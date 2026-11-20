Ignacio está exponiendo una gran muestra que reúne dos años de sus pinturas y Rafael acaba de publicar un desinhibido libro. Los hermanos se juntan para hablar de sus respectivas obras, pero también de la adultez, de su relación con el arte, de timidez y vanidad. Tan talentosos como dispersos, aquí un intento por descifrarlos.

Sábado 14 de noviembre a las 12.30. Ignacio Gumucio (55) se instala en medio de la Galería Patricia Ready para iniciar una visita guiada a la que se suman unas 30 personas. Le hacen preguntas sobre sus obras, coloridas pinturas de distintos formatos que ocupan el espacio principal de la galería. Ignacio responde, habla, bromea, siempre guardando distancia a cualquier cosa que suene solemne. Comenta que en su proceso de pintura hay mucha autocensura, “le quito la cosa fanfarrona”. “Estoy diciendo puras cosas pedantes”, se enrostra.





“Recién ahora soy adulto”, apunta en alusión al título de su exposición La vida adulta donde presenta dos años de trabajo plasmados en 35 obras. Habla sobre el proceso en su taller, lugar donde “conviven buenas y malas ideas” y “nadie me cobra las contradicciones”. Dice que evita “el tener algo que decir” y que entiende los cuadros como “una espacio de negociación entre ideas, una especie de Edgardo Boeninger”.







Cuatro días después el artista se instala en el lobby de la misma galería de arte, algunos minutos antes de la hora acordada. “¿Qué dije?” pregunta riendo sobre los apuntes tomados el sábado.





- Por ejemplo “que la pintura te ha reconciliado con el mundo”, ¿a qué te refieres?

- Sí, era una sensación, pero no la había racionalizado del todo. Lo que hace la pintura es que vuelve las cosas fantasmales, esas imposibles de agarrar, en imágenes más tolerables. Yo puedo ver una calavera, me asusto, pero puedo acostumbrarme a ese susto. Con la muerte no puedo. Y el negocio de la pintura es hacer el mundo tolerable. Estos personajes que están ahí en mis cuadros comparten un poco lo patético que somos.





- ¿Las imágenes salen más de tu cabeza, de tu guata o tienen vida propia?

- Salen del taller, no los preconcibo, sino que los veo como algo que ya ocurrió. Es muy raro que tenga una imagen en la cabeza y la trate de concretar. La pintura ocurre delante de mi ojo y no detrás de él, me interesa ese traspaso.





Al otro lado del vidrio, en el patio de la galería aparece su hermano mayor, Rafael (56). Ignacio dice que ya ha visitado la exposición. “Yo aterrorizado con su opinión siempre”, comenta el artista.





- Pero si es tu mayor fan. Siempre dice que eres el mejor pintor de Chile.

- Es que le gusta todo lo que tenga su apellido. Es como un negocio, como esos hermanos que tienen una zapatería juntos.





Rafael entra y saluda. “Yo siento que soy un poco responsable de los cuadros. Cuando no me gusta una obra se lo digo, pero esta última exposición me ha gustado mucho”, afirma el escritor.





El parecido entre ellos va y viene durante la conversación. A ratos parecen mellizos, aunque el hermano menor es varios centímetros más alto. Comparten una forma de mirar y también de reírse. Cercanos y distantes. Ignacio dice que históricamente ha sido el hermano pintor de Rafael. El escritor refuta que a él ahora lo identifican como el hermano del artista.

La adultez





- Ignacio, dices que recién ahora, a tus 55 años, te sientes adulto. ¿Tiene que ver con mayor comodidad?

- Ignacio: Ojalá fuera así. Pero para mí la adultez ha sido la aparición de miedos más que de certezas, mucha conciencia de lo precario. Antes siempre me parecía que por más que pasaran cosas malas no eran culpa mía, ni yo iba a tener que pagar las consecuencias.





- Rafael, tú en cambio dices que siempre fuiste adulto, desde niño.

- Rafael: Pero ahora menos.





- Ignacio: De hecho tu libro es bastante juvenil. Y comparado a otros personajes tuyos, estos tipos no tienen dificultad para conseguir mujeres.





Apunta a El sexo de los tímidos (Random House, 2026), el último título del autor que está sobre la mesa y que reúne tres novelas cortas que suman 104 páginas en las que se narran las aventuras sexuales -e infortunios varios- de tres hombres maduros sin serlo del todo.









“Mientras tú estás en la vida adulta”, le dice Rafael a Ignacio, “estos tipos están en la vida post-adulta, fueron adultos y la vida los ha devuelto a una especie de juventud media decadente que cuando jóvenes no pudieron vivir. Es una especie de post-juventud donde las responsabilidades existieron, pero ya se esfumaron”.





Ignacio: “Pero hay una cuestión ahí, Rafael, creo que la juventud de ellos está provocada también por una situación actual donde hay medicamentos y aplicaciones que ofrecen una edad que antes no existía. Y sabes que vas a vivir hasta los 150 años, que los matrimonios son un momento y que la tecnología va a ofrecer maneras de ser joven, aunque no te dé el cuerpo”.





- ¿Pero a ustedes les dan ganas de ser jóvenes?

- Ignacio: A mí nada.





- Rafael: Me pasan dos cosas. Primero, me doy cuenta de que fui joven, cosa bastante sorpresiva porque toda la vida dije que era viejo. Y fui joven de una manera muy juvenil: hicimos un canal de televisión de gente joven hablando de cosas jóvenes y haciendo irresponsabilidades juveniles. Me tocó una suerte rara de que me pagaran un sueldo que hoy me parece bastante sustancioso y a mi grupo de amigos lo eligieron por casting. Una cosa bien extraña. Los amigos uno los conoce en el patio de la universidad. Yo los conocí porque una productora dijo: 'este, este y este'.





Habla de sus compañeros del canal Rock&Pop, con quienes hicieron Plan Z, entre otros programas, y que son sus amigos: Álvaro Díaz, Pedro Peirano, Monserrat Álvarez, Carolina Delpiano, Consuelo Saavedra, Ángel Carcavilla, por mencionar algunos.





Rafael: “También la vida adulta significa una cierta consagración, tener una cantidad de obras. Ignacio, y otros artistas de su generación como Natalia Babarovic, están entrando a esa etapa de maestros”.

Escapar de lo artístico



Durante la visita guiada Ignacio comentó que siempre prefirió pintar sobre materiales reutilizados, como tablas o cartón, y con pintura de ferretería, lo cual también ha definido su paleta de colores. Y ahora que se pasó a la tela descubrió que era efectivamente una superficie conveniente. Dice que esa manía suya de lo informal corresponde a un defecto de carácter.





-¿Evitabas tomarte muy en serio?

- Ignacio: Sí, me parecía intimidante. Me molestaba que la pintura fuera algo caro y prestigioso. Como esos óleos que se llaman verde veronese y unos nombres así ridículos. Me parecía que yo no tenía nada que hacer ahí. Entonces busqué una solución. Pero esta actitud acomplejada y tímida esconde una arrogancia muy grande. Y hay que buscar un modo de que siga existiendo, pero con menos tormento. Me demoré mucho en entender que había sobrevalorado esa actitud de mendigar. Los dos fuimos educados en una sobrevaloración de lo pobre, durante un tiempo pensé que era un beneficio que me dejaba bien moralmente. Después descubrí que no.





- Rafael: A ninguno de los dos nos gustaba lo artístico.





- Ignacio: Es un problema que tengo con las artes: con la pintura pictórica, el cine cinematográfico, la música musical…





- Rafael: Claro, nos burlamos de filmar la hora mágica o ir a sacar fotos de Valparaíso, y ahora feliz haría una película en la hora mágica. Con un amigo queríamos hacer una película a las 11 am en el Paradero 11 de Gran Avenida. Una cosa de preferir la esquina más normal. Pero no sé por qué siempre hablo de filmar. El otro día me empecé a deprimir porque nunca había filmado una buena película, pero en realidad nunca he filmado ninguna película…





- Ignacio: Claro, una mala tampoco (ríe). Esa actitud en nuestra generación también era una respuesta al mundo de nuestros padres. Para ellos Chile se había acabado el 73 y todo lo que venía después era incomprensible. La televisión, que era muy importante para nosotros, ellos consideraban que era una aberración. Nuestros padres consideraban que el mundo que valía la pena era el artístico y nosotros de alguna manera queríamos otro mundo.





- Una manera de ser alternativos.

- Rafael: Total. Nos sentíamos muy orgullosos de estar fuera de la moda. Había un mundo que vendía cuadros en galerías como esta y había un mundo de la escena de avanzada. Y nosotros no estábamos en ninguno de esos grupos. No éramos demasiado contracultural, pero vendíamos demasiado poco.





Aunque Rafael también pinta e Ignacio escribe, los roles siempre estuvieron definidos. En el relato familiar se habla de un designio por parte de la abuela paterna, Marta Rivas. “Pero en realidad desde que era muy chico Ignacio dibujaba y pintaba. El día de la madre, todos los regalos de cumpleaños, los pintaba. Por avaro también”, afirma Rafael.





Ignacio: “Pero yo encontraba que pintaba muy poco artístico. Para mí la pintura siempre fue un problema en el sentido que consideraba que tenía poco que decir, me gustaba imitar, hacer cositas bonitas”.





- Pero a pesar de ser problemático, insististe.

- Rafael: No insistía tanto, estuvo como cuatro años pintando un solo cuadro.





- Ignacio: De hecho, para mí la pintura es el mal menor. Lo que puedo hacer de productivo dentro de la asquerosa pereza mía.





- Decías que Rafael va a tu taller y despedaza tus cuadros.

- Ignacio: Cada vez menos. En una época yo pintaba y no elegía, eso me dejaba tranquilo. Va a llegar Rafael a decir: “este sí, este no”. Me gustaba que los cuadros no fueran totalmente míos. Es como la diferencia entre ser arrendatario y propietario.





- Eso habla de una relación bien simbiótica.

- Rafael: Pero Ignacio también leía mis novelas y decía “está buena” o “más o menos”. Me parece que es bien fresco, porque una novela se demora uno o dos años en escribirse y un cuadro unos días en pintarse. A mí me hizo perder harto tiempo.





Ignacio: Después me casé con una artista (Francisca Sánchez) que fue ocupando ese lugar. Lo que Rafael no dice es que yo soy una persona que no lee nada, prácticamente sólo he leído cosas suyas, entonces soy un experto en Rafael Gumucio. Y no tengo punto de comparación, en ese sentido vale mucho mi opinión.





Profesor y humor



Ambos hermanos son profesores universitarios. Rafael actualmente enseña Literatura occidental III y el curso de opinión Contra la corriente en la UDP. Ignacio ahora hace un taller de segundo año en la UDP y un seminario de tesis para arquitectos en la UDLA, pero “he dado 25 mil ramos en distintas partes”, exagera.





- Hacer clases es una manera de ganarse la vida, ¿pero ser profesor es también parte de sus identidades?

- Ignacio: Mi abuela Marta, con mil atributos y calificativos, fue profesora. Mi papá es profesor y mi mamá también hizo clases. Es la pega que más hemos desarrollado en la familia. Y también forma parte de los motes que tengo, cuando converso en mi casa tiendo a hacer cosas muy desagradables de profesor, como dar lecciones y refutar cosas.





-¿Y si alguien te pidiera que le enseñes a pintar?

- Ignacio: No les voy a enseñar demasiado, pero no lo van a pasar mal (ríe). Típico comienzo de los talleres de artistas: “Esto no se puede enseñar”. Y si no se puede enseñar, ¿por qué mierda seguir?





- Rafael: O como el psicólogo que te dice “este trabajo lo vas a hacer tú”. Págame a mí entonces… Me quedé pensando y creo que me siento menos profesor que Ignacio. Hago clases y talleres, y lo disfruto, pero si tuviera que definirme profesionalmente, me identifico más como columnista. O como escritor. Pero si me preguntas en qué trabajas: escribiendo columnas de opinión. En este último libro salí más del clóset del humor. Yo antes separaba la literatura del humor, como lo que hacía para The Clinic o Plan Z.





- Ignacio: En Los parientes pobres (Random House, 2024) ya se asomaba ese humor, que es bastante el de la mamá y de nuestro abuelo Enrique Araya. Esa observación de la gente y del lenguaje, y ese interés por personajes medios patéticos y fanfarrones.

De timidez y vanidad



-Tu último libro, Rafael, se titula El sexo de los tímidos y tú, Ignacio, dices que eres un ex tímido.

- Ignacio: Para los tímidos debe ser terrible la cantidad de gente que se autopercibe como tímido. Ya no me siento tímido, soy cagón, que es peor.





- Rafael: A mí me vuelve la timidez cada cierto tiempo, sobre todo en viajes.





- Ignacio: Rafael tiene timidez con cosas prácticas. Puede decir de todo, pero hubo una época que yo tenía que llamar y hacerme pasar por él para pedir entrevistas. Una vez hablé con Piñera.





- Inaugurar una exposición o publicar un libro, es un acto que requiere mucho arrojo, ¿no?

- Ignacio: No tanto.





- Pero publicaste en Instagram que exponer era como llegar desnudo a una playa nudista y descubrir que no es una playa nudista.

- Ignacio: Era para llamar la atención y seguro se lo debo haber copiado a otra persona, porque esa inteligencia no me la reconozco. Es desagradable porque las exposiciones duran un mes que pasa muy rápido y la gente que te quiere te dice las mismas cosas que te diría en tu cumpleaños.





- ¿Y a ti qué te pasa Rafael cuando publicas un nuevo libro?

- Rafael: Los tímidos siempre sienten que todo el mundo está mirando y cuando uno publica, eso al menos se confirma entonces es más agradable. No es tu imaginación. Tampoco me parece que las playas nudistas sean un lugar intimidante. Podría caminar por aquí desnudo y no me importaría nada.





- ¿No tienes esa pesadilla de aparecer desnudo en medio del público?

- Rafael: Yo creo que la pesadilla es para los que están en el sueño (ríe). Pero yo no tengo ese pudor.





- Ignacio: Porque te convertiste en un personaje.





- Rafael: Pero nunca tuve ese pudor.





- ¿Son terapiados ambos?

- Ignacio: No muy rigurosamente.





- Rafael: Llevo 58 años de terapia y tengo 56.





- Ignacio: Pero hay una cuestión que me acuerdo de chico. Siempre aconsejaron, como una especie de predicción, “a estos niños hay que tratar de separarlos” para que nos diferenciáramos. En primer año de colegio estábamos en el mismo curso porque teníamos poca diferencia y algunos predicaban la idea de que debíamos estar en colegios diferentes. La mamá nunca hizo caso.





- Rafael: Ellos tenían la idea de que yo iba a aplastar a Ignacio.





- ¿En qué minuto Ignacio te pasó de altura?

- Rafael: Nació así.





- Ignacio: No tengo recuerdo de haber sido más bajo nunca.





- ¿Y a ti (Rafael) te molestó que fuera más alto?

- Rafael: ¿Por qué? ¿Para arreglar las lámparas? Ni que fuera una ventaja en la vida, digamos.





- ¿Tienen dinámica de hermano mayor y menor? ¿O siempre fueron pares?

- Ignacio: Rafael siempre ha sido hermano mayor. Yo cuando niño era niño y Rafael consideraba que era el adulto responsable.





- Rafael: Después con las mujeres fue un poco más difícil porque a él le iba mejor, era más alto y moreno… Pero ahora fíjate que me he recuperado.





- ¿Cómo manejan la vanidad?

- Ignacio: No conozco esa palabra.





- “No sé por qué al artista se le pregunta su opinión de las cosas, si están siempre invadidos por esta cuestión tan asquerosa que es la vanidad”, dijiste durante la visita guiada.

- Ignacio: Pienso que esa expectativa de que el artista vaya a ser un aporte maravilloso en favor del bien común, es completamente extraña. Los enfermeros sí te creo. Pero no he visto ningún artista dejar de darse un gusto por el bien de la humanidad.





- Rafael: Yo sólo soy artista algunas horas del día. También me concibo como político, en el sentido de que doy opiniones políticas. Tengo esa facilidad y también esa lata de que si estoy en un asado la gente me pregunta mi opinión sobre el Gobierno. Debo hacer esfuerzo para que se acuerden que también escribo. Por eso también escribí el libro de Matta para probar que no estoy todo el día pensando en la encuesta Adimark.





- Ignacio: Me impresionó mucho ese libro, cuánta erudición de Rafael.





Se refiere a El vértigo de Eros. Roberto Matta en Nueva York, 1939-1948 (Ediciones UDP, 2025), donde Gumucio recorre un periodo de la vida del artista y se sumerge en su obra. “Hay una parte de mi carácter o un deber que heredé de mi abuelo (Rafael Agustín Gumucio Vives, político y cofundador de la Falange Nacional)”, Rafael retoma.





Ignacio: Viene con el nombre.





Rafael: Y me ha perjudicado en el sentido que envidio a Ignacio, a él le preguntan por su pintura. Ahora que estoy haciendo promoción de este nuevo libro, igual me terminan preguntando por el Gobierno.





Ignacio: Y yo tengo que hablar de Rafael, que es casi peor. En nuestra familia la conversación política siempre ha sido la sobremesa. Nunca se ha hablado de fútbol o del clima.





- ¿Y de arte?

- Ignacio: Muy poco. Más de política. Aunque Rafael, además de mi abuela, trajo el interés por el arte a la casa. Para mí Rafael es el artista más clásicamente artista que conozco, muy culto en el tema.





- Rafael: La conversación es más sobre pelambre, política y nosotros mismos. Esto va a sonar feo, pero somos cultos (ríe). Cuando tuviste una base como la que tuvimos nosotros, por cosas familiares y también por el exilio, ya es como tener los estantes. Llenarlos después no cuesta nada.





En 1973 partieron junto a sus padres, Rafael Gumucio Rivas e Isabel Araya, exiliados a vivir a París. Tenían 3 y 2 años. Volvieron a Chile cuando tenían 14 y 13. En Francia además nacieron sus hermanos menores, Mariana y Salvador Young Araya.





Rafael: Yo nunca he estado con Ignacio discutiendo sobre teoría del color, pero nos recomendamos películas, música, videos en YouTube. No hay mucha gente con la que pueda hablar de las cosas que nos gustan a nosotros porque son cosas con las que crecimos en los ‘80 en Francia.





Ignacio: La mayoría no es para nada alta cultura.





Familiarmente se ven bastante seguido. Más de lo que quisiera, bromea Ignacio. Ambos tienen dos hijas adolescentes. Los hermanos cuentan que siendo ya independientes de sus padres, vivieron juntos. Primero en un departamento en la calle Santa María y después en Merced.



“Rafael es muy insomne y tenía la mala costumbre de que cuando yo dormía, me hablaba. ‘Te voy a contar La guerra y la paz’, durante horas. En ese sentido para mí Rafael ha sido como una especie de universidad. Tengo una cultura realmente atroz, pero me suenan cosas porque se las he escuchado”, relata Ignacio. Los Gumucio se enfrascan en una especie de competencia sobre cuál es más fan del otro, con algo de reproche familiar.





Rafael: Ignacio tenía una falsa modestia, que por más que fuera falsa, algo era. Ahora se le quitó totalmente la modestia. Yo soy un ególatra hace muchos años, pero un ególatra bien tratado.





Ignacio: ¡Ah no, los ególatras nuevos, esos sí que no!





Rafael: Es que no se saben autoregular. Ahora ya no puedo deshacerle el ego a Ignacio. Yo soy mucho más inseguro. Todas las veces que me insultan por las redes sociales, me duele. Cada vez que alguien ganó un premio al que no postulé, sufro.