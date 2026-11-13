El desembarco “mediático” de empresarios chilenos en España

“El Diario de Madrid afronta una nueva fase de desarrollo marcada por la entrada de un nuevo inversor que refuerza la solidez y proyección del proyecto (…) La incorporación de este nuevo grupo inversor permitirá acelerar el plan de crecimiento del medio, ampliar capacidades editoriales y tecnológicas, reforzar la independencia editorial, mejorar la producción de contenidos en distintos formatos y ampliar el alcance del medio en el espacio informativo hispanohablante”. Así informaba El Diario de Madrid, en junio pasado, la llegada de nuevos socios a la propiedad de este histórico medio de España. No los mencionaba por su nombre y lo llamativo es que esos nuevos socios son empresarios chilenos: Gabriela Luksic, Renato Peñafiel y Andrés Montero.



“Es un desembarco mediático. Aunque pequeño, muy simbólico. Tenían que ser personas que no pensaran que es un gran negocio. Es una inversión especial. Estas son ‘causas’, no negocios”, explica el mismo Andrés Montero sobre este desembarco, quien apunta explícitamente a que el perfil de El Diario de Madrid es el de un medio que apoya la libre empresa, la economía de mercado y abierta, el intercambio, la inversión extranjera y la democracia.



“Es un proyecto para colaborar con la sociedad y defender principios y valores”, apunta el chileno. Mientras uno de los socios hispanos y gestor tras la iniciativa, Carlos López González, complementa: “Queremos que sea un medio que tienda puentes, que apunte al progreso social. Poner en valor en la ciudad a los empresarios, y que la gente entienda cómo el empresario arriesga su patrimonio para generar riqueza y puestos de trabajo. Acá está la sensación de que el dinero del Estado es infinito y no es así, proviene de impuestos de las empresas”, dice López.

Yerno y suegro

La historia de El Diario de Madrid es de larguísima data. Fue fundado en el siglo XVIII. Algunos sitúan ese inicio en 1758, aunque también hay versiones que indican que fue en 1776. Pero en lo que coincide esta historia es que es considerado como el diario más antiguo de España y que incluso continuó publicándose en la era de José Bonaparte, hasta su cierre, en 1814. Y ocurrió que hace un par de años dos socios españoles, el mencionado Carlos López González y Adolfo Alonso Ares -yerno y suegro, respectivamente-, adquirieron la marca, y debutaron con el diario en 2024 en una versión totalmente online, rescatando esta “cabecera” histórica, como llaman los españoles a los medios escritos de renombre.



Graduado en administración y dirección de empresas de la Universidad de León, Carlos López González, de 35 años, ha repartido su vida profesional entre actividades empresariales y los periódicos, habiendo abrazado el trabajo periodístico desde hace años, en medios de León, Burgos, Castilla y Asturias. Mientras, su suegro, Adolfo Alonso Ares, de 70 años, fue alcalde de Astorga y parte importante de su trayectoria ha estado vinculada a las letras. A su haber tiene unos 40 libros editados, de poesía, ensayo y crítica de arte, con varios premios, además de escribir en medios como El Norte de Castilla, El Mundo (edición para Castilla y León), Diario de Valladolid, Diario de León, Correo de Burgos, Diario de Soria… y El Diario de Madrid.

Los nexos con España

Los tres socios chilenos que se integraron al proyecto tienen en común una muy nutrida relación empresarial con España. El gestor e impulsor por el lado de los chilenos es Andrés Montero Jaramillo, presidente y fundador de la firma de head hunting Intertrust, y quien también es agricultor y ganadero, conocido -por ejemplo- por haber hecho hace unos cuatro años la ruta entre Bucalemu (Santo Domingo) y Puerto Williams a caballo, durante 90 días.



Más allá de sus negocios personales, ha sido presidente del Consejo Empresarial Chile-España, ligado a la Sofofa. También ha representado en Chile a diversas compañías hispanas, siendo presidente, por ejemplo, de Vidrala Chile, la firma que hace un tiempo adquirió Cristalerías Toro. Y es director de Maltexco. Además de este rol empresarial y gremial, ya contaba con un acercamiento a los medios: en Chile, a través de El Líbero, y en España, con colaboraciones para el diario ABC como columnista quincenal y, recientemente, como columnista en El Debate.



En ese marco fue que los hispanos tras El Diario de Madrid lo contactaron para explicarle que estaban repotenciando este diario. Y Montero comenzó escribiendo columnas para ellos, hace un año. Luego conoció a los hispanos, quienes le plantearon que se sumara al proyecto. De allí que Montero armó un grupo con cercanos que comparten vínculos con España. Así, al proyecto se sumó el empresario Renato Peñafiel, presidente ejecutivo de Values Corp, a quien Montero conoce por compartir toda una vida en el mundo de la banca en Chile: Montero, en su paso ejecutivo por el Banco del Trabajo y directivo del BancoEstado, y Peñafiel en el grupo Security. Hoy Peñafiel es parte del grupo financiero hispano A&G, ligado al empresario español Alberto Rodríguez-Fraile, entidad a la cual Peñafiel entró precisamente junto a un grupo de exsocios del Grupo Security.



La otra empresaria a la que contactó fue Gabriela Luksic, quien ha puesto fichas importantes en España. Participa en la propiedad de Grupo Patio, que cuenta con varios proyectos en desarrollo en España. Sin ir más lejos, este 19 de noviembre este grupo inmobiliario -donde también participa el grupo Algeciras, su hermana Paola Luksic y el empresario Guillermo Harding- inaugura su primer centro comercial vecinal en Aranjuez, Comunidad de Madrid, a través de Alerce Iberian Properties, la alianza de Grupo Patio, iKasa y WildSur. Pero, además, Gabriela Luksic se sumó hace poco tiempo al rescate de La Cartuja, una centenaria firma sevillana dedicada a la producción de vajillas y lozas finas, que estaba en una situación de insolvencia y que, mediante una inyección de capital y gestión, junto a su hermana Paola Lukic y otros socios españoles, la regresaron con fuerza al mercado.



En total son cuatro los socios chilenos -hay uno que prefirió el anonimato- quienes ingresaron a El Diario de Madrid mediante un aumento de capital, en dos fases. Una ya está concretada y otra está prevista para fin de año, con lo que este grupo de socios chilenos se hizo con el 25% del capital del medio, mientras el otro 75% quedó en manos de los dos socios hispanos, siendo el mayoritario Carlos López González, quien oficia de consejero delegado, presidente y editor jefe del medio. Andrés Montero se integró al directorio en representación de los inversores chilenos.



Bajo un modelo de negocios de contenidos generalistas y con unos 1.800.000 usuarios únicos en el último año, la propuesta de los socios es que los ingresos se basen en publicidad y eventos, y no por suscripciones. Andrés Montero explica que El Diario de Madrid se ve favorecido en parte porque existe una normativa que obliga a los ayuntamientos a repartir la torta publicitaria entre distintos medios.



En medio de una convulsionada España, que el 29 de noviembre tendrá su jornada de elecciones generales, marcadas por la crisis de la vivienda y una aguda polarización, la apuesta de los chilenos está empujada porque creen que los vínculos del empresariado chileno con España van a ser cada vez más potentes, lo que se ha visibilizado en el diario. Hace pocos días, Susana Jiménez, la líder de la CPC, fue entrevistada en El Diario de Madrid. Y lo propio ocurrió con Nicolás Uranga, director ejecutivo de Emprende tu Mente, de cara al próximo ETM Day, que este año tiene a España como país invitado de honor.