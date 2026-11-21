La miniserie basada en el caso FTX



Protagonizada por Julia Garner y Anthony Boyle, la producción estadounidense aborda uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años. Los altruistas reconstruye el ascenso y la caída de Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, y su relación con Caroline Ellison.



La ficción, creada por Graham Moore y Jacqueline Hoyt, cuenta con ocho episodios y combina ambición empresarial, vínculos personales y fraude financiero; la trama explora cómo dos jóvenes que buscaban transformar el sistema económico terminaron involucrados en una operación que tuvo consecuencias millonarias.

Un drama político inspirado en hechos reales



También en Netflix ya se puede ver la película chilena que después de un premiado paso por festivales internacionales, se estrenó hace un par de meses en cines. La historia de Jorge Silva, un paracaidista y capitán de las Fuerzas Armadas de Chile, está escrita en el libro Disparen sobre la bandada de Fernando Villagrán y llega a la pantalla bajo la dirección de Juan Pablo Sallato y con Nicolás Zárate como protagonista.



La cinta arranca la noche del 10 de septiembre de 1973, pocas horas antes del Golpe militar, y narra cómo las instalaciones de la Fach se convierten de la noche a la mañana en centro de detención y tortura. Hangar Rojo muestra -en blanco y negro- el quiebre moral de un país y el dilema de un hombre que debe optar: seguir órdenes o lo que dicta su consciencia. Actúan también Boris Quercia, Marcial Tagle y Catalina Stuardo.

Más de 40 autores llegan a la Fiesta de la Primavera Penguin Libros en Providencia



Tras la quinta edición del Festival Penguin Libros Providencia, realizada en abril, llega la primera Fiesta de la Primavera Penguin Libros Providencia. La programación se desarrollará en el auditorio y el Jardín de las Artes de la Fundación Cultural de Providencia, además del Teatro Oriente.





Entre los autores que participarán están la argentina Claudia Piñeiro, la colombiana Pilar Quintana, la ilustradora española María Hesse, el peruano Jeremías Gamboa. También estará presentes los autores nacionales Cynthia Rimsky, Nona Fernández, Carla Guelfenbein, Rafael Gumucio, Hernán Rivera Letelier, Lina Meruane, María Olivia Mönckeberg, Francisco Ortega, Carlos Pinto, Pablo Simonetti, Raúl Sohr, Alia Trabucco y Colombina Parra, entre otros. La jornada del domingo 22 de noviembre tendrá una programación especial. Entre las 10 y las 20 horas se cerrará al tránsito el tramo de avenida Pedro de Valdivia comprendido entre las avenidas Andrés Bello y Providencia, que se transformará en un espacio dedicado a los libros y la lectura.

Nueva exposición de Francisca Feuerhake



Huésped es la cuarta muestra individual de la artista Francisca Feuerhake que es además conocida por su personaje de la Vieja cuica y también como escritora. En la muestra presenta pinturas de gran formato que abordan la maternidad y la intimidad del hogar, donde lo cotidiano y familiar adquiere tintes extraños o misteriosos. Espacio Andrea Brunson (Alonso de Monroy 3050, Vitacura).

El territorio sensible de Peter Pollak

El artista visual chileno acaba de inaugurar su exposición Territorio Sensible: La expresión del paisaje y la figura, en Galería La Sala. Después de más de cuatro décadas vinculado a la arquitectura, el diseño y el mundo empresarial, el artista visual chileno Peter Pollak vuelve a poner la pintura en el centro de su vida creativa con una muestra que reúne una selección de obras que transitan entre paisajes naturales, escenas de la vida cotidiana y figuras humanas.

A través del óleo y el uso de la espátula, Pollak desarrolla una pintura caracterizada por la textura, el color y la fuerza expresiva del gesto, elementos con los que busca transmitir emociones y dar profundidad a cada escena. Francisco de Aguirre 3720.

Queen llega por primera vez al Teatro Municipal de Santiago con 90 músicos