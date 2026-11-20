“Siempre me preguntan cómo veo el futuro, cómo veo la crisis. Y yo creo que aquí hay una reestructuración, un reordenamiento para llegar a un equilibrio. Esto se va reduciendo. Al principio estaban las viñas tradicionales, después vinieron las viñas más medianas, chiquititas, boutique o de garage -como le quieran llamar-, que a la larga incrementaron todas las hectáreas. Y al final uno dice: ¿quién va a consumir todo esto? Llegó un momento en que definitivamente hay que ajustarse”.



La frase es de la empresaria Giorgianna Cúneo Queirolo, quien en esta entrevista hablará varias veces de dos conceptos: porfía y equilibrio. A sus 56 años, lleva 23 años impulsando el desarrollo de Casas del Bosque, la compañía vitivinícola que forjó en los años ‘90 su padre, el empresario Juan Cúneo, también socio de Falabella. La firma tiene a su haber 34 años de existencia, ubicada en un valle de clima frío, Casablanca, donde se han centrado en producir vinos de cepas blancas, principalmente sauvignon blanc y pinot noir. También, chardonnay, riesling y syrah, y algunas pequeñas hectáreas de malbec y cabernet franc para sus íconos.



La compañía se inserta en un mercado desafiado y en contracción, por múltiples factores globales, incluida la caída del consumo de vino en el mundo. Sólo en Chile, el año pasado se arrancaron 6.193 hectáreas -el 94% eso sí de cepas tintas-, y 20.000 hectáreas si se consideran los últimos cinco años. Y en Casablanca se les ha sumado históricamente un problema de acceso al agua.



Pese a todo, la familia Cúneo ha seguido apostando por esta industria. “Es una porfía, pero también hay una mirada optimista, porque si no, no seguiríamos en esto. Hemos construido algo que tiene un valor relevante. Nos hemos ganado un reconocimiento en lo que es calidad de vinos de clima frío. Nos hemos ganado un nombre”, dice Giorgianna Cúneo, presidenta ejecutiva de la compañía.



“Estamos ordenando la casa. Me gusta la palabra equilibrio. Cuando te empiezas a achicar, empiezas a poner foco en lo que realmente sabes hacer. Vinos de más alta gama, mejorando el mix y margen”, dice la empresaria, explicando este proceso de transformación. Un botón de muestra: pasaron de 250 a 130 hectáreas plantadas en el viñedo, “e incluso estamos viendo si es posible llegar a un máximo de 110 hectáreas”, dice. También iniciaron una transformación del viñedo -que está certificado orgánico desde febrero-, arrancando del orden de 20 hectáreas por año y plantando un promedio de 10 a 12, con lo que ya están con casi 35 hectáreas nuevas.



Y junto a estos cambios en el negocio vitivinícola propiamente, están por abrazar una apuesta más fuerte por el turismo enológico.





“Estamos visualizando

un aumento en el turismo”

Primero, los números de venta de la viña. En Chile el crecimiento es de 5% y lograron un aumento del precio promedio de US$ 45 a US$ 48 la caja de 9 litros. Y en exportaciones, el incremento es de 2%, con un precio promedio de US$ 51 (FOB), recuperando mercados como Europa, que estaban muy golpeados, y fuertes en Brasil. “Hoy estamos en el lugar 20 del ranking de viñas que exportan sobre US$ 40”, dice la empresaria, quien proyecta que para el cierre de año estarán con 129.000 cajas en venta y un crecimiento del año de 7%. “Este año vamos a estar cerca del presupuesto y con números mejores que la industria”, plantea.



Pero en Casas del Bosque los negocios, en rigor, están segmentados en dos áreas. Una es la vitivinícola y otra es la sociedad que aglutina las actividades turísticas -Tanino Gastronomía y Vinos Limitada- con tres restaurantes en el mismo viñedo: Tanino, Botánico y Casa Mirador. “Casas del Bosque ha sido bien exitosa en el enoturismo. Partimos hace más de 20 años. Se fue dando de manera muy orgánica, muy de a poco. El turismo ha sido una palanca súper importante”, dice la empresaria, si bien reconoce que este ha sido un año difícil también en este ámbito y que la proyección de cierre es más baja que la del año pasado, considerando varios factores ocurridos este 2026. Hubo menor llegada de turistas argentinos y una baja de Brasil -que atribuye a un efecto del Mundial de Fútbol en Estados Unidos-, un junio seco con centros de ski sin nieve y luego julio afectado por El Niño Godzilla y lluvias torrenciales, sumado al aumento del precio del combustible.



A la fecha, llevan 76.700 clientes, con un gasto promedio de US$ 56, frente a un 2025 en que recibieron más de 100.000 visitantes, con un gasto promedio en torno a los US$ 53.



Pero a pesar de estos números, Cúneo ve con optimismo el 2027. “Estamos visualizando un aumento en el turismo”, dice, pues, por ejemplo, ya tienen el doble de reservas para el primer trimestre del 2027. Y es en esta área turística donde decidieron activar planes que involucran nueva infraestructura, algo que no hacían desde que ampliaron la bodega, hace unos 15 años. Uno de los nuevos desarrollos en este ámbito es un centro de eventos, con una inversión de unos $ 1.500 millones para un nuevo espacio de unos mil metros cuadrados que, después de varios meses de múltiples permisos, les acaban de aprobar el proyecto hace una semana, y que proyecta estará a mediados de marzo en construcción, para operar e inaugurar en octubre de 2027. “Es un proyecto que va”, cuenta la empresaria.

Con clientes que llegan a la viña que son 60% extranjeros -prioritariamente de Brasil y Estados Unidos-, y 40% chilenos, relata que el objetivo es aumentar la participación de clientes empresas, para eventos privados y matrimonios.



Un siguiente paso proyectado es un hotel. Cúneo es cauta y especifica que es “un sueño” y que aún está en etapa de evaluación, entre otras razones porque requiere de un cambio del uso de suelo hacia aptitud comercial. Pero el diseño y los renders ya los tienen (ver imágenes) y el timing con el que están trabajando es que idealmente se esté construyendo en 2029, con miras a que se pueda inaugurar en 2030-2031.



¿La ubicación? Obviamente en el mismo predio, en un sector donde hoy se ubica Casa Mirador, que sería la base del proyecto. Es un espacio ya construido hace 14 años en lo alto de la colina, en el corazón de Casas del Bosque. Es una casa que ya tiene parte importante de los espacios -comedor, cocina y bar-, y donde hoy los fines de semana opera como restaurant de tiempos y en la semana está destinado a eventos privados.



Esta es una infraestructura ya desarrollada por el arquitecto Matías Zegers, quien junto con la experta argentina Belén Graffigna, que ha desarrollado más de 40 hoteles, estarán a cargo de esta nueva obra hotelera, que Cúneo proyecta con 20 habitaciones, piscina y amenities propias del mundo spa. En total una inversión de unos $ 4.500 millones, pensada para paquetes con estadías con un mínimo requerido de dos noches, explica Giorgianna Cúneo.



Junto a estos proyectos también contemplan una nueva sala de degustación, la cuarta que instalarán en la viña, pero esta vez en el viñedo mismo -una calicata-, con una inversión de $ 200 millones y que esperan inaugurar en marzo, justo para la siguiente vendimia. El conjunto lo completa la ampliación del wine bar, que pasará al doble de metros cuadrados, con una inversión de $160 millones, que debería partir en abril 2027.

“Tenemos la demanda”

“La apuesta es que el público chileno aumente. Y nosotros tenemos la demanda por este tipo de lugares. Muchas veces hemos perdido negocios por no tener la habilitación adecuada. Los turoperadores lo piden y las empresas”, explica Cúneo. En el caso particular del proyecto hotelero, piensan en clientes de Brasil y Estados Unidos. Y menciona un aumento de llegada de turistas de otros destinos diferentes, como Australia y Rusia.



- ¿Cómo son compatibles estos proyectos turísticos con el magro escenario de la industria?

- Nosotros estamos apostando a que este año fue un año especial. Tuvimos Mundial, un invierno Godzilla. Claramente ha sido un año bien desafiante, y están también todas las condiciones económicas, los tipos de cambio que afectan. Hay muchas ganas de hacer toda esta reconversión y de este equilibrio. Soy porfiada por naturaleza. El negocio es maravilloso. Cuesta mucho la viticultura, es muy difícil, compleja, pero el negocio en sí es muy lindo y da muchas satisfacciones. Por eso la porfía.

50 Best Vineyards: Casas del Bosque sube del 42 al lugar 13 del mundo

Esta semana viña Casas del Bosque tuvo una buena noticia, al ser seleccionada en el puesto N°13 en el ranking The 50 Best Vineyards 2026, un evento que por primera vez congregó en Chile a jueces y expertos y que lista a las mejores experiencias enoturísticas del mundo. El salto para la compañía es relevante, pues avanzaron desde el puesto 42 en que estaban en 2025.



- ¿Jugaron algún rol en este evento?

- El 50 Best es un ranking del cual nosotros hemos tenido el privilegio de salir elegidos en los últimos ocho años. Casas del Bosque dentro del posicionamiento de Chile en el mundo del enoturismo es un actor bien relevante. En Chile hay unas 10 a 12 viñas que concentran la mayor cantidad de visitas, y Casas del Bosque se encuentra entre las top 3. Además, era importante también haber mostrado viticultura de clima frío. Casablanca fue un hito en la viticultura moderna de Chile demostrando al mundo que hacemos vinos de clima frío de calidad. Estos vinos tenían que estar, más aún si tenemos un océano Pacífico maravilloso en términos culinarios.

“Me gustaría que la viña fuese un negocio que lo perpetuaran”

Giorgianna Cúneo tiene cuatro hijos, la familia Aramburo Cúneo, de los cuales los dos mayores ya son profesionales. Facundo, abogado PUC, trabaja en B&E. Y Emilia, ingeniera comercial PUC -quien se graduó esta semana-, acaba de entrar a trabajar a Tyndall Group. A ellos le siguen Lucas, que estudia arquitectura en la UDD -“me está apoyando en algunas cosas en la viña”, cuenta Cúneo-, y Florencia, que recién estudia en la FEN ingeniería comercial.



- ¿Alguno de ellos ha mostrado interés en incorporarse a nivel ejecutivo o directivo a Falabella en el futuro?

- La verdad es que no. Tampoco los veo en un futuro. Tienen que buscar su propio camino.



- ¿Y en la viña?

- En la viña alguien se tiene que hacer cargo. Mi papá tiene 94 años. Está bien. Pero la viña es un tremendo buque. Yo ya tengo 56 años. A mí me gusta esto, lo paso bien, me motiva. Soy bien trabajólica. Hay un sello súper potente, cosas que he tomado de mi papá. Son cosas que me gustaría que jamás se perdieran en la viña. Hay valores que son súper importantes. Me gustaría que la viña fuese un negocio que lo perpetuaran. El que crea que pueda venir a aportar aquí, bienvenido en un futuro.



- ¿Cómo ha visto el desempeño de Falabella?

- Hemos vuelto al centro de lo que es el negocio. Creo que tanto los directores como los ejecutivos y quienes han tenido la suerte de liderar esta empresa en los últimos años han hecho un trabajo en la línea correcta y espero que sigamos en el mismo camino. La acción avala los resultados de la compañía. También las clasificadoras de riesgo. Contamos con un buen equipo, hay buenos líderes.



- ¿Le gusta el liderazgo de Fernando de Peña?

- Sí, me gusta el liderazgo. Creo que es una persona que aúna criterio y muy humano, lo veo muy motivado. Y el CEO Alejandro González es un tremendo profesional, ha sido importante.



- ¿Le gustaría que en algún futuro Falabella volviera a ser dirigida por un miembro de la familia?

- Las compañías tienen que tener el mejor management disponible en el mercado. Creo que efectivamente fue una empresa súper familiar, muy marcada por Reinaldo Solari y Juan Cúneo, pero hoy día son otros los tiempos y es bueno tener gente de afuera. Yo creo que les hace bien a las compañías.



- ¿Le gustaría que se reeditara el pacto en Falabella?

- Ya Falabella está en otro nivel. Para las compañías es bueno que entre gente de afuera. Es una compañía mucho más abierta y eso también la hace quizá mucho más atractiva para inversionistas extranjeros.



El directorio del family office Inversiones Liguria sigue presidido por Juan Cúneo Solari, acompañado de sus dos hijas Paola y Giorgianna Cúneo, y cuatro miembros de la tercera generación, los ya mencionados Facundo y Emilia, y Tomás y Santiago Uauy Cúneo, hijos de Paola. A ellos se suma el independiente Alfredo Enrione. Con todo, Giorgianna cuenta que desde hace un año su padre ya no participa de las reuniones. “Mi papá ya no viene más al directorio. Paola asumió ese rol. Creo que él quiere ver el funcionamiento desde afuera”, cuenta, relatando que todo ha fluido. “Yo me llevo muy bien con mi hermana. Y los ocho nietos tienen una relación bien cercana. Hay buena relación entre ellos. Facundo, de hecho, trabaja en B&E con Joaquín Uauy, hijo de mi hermana, en la misma área, en mercado de capitales. Y Tomás (otro de sus sobrinos) trabaja conmigo en Aguas Andinas. O sea, somos muy cercanos”, cuenta.

“Que los tiempos de aprobación de los proyectos sean menores”

- ¿Cómo sale Chile del bajo crecimiento y alto desempleo?

- Chile es un país reconocido en el extranjero por su seriedad, disciplinado y con autonomía de sus instituciones y estabilidad. Uno lo escucha afuera y ve que es altamente valorado en la región. Este ha sido un año difícil, con un desplome de la minería, conflicto de Estados Unidos con la guerra con Irán, con todas sus consecuencias que llegan directo al bolsillo de las personas. Y venimos además de más de una década que nos ha costado crecer y que no hemos visto dinamismo. Nos enfrentamos a una serie de medidas en términos laborales que aumentaron los costos justo con la entrada más agresiva de la Inteligencia Artificial.



- ¿Y qué se hace?

- Recién están entrando en marcha las medidas aprobadas por el Gobierno y veremos si es suficiente para lograr crecer. Cómo siempre digo, quiero que a Chile le vaya bien y que la política esté al servicio de las personas y no en pugnas personales que bloqueen las iniciativas. Se requiere mayor flexibilidad laboral, hay un proyecto incluso para el turismo, y que los tiempos de aprobación de los proyectos sean menores. Están en eso, pero aún el sistema no cambia del todo y para los pequeños emprender es muy complejo.