Noticias destacadas
Protagonizada por Julia Garner y Anthony Boyle, la producción estadounidense aborda uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años. Los altruistas reconstruye el ascenso y la caída de Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, y su relación con Caroline Ellison.
La ficción, creada por Graham Moore y Jacqueline Hoyt, cuenta con ocho episodios y combina ambición empresarial, vínculos personales y fraude financiero; la trama explora cómo dos jóvenes que buscaban transformar el sistema económico terminaron involucrados en una operación que tuvo consecuencias millonarias.
También en Netflix ya se puede ver la película chilena que después de un premiado paso por festivales internacionales, se estrenó hace un par de meses en cines. La historia de Jorge Silva, un paracaidista y capitán de las Fuerzas Armadas de Chile, está escrita en el libro Disparen sobre la bandada de Fernando Villagrán y llega a la pantalla bajo la dirección de Juan Pablo Sallato y con Nicolás Zárate como protagonista.
La cinta arranca la noche del 10 de septiembre de 1973, pocas horas antes del Golpe militar, y narra cómo las instalaciones de la Fach se convierten de la noche a la mañana en centro de detención y tortura. Hangar Rojo muestra -en blanco y negro- el quiebre moral de un país y el dilema de un hombre que debe optar: seguir órdenes o lo que dicta su consciencia. Actúan también Boris Quercia, Marcial Tagle y Catalina Stuardo.
Tras la quinta edición del Festival Penguin Libros Providencia, realizada en abril, llega la primera Fiesta de la Primavera Penguin Libros Providencia. La programación se desarrollará en el auditorio y el Jardín de las Artes de la Fundación Cultural de Providencia, además del Teatro Oriente.
Huésped es la cuarta muestra individual de la artista Francisca Feuerhake que es además conocida por su personaje de la Vieja cuica y también como escritora. En la muestra presenta pinturas de gran formato que abordan la maternidad y la intimidad del hogar, donde lo cotidiano y familiar adquiere tintes extraños o misteriosos. Espacio Andrea Brunson (Alonso de Monroy 3050, Vitacura).
El artista visual chileno acaba de inaugurar su exposición Territorio Sensible: La expresión del paisaje y la figura, en Galería La Sala. Después de más de cuatro décadas vinculado a la arquitectura, el diseño y el mundo empresarial, el artista visual chileno Peter Pollak vuelve a poner la pintura en el centro de su vida creativa con una muestra que reúne una selección de obras que transitan entre paisajes naturales, escenas de la vida cotidiana y figuras humanas.
Los himnos de la banda británica cobrarán una nueva dimensión sonora en Queen sinfónico, un concierto que reunirá al Coro del Teatro Municipal de Santiago, una orquesta, una banda de rock y un solista bajo la dirección de Eduardo Gajardo Schmidlin. La iniciativa es organizada por el Sindicato del Coro y el Sindicato Administrativo del Teatro Municipal de Santiago y busca recaudar fondos para ambas organizaciones.
El espectáculo reunirá a 90 artistas para reinterpretar algunas de las canciones más reconocidas del grupo británico como “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Killer Queen”, “Who Wants to Live Forever”, “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now”, “I Want to Break Free”, “Under Pressure”, “We Are the Champions” y “We Will Rock You”. El próximo 8 de diciembre a las 19 horas, entradas en municipal.cl
Te recomendamos
Contenido recienteVER MÁS
La nueva apuesta de la industria de la salud: centros médicos crecen 37% en cuatro años y anticipan una nueva ola de expansión
Los movimientos dan cuenta de una estrategia que ha ido ganando terreno: acercar las prestaciones médicas a los pacientes, a través de recintos de menor tamaño y con una inversión más acotada que una clínica u hospital.
Anthropic cierra con caída de 9% y casi borra las ganancias de su histórico debut en Wall Street
Las acciones de la compañía detrás de Claude llegaron a cotizar a US$ 88,91, levemente por encima del precio de su salida a bolsa. El retroceso se produce en medio de una ola de ventas de las tecnológicas y crecientes dudas sobre el auge de la IA.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete