Actual country manager de Tiernan Gold Corp Chile -que explota el Proyecto de Oro Volcán en Atacama- Mario Marchese fue por tres años uno de los principales ejecutivos de la industria del hidrógeno verde en Magallanes al frente del proyecto de HNH y, además, como timonel del gremio local. Desde ese sitial fue testigo privilegiado de los planes que buscan convertir a esa región en un futuro polo mundial de exportación de combustibles verdes, como de su actual declive producto de una serie de factores internacionales y locales.

“Se conjugó una tormenta perfecta: se cayó el mercado internacional; no se puede competir teniendo que desarrollar infraestructura propia frente a competidores que la tienen hecha. Y por último, la industria estaba pensada a una escala sobredimensionada para la realidad de esta transición energética. Esos son los tres grandes elementos que se conjugan en la caída de la industria”, indica en un apretado resumen.

En frente externo, Marchese recuerda la sucesión de hechos como el fin del subsidio a los combustibles verdes en EEUU; la reorientación de recursos de los países europeos al gasto en defensa -que “liquidó la posibilidad de invertir en desarrollar una industria de energía con combustibles verdes”-; la frustración de las expectativas de contar con tecnologías de electrolizadores de menor costo y más eficientes, y la decisión de la Organización Marítima Internacional de postergar el impuesto a las emisiones a las navieras.

“Con eso, todo lo que se esperaba desde el punto de vista de la demanda se derrumba. Corea del Sur, al ver que el amoníaco verde no llegaba a precio porque no tiene volumen ni demanda para una producción en grandes cantidades, cancela la licitación de energía a partir de combustibles libres de carbón. Y Japón demoró la implementación de la descarbonización a nivel de industria. Así, se acabó el mercado”, sentenció, recordando que la “guinda de la torta” fue la aparición de nueva oferta de amoníaco verde de India a valores imposibles de igualar.

- ¿No hubo posibilidad de reaccionar al cambio de este escenario?

-En ese sentido, hay que ser bien honesto en reconocer que pecamos de entusiasmo, cuando hace cinco años, o un poco antes, se comenzó a hablar en Europa de la necesidad de ir a combustibles más limpios, de la independencia energética y la disminución de la dependencia del gas ruso.

-¿El cambio en el mercado internacional es el tema más determinante en el actual repliegue de la industria?

-No le echemos la culpa solo al mercado. En algún minuto, Chile llevaba la delantera en el desarrollo de la industria a nivel global, por delante de los australianos, de los europeos, pero nos empezamos a quedar atrás por la tramitación. En el caso de HNH, fueron cinco años, con costos altísimos, para presentar estudios ambientales robustos y bien preparados. Lo mismo, Total, Edf, Consorcio Austral; cada Icsara que se recibía costaba millones de dólares responderla. Además, los opositores bajo argumentos ambientalistas se preocuparon de entorpecer el proceso; gente que ni siquiera vivía en la región, incluso que vive en el extranjero, que se empezó a articular para oponerse a la industria sin ningún conocimiento de la realidad local.

-¿Cuál es el estado actual de los proyectos de hidrógeno verde en Magallanes?

-Todos en general dejaron sus proyectos en el congelador, porque no tiene sentido seguir avanzando en algo en que se va a tener que gastar millones para obtener la RCA en un proyecto que no tiene un mercado de un tamaño suficiente para justificar la industria.

- A nivel local, ahora la consigna para revertir el estancamiento es el foco en la demanda interna. ¿lo considera un camino viable?

- Podríamos desarrollar una industria que nos aleje de la dependencia de combustibles fósiles al nivel que tenemos hoy. Podríamos estar inyectando hidrógeno en las redes de gas domiciliario, en la flota de buses para la locomoción colectiva, o en las fundiciones de cobre en reemplazo de los gases reductores para el refino del cobre. Pero se necesita una política clara y un apoyo claro del gobierno, no buenas intenciones ni buenas palabras.

- ¿Faltó una adecuada visión desde la autoridad?

- Claro. Y haber reaccionado haciendo los cambios súper rápido. Si es para demanda interna, es necesario ajustar los tamaños. No puede ser que un Icsara cueste US$ 5 millones. Y además con la incertidumbre de procesos judiciales que pueden a agregar tres o cuatro años. Así, cualquier inversionista sale corriendo. Y nos seguimos dando vueltas en lo mismo.

- ¿Eso a pesar de los compromisos en favor de la inversión en hidrógeno verde?

- Hoy el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile se mueve y te responden rápido, pero siguen bajo la misma ley y regulación, esquema que exige todo un proceso lento y engorroso.

- ¿Una decisión estratégica en esa línea debió haberse abordado en el gobierno anterior?

Ese era el minuto, sin duda.

-Si persiste el conjunto de condiciones actuales, ¿la industria de amoníaco verde está condenada a ocupar un lugar irrelevante?

-Esto no se ha muerto, no tengo ninguna duda. Simplemente se va a atrasar, a lo mejor no va a ser en 2030, pero sí va a ser el 2035 o en 2040. Pero es la alternativa que tenemos, y en la medida que se desarrolle una industria para satisfacer la demanda local, Chile tiene la posibilidad de minimizar su dependencia de los combustibles fósiles importados.