Grupo Tánica activa el proyecto Loteo Lo Recabarren y alista una de las mayores ventas de terrenos en Vitacura

Hace exactos tres años, el empresario Christoph Schiess Schmitz dio un paso al costado de la presidencia de Tánica, el grupo empresarial que congrega las inversiones inmobiliarias, turísticas e industriales de él y sus hermanos, los descendientes del fallecido Guillermo Schiess. Como parte de ese cambio, la gobernanza de Tánica tuvo transformaciones. Schiess quedó como past president del grupo, mientras la presidencia está hoy en manos de Jorge Lesser, acompañado en la mesa por otros dos directivos externos a la familia: Ricardo de Tezanos Pinto y Georges de Bourguignon. Y Christoph Schiess pudo así dedicarse en pleno al desarrollo de sus propios proyectos y negocios, la mayoría ligados a su propia gestora de inversiones IGneous, que había creado en 2010, y que desarrolló junto a Carlos Brito.



Bajo esta nueva gobernanza, no obstante, Tánica ha seguido expandiéndose. Y tras sortear las aprobaciones regulatorias este año, ahora Tánica tomó la decisión de iniciar la puesta en marcha del proyecto Loteo Lo Recabarren, una iniciativa que se emplaza en la comuna de Vitacura.



En los hechos, la firma inició el proceso de comercialización de esta iniciativa: se trata de nueve hectáreas, en lotes, que prevén colocar en el mercado, transformándose esta operación en una de las mayores ventas de terrenos en esa comuna.

En simultáneo

Tras la gestión ejecutiva del proyecto está Matías Poblete, el actual gerente general de Tánica, quien asumió el cargo luego de la salida de Javier Bitar del mismo, y quien antes estaba precisamente a cargo del área inmobiliaria de la compañía.



El proyecto considera comercializar aquellas nueve hectáreas, distribuidas en 20 lotes de entre 2.500 y 15.000 m², ubicados en el plano del barrio Santa María de Manquehue de la comuna. La vocación y destino de los terrenos es para proyectos residenciales: departamentos, casas y townhouses. Y para colocarlos en el mercado, Tánica ya optó por fichar a la reconocida gestora inmobiliaria GPS Property como asesor.



El objetivo de Tánica es que lleguen interesados del tipo inmobiliarias, fondos de inversión u otros actores afines del mercado, con miras a que presenten ofertas por uno o más terrenos y que éstas las reciba la firma durante los primeros días de enero del 2027.



La decisión de comercializar los terrenos, explicaron fuentes cercanas a Tánica, la tomaron pensando en que bajo esta modalidad les permitirá incorporar distintos desarrolladores inmobiliarios de manera simultánea y así avanzar en la materialización del proyecto y del barrio. Y según estas mismas fuentes, el timing no estuvo influido por los cambios regulatorios y normativos que el Gobierno ha impulsado, como la exención del IVA a la vivienda o los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). Se trata de una zona de alto poder adquisitivo y ya han rastreado interés de parte de desarrolladores por activar proyectos. La cantidad final de viviendas dependerá de lo que cada desarrollador que compre un lote quiera ejecutar, siempre acorde con la normativa aplicable en el lugar, detallan fuentes.



Con todo, Tánica reservó otras cuatro hectáreas que no serán parte de este loteo, con el fin de evaluar el mejor uso futuro de las mismas.

Casa Teja, el hogar familiar

Para desarrollar el proyecto Lo Recabarren, Tánica tuvo que previamente ingresar a tramitación la iniciativa, tanto para conseguir la aprobación ambiental -RCA, que obtuvo en enero pasado-, el permiso de loteo, y el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). Los datos en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) muestran que este desarrollo contempla una inversión global de unos US$ 126,9 millones.



De aquellos procesos derivaron una serie de exigencias ambientales que están en desarrollo y que serán parte de la iniciativa, lo que hace que del total del terreno más de un 25% corresponderá a vialidades, equipamiento y áreas verdes, entre otros.



Por ejemplo, considera la preservación de una gran área verde, fruto de la cesión de 13.700 m² de parque público, más una cesión voluntaria cercana a otros 4.000 m² de áreas verdes adicionales. El diseño del parque corre por cuenta del arquitecto paisajista Juan Grimm, el mismo que diseñó el paisajismo de los edificios de oficinas y townhouses que Tánica desarrolló antes en el sector. El parque -que ya está diseñado, pero aún no se ha ejecutado- se instalará como el segundo parque más grande de Santa María de Manquehue, después del Parque Antonio Rabat.



Además, en términos de infraestructura vial, también hay compromisos por parte de la firma, algunos obligatorios y otros voluntarios. Uno de ellos es una nueva vía pública que conectará Avenida Santa María con calle Agua del Palo -esta última ya pavimentada durante el 2025, ejecutada por Tánica-, con dos pistas por sentido e instalaciones soterradas. Actualmente, Santa María y Agua del Palo ya están conectadas y lo que considera el proyecto es una nueva vialidad que nace en la actual calle Club de Polo esquina Santa María y que conecta con Agua del Palo más arriba. También considera una ciclovía en avenida Santa María, y mejoras en paraderos de transporte público.



Y en términos de equipamiento, considera la cesión a la Municipalidad de Vitacura de aproximadamente 4.600 m² para equipamiento municipal, que incluyen la Casa Teja, un inmueble que fue construido en 1965 por el arquitecto Mauricio Despouy, y que fue el hogar durante décadas de la familia, que ahora quedará integrada al nuevo parque.



De allí que la puesta en marcha del Loteo Lo Recabarren considera de todas formas una inversión de unos US$ 15 millones para Tánica, que sigue a cargo de la urbanización.

El fundo

Tánica es el nombre que sucedió a la histórica Transoceánica, la firma fundada por Guillermo Schiess, un inmigrante alemán que, sin terminar el colegio por la Segunda Guerra Mundial, llegó a Chile en 1948, a la Región de Valparaíso, invitado por un tío, donde comenzó a emprender. Primero tuvo negocios comerciales -incluida la importación de maquinaria desde Alemania, como los artículos Miele-, hasta que en 1954 fundó la empresa Transoceánica, con la finalidad de dedicarse al comercio exterior. Pero luego amplió el abanico de negocios, transformándose el negocio inmobiliario en una parte muy relevante de los desarrollos que vinieron, tomando posiciones en terrenos en varias localidades de Chile, en las actuales comunas de Vitacura, Lo Barnechea y Huechuraba, por nombrar sólo ejemplos en la RM, y tambien en el sur del país.



Tras la muerte de Guillermo Schiess, en 1998, dos de sus cuatro hijos, Claudio y Sonia, los mayores, se establecieron en Europa, mientras que Christoph -de 33 años a la época de la muerte de su padre- y Nicola se quedaron en Chile.



Así Christoph y Nicola Schiess fueron quienes lideraron la expansión de estos negocios y proyectos. En el ámbito hotelero, el hotel Termas de Puyehue -adquirido en 1981- o el Hanga Roa en Rapa Nui, y el desarrollo en Frutillar de Teatro del Lago, en una faceta de tipo cultural y filantrópica.



En particular, la historia de la familia Schiess con Lo Recabarren se remonta a los años ‘70, cuando vivían en el fundo, en la Casa Teja que está en el predio y que fue su hogar durante décadas. Con el tiempo y el desarrollo urbano que tuvo Santa María de Manquehue, los Schiess comenzaron a desarrollar comercialmente el paño.



El primer paso lo dieron en 2010, con el Edificio Tánica, conocido como el famoso “barco”. En 2019 sumaron un segundo edificio de oficinas y servicios al lado del primero. Y, en 2024, construyeron 21 townhouses.



Con todo, el desarrollo del Loteo Lo Recabarren no es el único proyecto que está llevando a cabo la compañía. En Lo Barnechea y junto a la Inmobiliaria y Constructora Bravo Izquierdo tienen en marcha Loma La Cruz Norte. Esta iniciativa considera una inversión de US$ 28 millones y se emplaza en un terreno de 4,7 hectáreas, en el sector de Los Trapenses. El proyecto contempla 48 casas y 12 departamentos. Su primera etapa, actualmente en venta en verde, contempla 26 casas, de las cuales 18 ya las tiene con promesas, equivalentes al 70% de la oferta, y 12 departamentos que acaban de iniciar su comercialización.