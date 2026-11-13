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Grupo Tánica activa el proyecto Loteo Lo Recabarren y alista una de las mayores ventas de terrenos en Vitacura

Tras obtener en enero la aprobación ambiental de la iniciativa, al interior de la firma ligada a la familia Schiess optaron por iniciar la comercialización de nueve hectáreas en la zona de Santa María de Manquehue, para que terceros, como inmobiliarias, fondos de inversión u otros actores del mercado, desarrollen proyectos de vocación residencial.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 14 de noviembre de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
Grupo Tánica activa el proyecto Loteo Lo Recabarren y alista una de las mayores ventas de terrenos en Vitacura

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