“Sí, el restaurante estaba muy integrado a la vida familiar”, agrega el padre.

Regresa Pagoda

- ¿Qué oportunidad vieron para lanzarse en 1992 con Pagoda, también comida china pero en formato muy distinto?

- (Peter padre) En las empresas familiares siempre está esto del crecer. Y las familias también van creciendo: cuando está el padre o la madre con un negocio no hay problema, pero cuando los hijos crecen se empiezan a formar otras familias. Así que hay que seguir creciendo. Nosotros buscábamos hacer un negocio en el centro, crear un buffet. Entonces aparece el Parque Arauco y nos invita para que hiciéramos allí un Danubio. Les dijimos que un Danubio no podía ser, pero sí esta otra idea. Ahí nace el primer local de Pagoda. Con el tiempo llegamos a tener 16, 18 locales. Totalmente diferente a Danubio: los ingredientes, las salsas, los procedimientos eran distintos.

- En algún momento, los locales de Pagoda empezaron a disminuir. Hasta que en 2024 cerraron el último, en Viña.

- (Peter padre) Sí, el Espacio Urbano en Viña del Mar nos pidió el local porque iban a hacer una remodelación y ese local moría.

- Pero en 2026 reabrieron y en versión reloaded. Convocas a tus hijos como socios: tú como brazo financiero; ellos a cargo de todo el resto. ¿Qué te impulsó a partir otra vez?

- (Peter padre) La verdad es que en Viña siempre tuve un grupo de gente que trabajó con nosotros, excepcionalmente bueno. Cuando cerramos, les dije que yo iba a volver a Viña. Luego vino la quiebra de Telepizza, que tenía un local en ese patio de comida; así que llamé al gerente comercial (de Espacio Urbano) y le dije que quería ese local. Y ahí volvimos a renacer, con Pagoda Asian Kitchen y ese equipo con que habíamos trabajado antes.

Peter Vanni y sus hijos mellizos, hoy a cargo de Pagoda.

- ¿Y tú por qué aceptas la invitación de tu padre, Peter? No sé con qué grado de libertad fue esa convocatoria…

- (Peter hijo) Con absoluta libertad. Y me tomó por sorpresa, porque yo pensé que Pagoda no iba a volver… Y lo otro que me sorprendió fue la apertura del papá para que pudiésemos modificar y actualizar la propuesta de valor de Pagoda, darle el enfoque más asian fusion y no sólo chino.

- A Pagoda le ponen apellido: Asian Kitchen, guiño de que ya no es sólo comida china, sino coreana, japonesa, tailandesa… Piensan además una gestión distinta, apuestan por un menú más premium...

- (Peter hijo) Sí. Hay varios pilares. Primero, traer esta marca a la nueva generación con el uso de redes sociales, contenido audiovisual muy planificado, influencers; para darle un nuevo look. Luego, operar con la filosofía anti fast food: mientras otras cadenas se enfocan en atraer clientes basados en el incentivo precio, descuentos, promociones, nosotros decidimos apostar por la abundancia, por el tamaño de las porciones, y no hacer descuentos ridículos o tener precios absurdos. Con comida que no es puramente fritura, sino con ingredientes con calidad. Y lo último, operar este negocio como una startup: estar constantemente innovando, estandarizar todo, crecer sustentablemente y estar siempre con el sentido de urgencia.

Sólo uno

- Una apertura desde lo chino a lo asiático, ¿es también una tentación para Danubio Azul? En su carta vi, por ejemplo, pad thai y sushi…

- (Peter padre) Lo tienes que ir haciendo con mucho cuidado y delicadeza, porque la persona que sabe comer pad thai sabe el pad thai que quiere. Entonces tú tienes que prepararlo lo más original posible. Lo mismo pasa con el sushi. Tiene que haber una propuesta de valor excepcional para que la gente empiece a hacer el trade off entre un cerdo tamarindo, un costillar cantonés, y un maki por ejemplo. Hay que ir de a poquitito; y fíjate que no le ha ido mal. Pero el corazón de Danubio sigue siendo la comida china.

- Pagoda Asian Kitchen abrirá pronto dos nuevos locales. ¿Qué se puede contar de eso sin matar la sorpresa?

- (Peter hijo) Van a ser en Santiago y estamos explorando seriamente la posibilidad de traer Pagoda a un enfoque más fast premium; o sea, salirnos del patio de comida, aunque no del todo, e instalarnos con locales a nivel de calle.

- Mientras con esa marca abren locales, Danubio Azul va en la dirección contraria: siempre ha estado en un solo lugar, sin sucursales. ¿Por qué esa decisión?

- (Peter padre) Es que la comida del Danubio es una comida artesanal, plato a plato. Entonces hay un valor agregado en la mano de los chefs que tenemos y es imposible dividir un chef en dos. Los chef que tenemos han sido años de preparación. Y cuando tú ya empiezas a elaborar en procesadoras, se pierde lo artesanal, lo hecho a mano.

- ¿Descartado tajantemente entonces tener sucursales del Danubio?

- (Peter padre) Absolutamente.

- (Peter hijo) Danubio Azul sólo hay uno.

Separar territorios

- ¿Cómo es trabajar con la familia? ¿qué es lo fácil, qué lo complicado?

- (Peter padre) Mira, yo me siento terriblemente orgulloso de haber trabajado con mi vieja. Como te dije, ella fue una profesora excepcional en los tiempos difíciles. Nosotros teníamos siempre por costumbre el sábado un almuerzo familiar; ya fuera con los hermanos discutiendo o no, enojados o no. Nos sentábamos todos a la mesa. Con ella nunca tuve un problema. Trabajar con mi hermano menor es distinto, porque él también tiene sus ideas y estamos en Danubio en un proceso de profesionalización en la toma de decisiones.

- ¿A qué te refieres?

- (Peter padre) Estamos profesionalizando todos los procesos y protocolos, para dejarlos muy establecidos. Que nada quede a la interpretación. Ni que él pueda tomar más una decisión inconsulta ni yo tampoco. Todo lo ponemos en la mesa. Tenemos una persona que nos ayuda en ese proceso. Creo que lo deberíamos haber hecho hace muchos años atrás.

- ¿Eso va a implicar externalizar cargos, convocar a gente de afuera?

- (Peter padre) Todavía no.

- ¿Algún tipo de gobierno corporativo?

- (Peter padre) Estamos formando este gobierno corporativo, pero con nosotros adentro. Yo ya pasé los 65, pero no tengo intención de jubilarme. Eso es lo que pasa por el lado de Danubio. Por el lado de Pagoda, los dueños de la empresa prácticamente son ellos (sus hijos), porque tienen la mayoría de los derechos. Yo soy más bien su empleado . Ahí tenemos un gobierno entre nosotros tres, más una consulta externa legal. Nos reunimos todos los lunes a las 8.30 de la mañana a ver qué pasa, dónde estamos, cómo vamos. Esa es la cosa profesional. Ahora, como papá estoy muy orgulloso de mis cabros. No pensé que esto se iba a dar, pero se dio y absolutamente libre, porque nunca les dije que tenían que seguir lo que yo hago.

(En el Danubio Azul) estamos profesionalizando todos los procesos y protocolos, para dejarlos muy establecidos. Que nada quede a la interpretación. Ni que él (su hermano Giovanni) pueda tomar más una decisión inconsulta ni yo tampoco. Todo lo ponemos en la mesa. Tenemos una persona que nos ayuda en ese proceso.

- ¿Y qué pasa cuando se producen roces entre quienes trabajan en una empresa familiar? ¿qué hacer para que no traspasen a la familia?

- (Peter padre) No es fácil, pero creo que la esencia viene de cómo tú has sido criado. Una cosa es el negocio, otra cosa es la familia. Puedo discutir con mi hijo, y con Peter tenemos diferencias, pero el amor es lo que mantiene el negocio familiar funcionando. No son sólo las capacidades.

- (Peter hijo) Tuve la fortuna en la universidad de tener el curso de Empresas familiares y después ser ayudante. Aprendí mucho. Y hay ciertos principios que he comunicado a mi padre y a mi hermana, como que el objetivo de la familia y el objetivo de la empresa son distintos y se deben mantener separados. El objetivo de la empresa es generar riqueza hoy, a mediano y a largo plazo. El objetivo de la familia es ser feliz hoy, no mañana, no pasado. Entonces el objetivo de la empresa no puede impedir que la familia sea feliz y que la familia sea feliz no puede interferir el objetivo de la empresa. Por ejemplo, nosotros seguimos reglas de mercado, donde a uno se le paga por las responsabilidades que toma, por el cargo que asume, y no por ser familiar. Cuando hay discusiones, hay que activamente comunicar: “Te estoy hablando como socio, no como hermano; no tengo ninguna cosa personal contigo”. En esa clase aprendí que hay miembros familiares que quieren que nada cambie o no quieren someterse a la profesionalización o hacer una estrategia, porque empiezan a perder poder y no pueden hacer lo que quieran en el día.

Noticia en desarrollo

- ¿Cuáles son los próximos pasos de Danubio Azul?

- (Peter padre) Estamos en una renovación arquitectónica. En el interior del restaurante, también en parte de la cocina.

- En 2001 hicieron una recordada renovación en el interior: salió el color rojo y la sobrecarga de símbolos chinos, por una estética más minimalista…

- (Peter padre) Sí, antes de eso era mucho más chino. Esa vez colocamos mucho mármol. Ahora no irá en esa línea; es más oriental, pero un oriental moderno. Distintos colores, distintas escenas, los muros, los pisos. Lo armamos a través de asesores y todo se traerá importado.

- A propósito, ¿siguen haciendo viajes para inspirarse en los cambios? Tu madre lo hizo en los ‘80 a Hong Kong, también lo hicieron para ese cambio del 2001.

- (Peter padre) Viajamos muchas veces… Hoy hacemos esos viajes, pero cada uno por su lado; él (su hermano Giovanni) viaja a determinados lugares, yo viajo a otros. De hecho estoy pensando volver a China el próximo año. Hong Kong es la ciudad del mundo que me fascina. Yo me siento muy feliz en China. El otro día me preguntaban si iba por negocios o turismo, y les dije que nunca hay un viaje que sea 100% turista o 100% negocio.

- Mirando Danubio Azul en tanto empresa familiar, ¿cómo se proyecta? ¿que entren nuevas generaciones? ¿tal vez abrirse a socios? ¿Están pensando en eso?

- (Peter padre) Sinceramente, no. Yo me siento todavía muy vital y con muchas ganas de seguir trabajando. Creo que mi hermano debe estar en las mismas. Entonces no hemos tocado el tema. Además, en el caso de las nuevas generaciones, mi hermano tiene un hijo que es aún muy niñito y yo tengo a dos adultos; entonces hay una disparidad en esa generación. Hay que ver... Como dicen ustedes los periodistas, es noticia en desarrollo.

"En el caso de las nuevas generaciones, mi hermano tiene un hijo que es aún muy niñito y yo tengo a dos adultos; entonces hay una disparidad en esa generación. Hay que ver... Como dicen ustedes los periodistas, es noticia en desarrollo", dice Peter Vanni padre.

- ¿Cuál es el consejo más útil que le darían a una empresa familiar?

- (Peter hijo) Por sobre todo, tener muy claro dos caminos independientes: lo que es la empresa y lo que es la familia. No es un trabajo fácil, pero se puede.

- (Peter padre) Dos cosas. La primera, tener bien establecidas la ley familiar y la ley de accionista o de socio. Y lo segundo, que lo digo por experiencia, que nunca entren los cónyuges a la empresa familiar. Es más fácil arreglar un problema entre la familia que cuando hay un tercero, sea un cónyuge, un sobrino, etc. Y como corolario, diría que no hay puestos para la familia en la empresa, así de simple.

- ¿Los puestos se ganan?

- Si es que te lo permiten. Hay muchas empresas familiares que dicen: mira, la siguiente generación que quiera entrar a trabajar acá tiene que trabajar, por ejemplo, cinco años, tener un máster… En nuestro caso, mi madre fue bien clarita: solamente trabajar con hijos. Eso siempre fue respetado. Y hasta hoy, nunca ha habido algún familiar trabajando con nosotros.