Cómo se gestó la operación para vender el negocio salmonero de Blumar a Empresas Agrosuper

Hace algún tiempo, la firma pesquera Blumar contrató la asesoría de la consultora McKinsey, con el fin de que les ayudaran a hacer más eficiente el negocio salmonero. La idea era que les ayudaran a generar un plan de trabajo para bajar costos y generar eficiencias. Este proyecto cuajó en un plan que internamente llamaron ContraCorriente, en alusión al camino de regreso que emprende el salmón desde el mar hacia su origen en agua dulce. Pero al tiempo, la propia firma -presidida por el empresario Rodrigo Sarquis Said- decidió poner en marcha un plan similar de mejoras operativas, pero para su negocio de pesca extractiva. Y lo llamaron Faro, en alusión al uso de estas torres esenciales para guiar la navegación de las embarcaciones pesqueras.



El tiempo inclinó la balanza sólo a favor de Faro. Hace unos días, DF dio a conocer que Blumar negociaba la venta de su negocio salmonero. La firma confirmó la operación y dio detalles de la misma. Ya tiene firmado un Memorandum de Entendimiento (MOU) con Empresas Agrosuper, en una operación que valoriza a Salmones Blumar, la filial en cuestión, en unos US$ 540 millones -a lo que hay que descontarle la deuda-, habiendo ya en curso entre las partes un período de exclusividad de 60 días, prorrogables por otros 30 días, y con un due diligence en curso.



La operación está siendo asesorada por el abogado Enrique Zenteno, del estudio Portaluppi Guzmán & Bezanilla (PGB) por el lado de Blumar, y por Hernán Felipe Valdés, del estudio Claro & Cía, por Empresas Agrosuper.

El nexo y los números

Un punto crucial en el deal es en realidad LarrainVial (LV) y el equipo de finanzas corporativas -en particular el socio de la firma Raimundo Silva-, “buscando puntas”, según indican varios conocedores de la operación. Esto coincidió con el interés de Blumar de reevaluar su estrategia en el negocio acuícola -que existe en la compañía desde hace 20 años, incluso de antes de que existiera Blumar como tal-, encontrándose por otro lado con Empresas Agrosuper, que tiene la ambición de seguir consolidando.



Silva tiene a su haber un vasto conocimiento de la industria acuícola, tras haber participado en varios acuerdos en esta industria, como el que ocurrió hace unos cuatro años, cuando asesoró una operación de envergadura en esta industria: el ingreso de la internacional Cargill a Multi X, en una operación en la que también participó Mitsui.



Según precisan fuentes, el cambio de estrategia de Blumar no responde en absoluto a motivaciones financieras, pues gracias a su negocio de pesca extractiva pasa por un momento más que próspero, aunque no así por el lado de la acuicultura. A junio de 2026, este segmento de negocios representaba en ingresos unos US$ 221 millones, o sea, más de la mitad de los US$ 407 millones en ingresos que registró la compañía completa en el primer semestre por sus actividades ordinarias. Sin embargo, medido como resultado final, el segmento acuícola sólo le aportó el 13%: US$ 5,4 millones, lo que contrasta con los US$ 35 millones que le aportó la pesca. Para los tres años anteriores completos, del 2023 al 2025, el contraste es aún mayor, porque en todos ellos el segmento acuícola estuvo en rojo: -US$ 10,7 millones en 2025, -US$ 13,1 millones en 2024 y -US$ 33,3 millones en 2023.



La pesca, en cambio, siempre estuvo en azul en esos mismos años, lo que impulsa los resultados positivos de la firma como un todo -de US$ 16,9 millones en 2025; similar cifra en 2024; y US$ 13,1 millones en 2023- sin perjuicio de que la empresa también ha tenido vicisitudes en este negocio, lo que la hizo activar una demanda contra el Estado de Chile por la reciente Ley del Fraccionamiento, por la que acusa haber sufrido un perjuicio de $ 194.430 millones.



Particularmente la actividad extractiva este año ha vivido además una buena temporada, pues si bien El Niño afectó la disponibilidad de los recursos en especial en Perú -incluidas vedas para proteger a los ejemplares juveniles-, esto mismo generó una fuerte alza en el precio de la harina de pescado y el jurel congelado en los mercados, respecto al 2025.



Crecer y ganar escala para bajar costos en el área acuícola no era el camino. No sólo por las abultadas inversiones que demandaría esta estrategia, sino porque además al interior de Blumar han vivenciado las trabas regulatorias que enfrenta la industria en Chile. Un caso son las dificultades para lograr relocalizaciones, y con otro golpe de gracia dado por el Tribunal Constitucional en la Ley de Reconstrucción, desechándose finalmente la posibilidad de que las micro relocalizaciones no pasaran por evaluación ambiental. A esto se suma además las ECMPO (Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios) de la Ley Lafkenche, que permiten a comunidades indígenas administrar zonas del borde costero. Y a este cuadro se agrega el alza de aranceles en Estados Unidos -a donde a junio dirigen el 54% de sus envíos de salmón- y los riesgos de bloom de algas y sanitarios.



“La sociedad nunca ha retirado dividendos del área salmones”, dice un cercano a la firma, mientras otro indica que el cultivo de salmones con la pesca extractiva no resultaron ser negocios complementarios, ni siquiera desde el punto de vida del destinatario: los salmones, para cliente final, mientras el aceite y harina, un negocio básicamente mayorista, para otras industrias.



Falta tiempo eso sí para que el deal se concrete. Si la operación llega a puerto, deberá ingresar al escrutinio de la libre competencia. Y probablemente no sólo deban hacerlo en Chile en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), sino también en Brasil y Estados Unidos.