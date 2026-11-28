El próximo fin de semana llegará a librerías El método Piñera: seis lecciones de liderazgo, un libro escrito por los exministros Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Gonzalo Blumel. A partir de testimonios y episodios personales hasta ahora desconocidos, la publicación reconstruye el particular estilo de liderazgo del exPresidente. Aquí, algunas de esas anécdotas.

La idea surgió en diciembre de 2024, cuando Joaquín Lavín publicó en El Mercurio una columna sobre las lecciones que había aprendido de Sebastián Piñera y que, a su juicio, seguían vigentes para gobernar. Gonzalo Blumel la leyó y quedó entusiasmado. “Me gustó mucho. Entonces le escribí un mensaje y le dije: ‘Deberías escribir un libro’. Y él me respondió: ‘Hagámoslo’”, recuerda Blumel a DF MAS.

Sumaron a Cristián Larroulet y los tres se pusieron manos a la obra. Entrevistaron a colaboradores y personas que acompañaron a Piñera en distintas etapas de su vida, desde su trayectoria empresarial hasta sus dos gobiernos. Entre ellos, Patricio Parodi, estrecho colaborador del exPresidente desde 1985 hasta su muerte; y las exministras Karla Rubilar y Cecilia Pérez, entre otros.

En esas conversaciones identificaron un patrón: detrás de su forma de gobernar había un método. “Al principio, a mí no me gustaba tanto porque era muy de micromanagement; las bilaterales eran verdaderos exámenes de grado”, recuerda Lavín. Con el tiempo, sin embargo, terminó convencido de que funcionaba: “Entonces había que escribirlo”.

Así nació este libro, elaborado con el apoyo de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), que reúne 13 reglas agrupadas en seis lecciones de liderazgo y 140 anécdotas inéditas sobre el estilo de gestión de Piñera.

Apple: la inversión que pudo multiplicar su fortuna

Es sabido que, antes de llegar a la presidencia, Sebastián Piñera ya había construido una de las mayores fortunas del país. Su patrimonio se forjó a partir de negocios inmobiliarios y financieros, entre ellos Bancard, la sociedad que introdujo las tarjetas de crédito Visa y Mastercard en Chile. Más tarde, diversificó sus inversiones hacia distintos sectores. Uno de sus negocios más emblemáticos fue su participación en LAN, aerolínea en la que ingresó en 1994. Pero hubo otra inversión que, de haber mantenido hasta hoy, podría haber multiplicado varias veces su patrimonio: Apple.

Según se relata en el libro, Piñera seguía un modelo matemático de inversión al que se ceñía rigurosamente. La lógica era sencilla: cuando una acción caía por debajo de determinado precio, consideraba que estaba barata y era momento de comprar. En cambio, cuando superaba cierto umbral, entendía que había llegado el momento de vender y asegurar las ganancias.

Ese modelo lo llevó a comprar acciones de Apple durante varios años. En la década de los ‘80, de hecho, consiguió la representación de Apple en Chile. Su apuesta por el gigante tecnológico fue de tal magnitud que, según afirma Joaquín Lavín, “llegó a controlar el 1% de esa compañía”.

Pero llegó un momento en que el precio de la acción superó el límite que establecía su modelo y, fiel a su estrategia, Piñera decidió vender.

El problema es que Apple siguió creciendo y sus acciones continuaron valorizándose. Lo que en su momento pareció una decisión racional terminó convirtiéndose en una oportunidad extraordinaria que dejó pasar.

“Si uno lo mira hoy día, el 1% de Apple son más de US$ 45 mil millones. Las acciones de Apple nunca dejaron de subir, pero él, como le hacía tanto caso a su modelo, decidió vender antes de tiempo…”, relata Lavín. Y agrega una comparación que dimensiona el costo de aquella decisión: “Si hoy siguieran existiendo esas acciones de Apple, la familia Piñera tendría 10 veces su patrimonio”.

Cristián Larroulet, por su parte, concluye: “Hubiese sido mejor que usara su intuición más que el modelo”.

El día en que Piñera mandó a cortar el cable para ahorrar $ 38 mil

Apenas habían transcurrido unos meses desde que Sebastián Piñera había asumido por primera vez la presidencia cuando a Chile le tocó participar del Mundial de fútbol de Sudáfrica. Era junio de 2010 y la selección dirigida por Marcelo Bielsa desataba la fiebre mundialista en el país.

Piñera, conocido por su entusiasmo futbolero, no quiso quedarse al margen. Invitó a algunos de sus ministros y colaboradores más cercanos -entre ellos, Andrés Allamand, Pablo Longueira, Alberto Espina y Jorge Alessandri- a ver uno de los partidos de Chile.

Pero la jornada tuvo un imprevisto. “Cuando comenzó el partido, la televisión no lograba conectar. Los presentes movían las antenas, intentaron de todo, mientras Piñera miraba… pero nunca lo lograron. Entonces, se tuvieron que conectar a un notebook”, relata Joaquín Lavín.

La explicación llegaría al día siguiente, durante una ceremonia en Valparaíso a la que asistieron los mismos protagonistas. Allí, uno de los edecanes se acercó a Jorge Alessandri y le reveló el motivo del problema: “¿Sabes lo que pasa? Es que el Presidente mandó a cortar el cable. Eran $38 mil y dijo que no se justificaba”.

Para Lavín, la anécdota refleja la austeridad con que el exmandatario administraba los recursos públicos, incluso en detalles que podían parecer menores.

El estilo 24/7

Históricamente, en La Moneda existía una tradición no escrita: el ministro del Interior no podía abandonar el Palacio antes que el Presidente. Sin importar cuánto se hubiera extendido la jornada o lo avanzada que estuviera la hora, el jefe de gabinete debía ser el último en cerrar el día.

Pero con Sebastián Piñera esa regla terminó siendo prácticamente imposible de cumplir.

Andrés Chadwick, quien encabezó el Ministerio del Interior durante sus dos gobiernos, lo comprobó de primera mano. Según recuerda una anécdota recogida en el libro, durante la segunda administración llegó un momento en que decidió averiguar cuánto faltaba para que el Presidente terminara su jornada. Necesitaba irse y optó por llamar directamente a Sarita, la secretaria de Piñera, para consultar cómo venía la cosa.

La respuesta no fue precisamente alentadora. “Sarita le dijo: ‘Mire, ministro, son las 8:30 pm y el Presidente me acaba de pedir tres carpetas. No creo que tenga para cuándo irse’”, cuenta Lavín.

Frente a ese panorama, Chadwick tomó una decisión que rompía con la tradición de La Moneda: se fue antes que el Presidente. “Y se fue, así no más…”, relata Lavín entre risas.

La historia ilustra otra de las características que los autores identifican en el estilo de trabajo de Piñera: su modelo 24/7. Para el exmandatario, siempre había una carpeta más que revisar, una reunión pendiente o un asunto que resolver. Y quienes trabajaban con él debían acostumbrarse a ese particular ritmo.

La soledad del mando

El estallido social fue, sin duda, uno de los momentos más complejos de los dos gobiernos de Sebastián Piñera. El episodio ocupa dos capítulos del libro, en los que sus autores reconstruyen cómo vivió el exPresidente aquellos meses y cómo se puso a prueba su manera de gobernar.

A través de los testimonios de quienes fueron entrevistados para el libro, aparece una idea que se repite: fue durante ese período, iniciado el 18 de octubre de 2019, cuando Piñera experimentó con mayor intensidad lo que significa “la soledad del mando”.

“Fue el momento de su vida en que aplicar el ‘método Piñera’ fue más difícil que nunca”, asegura Lavín.

“Para el terremoto, para los mineros, el modelo estaba muy bien porque eran problemas de ejecución, de gestión, pero en el estallido el problema era de otra naturaleza, era más político, de reflexión”, comenta Blumel por su parte.

El exministro del Interior destaca, sin embargo, otra característica del exPresidente que quedó de manifiesto durante esos meses: su capacidad para cambiar de rumbo y adaptar sus decisiones a circunstancias que no estaban contempladas en sus planes iniciales.

“En el libro relatamos que el acuerdo constitucional no era parte del libreto, no estaba en el programa, no lo convencía, pero después de conversarlo con mucha gente, de analizar múltiples escenarios, el Presidente cambió el guion y llamó a este acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Nada estaba escrito en piedra”, recuerda Blumel.