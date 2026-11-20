La fuerte caída de las acciones tecnológicas en Wall Street está poniendo a prueba el histórico debut bursátil de Anthropic. Este viernes 20 de noviembre, las bolsas del mundo se desplomaron -entre ellas el Nasdaq, que se hundió 5,3%- en una jornada marcada por el retiro de capitales desde las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Anthropic, que debutó el jueves en bolsa con la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia, perdió gran parte de las ganancias obtenidas en su primera sesión. Tras cerrar el jueves en US $97,17, un 17,1% por encima de su precio de colocación de US $83, sus acciones llegaron el viernes a un mínimo de US$ 83,29, prácticamente el mismo nivel al que fueron ofrecidas inicialmente. Posteriormente recuperaron terreno para cerrar la jornada en US$ 88,3.

El comportamiento contrasta con las expectativas que había generado la operación y revive las comparaciones con SpaceX, que protagonizó otra de las grandes salidas a bolsa de este año. Ambas compañías consiguieron recaudar cifras récord y registrar importantes alzas en sus respectivos debuts, pero sus primeras sesiones muestran trayectorias diferentes.

Anthropic alcanzó una mayor recaudación, pero sus acciones perdieron 12,9% entre la apertura y el cierre de su primera jornada. SpaceX, en cambio, cerró con un alza de 7,3% respecto de su precio de apertura y mantuvo una tendencia positiva en los días siguientes, llegando a cotizar casi un 50% por encima de su precio de colocación. La diferencia resulta relevante, porque aunque Anthropic y SpaceX cerraron sus primeras jornadas con alzas de 17,1% y 19,2%, respectivamente, estos retornos corresponden a quienes accedieron al precio de colocación y no necesariamente a los inversionistas que compraron cuando las acciones comenzaron a negociarse en el mercado.

El precedente de SpaceX

Según explica, Felipe Oyarzún, analista de mercado de XTB, el entusiasmo por Anthropic, que comenzó a cotizarse un 34,3% por encima de su precio de colocación (mientras que SpaceX lo hizo con un avance del 11,1%) se fue perdiendo con el paso de las horas, hasta cerrar su segunda jornada con una ganancia acumulada de apenas 6,4%, frente al 42,6% que consiguió SpaceX. La diferencia alcanza los 36,2 puntos porcentuales y es todavía más llamativa para quienes compraron Anthropic a su precio de apertura, ya que al cierre del viernes acumulaban una pérdida cercana al 21%.

“Aunque todavía es demasiado pronto para anticipar el comportamiento de ambas compañías a largo plazo, sus primeras sesiones muestran que una salida a bolsa puede generar un enorme interés sin que eso necesariamente se traduzca en ganancias para quienes compran las acciones en su apertura”, indica Oyarzún.

Pero el panorama para las tecnológicas no es simple. SpaceX llegó a caer por debajo de su precio de colocación en agosto, después de que sus resultados evidenciaran el elevado nivel de inversiones requerido para financiar sus operaciones. Este viernes, el precio de sus acciones cerró con una caída de 7,5% a US$ 128,09, apenas un 5% por encima del precio de su OPI.

Anthropic enfrenta ahora una presión similar, aunque en un contexto bursátil todavía más adverso. Según su prospecto, reportó ingresos de US$ 4.600 millones en 2025 y US$ 33.240 millones durante los primeros nueve meses de 2026, incluidos aproximadamente US$17.000 millones en el tercer trimestre. Sobre esa base, la compañía proyecta una tasa anualizada de ingresos de US$ 81.000 millones a octubre, una métrica que anualiza el ritmo de facturación reciente y no equivale a ingresos ya percibidos en un año completo. Pero pese a ese crecimiento, las exigencias de financiamiento para desarrollar y operar sus modelos siguen siendo considerables.

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La verdadera prueba

Javier Vergara, socio fundador de Valtin Consulting, advierte que operaciones como la OPI de Anthropic también tienen efectos sobre el conjunto del mercado, porque absorben una cantidad considerable de recursos. “Reduce considerablemente la liquidez del mercado”, señala el ejecutivo, quien anticipa que la volatilidad seguirá marcando el comportamiento de estas acciones. “Calculamos la volatilidad de SpaceX y ronda el 100%; lo mismo ocurrirá con Anthropic, con caídas del 10%, 15% o 30%, y posteriores repuntes”.

Más allá de los movimientos de sus primeras jornadas, el principal desafío para Anthropic será demostrar que el crecimiento de la demanda por inteligencia artificial puede sostener las valoraciones que hoy asigna el mercado.

Vergara considera que, si bien las compañías estadounidenses ya están incorporando estas tecnologías y obteniendo mejoras de productividad, la demanda actual todavía no permite justificar completamente los precios bursátiles mediante los modelos financieros tradicionales.

“Basándose en los modelos financieros tradicionales de flujos, estas valoraciones no están justificadas; pero el mercado es el mercado”, afirma. La competencia también será determinante. Anthropic debe enfrentar tanto a otros laboratorios estadounidenses, especialmente OpenAI, como al avance de modelos de código abierto desarrollados en China.

“Las cotizaciones actuales incorporan expectativas de una posición dominante en un sector cuyo futuro competitivo aún está abierto”, advierte y recuerda el precedente de Cisco y la expansión de la fibra óptica a comienzos de los años 2000, cuando el crecimiento efectivo de ventas, márgenes y resultados no logró alcanzar las proyecciones iniciales. La gran interrogante, dice, es si el mercado podrá sostener simultáneamente a dos gigantes como Anthropic y OpenAI bajo las actuales expectativas de crecimiento.

Fernando Hales, Partner & Portfolio Manager de DVA Capital, coincide en que los inversionistas están comenzando a exigir resultados concretos, particularmente en materia de productividad. Sin embargo, introduce un matiz de optimismo: incluso si las empresas no cumplen todas sus expectativas durante el próximo año, será difícil reducir las inversiones en herramientas que ya están facilitando el trabajo cotidiano de sus equipos y añade que Anthropic se convertirá en una suerte de “barómetro público de la industria”, al entregar resultados trimestrales que permitirán medir con mayor precisión la demanda real de inteligencia artificial.