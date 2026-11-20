La casa de estudios invertirá US$ 25 millones en un proyecto para adoptar metodologías activas transformadoras, que involucra reformular las asignaturas de las 20 carreras que imparte, modificar la forma tradicional de enseñanza y construir dos edificios con espacios flexibles. Lo central es que las materias se aprenden a través de la resolución de problemas, en que el estudiante pasa a tener un rol activo. “Es un gran cambio de paradigma”, afirmó el rector, Francisco Covarrubias.

Hoy, las universidades de todo el mundo están en una gran encrucijada: cómo adaptar el modelo educativo a los cambios que impone el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), cuando no se sabe cómo seguirá evolucionando y tampoco está claro el impacto ni las adecuaciones del mercado laboral. Hay cierto consenso en que la educación de pregrado ya no puede seguir de la misma forma y que requiere cambios a nivel de contenido, pero también en la forma de enseñar.





Francisco Covarrubias, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), lo tiene claro: “Hoy el mundo de la universidad está cambiando fuertemente. Ha sido muy parecida en los últimos 500 años y va a ser muy distinta los próximos cinco años y, por lo tanto, tienen que cambiar rápidamente”.





Para adaptarse a los nuevos tiempos, la casa de estudios ideó -en el marco de su plan estratégico- una hoja de ruta de transformación que tiene su génesis hace 10 años con el programa de Artes Liberales. Pero el actual escenario de cambios tecnológicos constantes los llevó a explorar nuevos caminos.





En esa búsqueda, en 2024, comenzaron a planificar un cambio de paradigma total del modelo educativo basado en la implementación de metodologías activas transformadoras, que contempla modificaciones curriculares en todas las carreras, pero también cambios radicales en la forma de enseñar, capacitación de profesores e infraestructura adaptada a las nuevas necesidades. En conjunto, el plan involucra una inversión de US$ 25 millones a 2032.





“Ya no va a ser una clase de 60 o 70 estudiantes con un profesor, serán grupos chicos, de 20 a 25 alumnos, quienes tienen un rol activo, porque en lugar de receptores de la materia, los contenidos se enseñan a través de la resolución de problemas teóricos o problemas prácticos de empresas, donde tendrán que trabajar. Entonces, hay un cambio de paradigma súper grande”, comenta el rector.





Así son las salas de las asignaturas de Artes Liberales, donde los estudiantes debaten en torno a lecturas clave.



El comienzo de la transformación



Para entender la ruta de transformación de esta casa de estudios, hay que remontarse a una década atrás. En esa época, se creó el programa de Artes Liberales con apoyo de la Universidad de Columbia, el que, de acuerdo al rector, es “un sello central de la formación de los estudiantes”.





En esos años, el rector detectó la necesidad de dar una vuelta de tuerca al sistema, para salir de la “formación profesionalizante” que domina en Latinoamérica, para formar estudiantes “con una visión mucho más amplia y sofisticada”, que vaya más allá de los contenidos propios de sus carreras.





La vicerrectora académica de la UAI, Soledad Arellano, explica que este programa busca que los alumnos de pregrado desarrollen el pensamiento crítico, pero también “la creatividad, la capacidad de argumentación, de escuchar a otras personas, de relacionarse y de integrar los conocimientos, entre otras habilidades. No es sólo pensamiento crítico”.





El programa hoy imparte 18 asignaturas en filosofía, literatura y ciencia. Los estudiantes de todas las carreras deben cursar un mínimo de 16, en forma obligatoria. En cada curso participan hasta 20 alumnos de distintas facultades y las clases están lejos de ser tradicionales. En la sede de Peñalolén, se realizan en un edificio construido especialmente para ellas. Las salas constan de mesas ovaladas, donde los estudiantes debaten en un escenario en que el profesor se parece más a un tutor. Para ello, se les entrega una caja de libros por cada una de las áreas del programa, con el fin de discutirlos en la clase.





“Necesitamos estudiantes que se mezclen, que debatan, que no solamente aprendan la carrera, en el fondo, que aprendan a pensar bien (…) ¿Por qué? Porque hacia adelante no podemos saber cómo van a ser las empresas del 2050 cuando nuestros estudiantes estén en la mitad de su vida laboral. Tampoco sabemos los cargos que se van a requerir. Entonces tenemos que prepararlos para ese mundo incierto”, dice Covarrubias.

El cambio de paradigma



Incluso antes de la irrupción de la inteligencia artificial, las autoridades de la UAI detectaron que el programa de artes liberales ya no era suficiente, porque “los cambios están pasando muy rápido y los aprendizajes ya no son para toda la vida”, comenta Soledad Arellano.





Con este diagnóstico, al que sumaron la acelerada evolución de la IA, concluyeron que se requería un cambio de paradigma, no sólo a nivel de los contenidos, sino también en la forma en que se enseñan las asignaturas y en los espacios de aprendizaje.





En 2024, comenzaron a planificar el salto metodológico. La vicerrectora recorrió varias universidades en Europa y Estados Unidos para buscar metodologías que les permitieran asegurar que haya “aprendizajes auténticos”, es decir, que no sólo apunten al conocimiento, sino también al desarrollo de otro tipo de competencias que faciliten que los estudiantes puedan ir adaptándose a trayectorias laborales que no sean lineales.





Se interesó por el modelo educativo de la Universidad de Maastricht (Países Bajos), denominado Problem-Based Learning (PBL) o aprendizaje basado en problemas. Una casa de estudios similar en tamaño a la UAI y que nació nativa en esta metodología.





“Y ahora tenemos la asesoría de la Universidad de Maastricht y vamos a implementar PBL. Hay una parte que es online, van a venir ahora y a fin de año y vamos a trabajar en una gran capacitación para todos los profesores de la universidad”, cuenta Arellano.





El PBL será parte del nuevo modelo educativo que denominaron metodologías activas transformadoras, las que Arellano definió como aquellas en las cuales el aprendizaje se logra a través de la resolución de problemas o de proyectos que tienen un componente colaborativo, en que los estudiantes van rotando en distintos roles para resolver un desafío.





Explica que se seleccionan los contenidos más importantes que tienen que aprender los alumnos y las competencias que deben desarrollar. Y, de acuerdo con esto, buscan problemas que se puedan abordar desde esta perspectiva. Por ejemplo, cómo construir un puente. “Y les planteas: ¿qué necesitamos saber para construirlo? Tiene que ver la resistencia, los tipos de los materiales, la física, el cálculo, etcétera”, dice.





Arellano señala que definieron que los estudiantes deben desarrollar cuatro dimensiones bajo las nuevas metodologías activas transformadoras durante su carrera: el pensamiento crítico; la capacidad de liderazgo y de resolver problemas; la autoeficacia, es decir, “la flexibilidad para ir adaptándose a los cambios y definir caminos propios” -explica-, y las competencias digitales.





“A nuestros egresados les va a tocar vivir en un mundo en el cual la inteligencia artificial no sólo te transforma, sino que cambia cómo es el mundo. Nuestros estudiantes tienen que manejar esta tecnología, no sólo para usarla como herramienta, sino para entender cómo funciona el mundo con IA”, afirma.





En tanto, el rector señala que el objetivo del cambio de paradigma es formar estudiantes flexibles, “un estudiante que no llena una cabeza de conocimiento, sino que es capaz de aprender y desaprender, que es capaz de adaptarse, que es capaz de liderar, de defender con argumentos y de interrelacionarse con otros”.

La implementación



El plan para desplegar esta metodología considera tres ejes centrales: la reformulación curricular, la capacitación de los profesores y nueva infraestructura.





La UAI imparte 20 carreras base con 200 cursos al año: “No puedes ocupar esta metodología y seguir enseñando los mismos cursos, hay que hacer una revisión de los contenidos de todas las asignaturas para determinar cuáles son los mínimos que realmente se necesitan, porque parte de las metodologías activas es que, a veces, aprendes menos contenidos, pero con mayor nivel de profundidad”, explica Arellano.





Ya tienen constituidos comités curriculares en todas las carreras y los planes ya están rediseñados. La meta es que el 70% de las asignaturas se impartan con la nueva metodología en 2029.





“Este semestre hicimos un piloto para probar la metodología en todas las carreras en las sedes de Santiago y Viña. Los resultados los vamos a tener en diciembre. Pero hemos realizado mediciones de opinión en los estudiantes y profesores, y, en general, la experiencia ha sido muy positiva”, afirma Arellano.





Si bien tenían cierta preocupación respecto de si los estudiantes iban a ser lo suficientemente activos y se iban a involucrar en la clase, detectaron una respuesta positiva y entusiasmo: “Obviamente hay algunos detalles que mejorar, pero funcionó bastante bien este semestre”, señala la vicerrectora.





El segundo eje es capacitar a los 500 profesores de pregrado en las nuevas metodologías. El piloto fue el inicio. Según Arellano, el profesorado tuvo una buena disposición a conocer la metodología y descartó resistencia.





En enero de 2027 se realizará “una gran capacitación”, y el plan es hacer otras en forma periódica para cumplir la meta de tener al 50% de la dotación académica capacitada al cierre del año.





“El profesor tiene que transformarse, no estar haciendo las preguntas y dar respuestas, sino que tiene que acostumbrarse a que los estudiantes empiecen a ir pensando cuáles son esas preguntas y respuestas. Cambia un poco el modelo”, explica.





El tercer pilar del plan es el desarrollo de infraestructura. En 2027 iniciarán la construcción de dos edificios, uno en la sede de Peñalolén y otro en la sede de Viña del Mar, que serán espacios diseñados y dedicados exclusivamente para desplegar las metodologías activas transformadoras.





Un aspecto central son las salas de clase que denominaron espacios smart (salas inteligentes), las que están equipadas con mobiliario flexible que se ajusta a las necesidades del momento, por ejemplo, trabajo en grupos o espacios colaborativos tipo coworking.





Esta nueva infraestructura responde a la necesidad de contar con más espacio para asegurar que las clases alberguen un máximo de 20 a 25 alumnos y no para aumentar las matrículas. “Donde antes eran 60, ahora van a ser tres cursos de 20 estudiantes, por eso necesitamos más salas”, comenta el rector Covarrubias.





Hoy la universidad cuenta con ocho facultades y ocho edificios. Y el plan considera una remodelación progresiva de estas instalaciones para adaptarse al nuevo modelo educativo.





También requerirán aumentar la dotación de profesores y el plan es contratar a 100 docentes en un plazo de cinco años.





Covarrubias contó que el proyecto en su conjunto tiene dos fases. La primera contempla tener el 70% de los cambios curriculares y de la infraestructura en 2029. Y el proyecto completo estaría 100% implementado en 2032.





¿Cómo definiría el nuevo modelo educativo? “Es uno que permite abordar un mundo completamente desconocido”, dice el rector.