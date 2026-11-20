De una franqueza sin filtro, la ex candidata presidencial se ha convertido en una de las críticas más vociferantes del gobierno de José Antonio Kast. En el oficialismo, algunos la miran con distancia y recelo. Dicen que está sola, que ha quedado huérfana políticamente. Otros, sin embargo, reconocen que, en medio del desplome en la popularidad del mandatario, su figura comienza a cobrar sentido nuevamente.

Frontal, chucheta, chistosa, picota e influencer.

Esa fue la descripción que el público de Vértigo, el programa estelar de Canal 13, hizo de Evelyn Matthei.

La ex candidata presidencial participó en este espacio televisivo el jueves en la noche. La primera pregunta que le hicieron cayó de cajón: “Usted ha sido muy crítica con el Gobierno, ¿es porque cree que lo están haciendo mal o porque está picada?”.





Entre gritos, chiflidos y aplausos, Matthei se paró de su asiento y, con las manos en la cintura, exclamó: “¡¿Qué creen ustedes?!”. Inmediatamente movió su dedo índice de un lado a otro en señal de negativa. Y agregó: “No estoy picada. Lo que sí estoy es preocupada. Y también estoy enojada. Porque las personas lo están pasando muy mal”.





Vestida de rojo -y con los labios también pintados de ese color-, reveló que le había enviado un mensaje de WhatsApp a José Antonio Kast después de que asumiera como Presidente y que éste nunca le respondió. “Pero no importa”, dijo.





Acto seguido, volvió a arremeter contra el Gobierno. Insistió en que los planes en materia de seguridad eran “puro bluff” y sostuvo que las cosas se pueden hacer “mucho mejor de lo que se están haciendo”.





Esa franqueza y disposición a decir lo que piensa sin filtros se han convertido en uno de sus principales sellos durante los últimos meses. Especialmente cuando se trata de cuestionar a La Moneda.





Han sido numerosas las entrevistas y ocasiones en que Matthei ha lanzado sus dardos contra el gobierno republicano: que le falta equipo y le sobra soberbia; que, si fuera parlamentaria, votaría a favor de una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat; que en La Moneda todavía deben entender cómo ejercer el mando; y que algunas promesas de campaña terminaron siendo un “engaño”. La lista podría seguir.





Esta semana, incluso, sorprendió al salir a respaldar públicamente a los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública), justo cuando el Ejecutivo impulsa cambios para flexibilizar y postergar su implementación.





Aunque Matthei ha transmitido que su trayectoria le ha dado una voz propia y que está dispuesta a usarla, lo cierto es que sus declaraciones generan incomodidad no sólo en La Moneda y en el Partido Republicano, liderado por Arturo Squella, sino también en su propia coalición, Chile Vamos.





La sensación de varios de sus miembros es que ella, más que ser parte de un proyecto colectivo -y de liderarlo, algo que podría esperarse de una ex abanderada presidencial-, está en una “cruzada personal”.

“No influye en los partidos, ni en las negociaciones, no está en nada más que sus propios proyectos y redes sociales”, dice un personero oficialista. “Uno la entiende, se la banca, pero ella no se puso al servicio del proyecto colectivo”, agrega.





“Mi sensación es que quiere mantenerse como una outsider de los partidos políticos para ver cómo avanza su propia estrategia; los partidos le importan poco”, sostiene otro dirigente.





En La Moneda, en tanto, aseguran que no hay canales de comunicación con ella. Cercanos al biministro Claudio Alvarado afirman que, desde que asumió en el Gobierno, él nunca ha tomado contacto directo con la excandidata a pesar de que ambos tienen una relación de larga data. Alvarado tampoco ha contactado a los dirigentes de los partidos para pedirles que intervengan y le soliciten moderar sus críticas.





En el entorno del ministro reconocen que saben que ella “se manda sola”.





Otro de sus proyectos es el podcast Vivir para contarlo, donde ha debutado como entrevistadora y ha conversado con figuras como José Antonio Neme y Mónica González.

Tía Evelyn





Su quiebre con el gobierno de Kast comenzó antes del 11 de marzo, cuando detectó una campaña sucia en su contra.





“Pero los republicanos no entendieron la enemiga que se ganaron: la única mujer a la que Sebastián Piñera le tenía miedo”, señala a DF MAS la periodista Rocío Montes, autora de Contra la corriente. Perfil no autorizado de Evelyn Matthei.





La pregunta que se hacen en el oficialismo -y también en La Moneda- es cuánto le importa realmente a Matthei el malestar que provocan sus críticas dentro del sector. A juzgar por su actitud, dicen algunos, poco o nada.





Su proyecto personal es ambicioso y tiene un reflejo evidente en sus redes sociales. En Instagram, TikTok y sus canales de YouTube y WhatsApp, Matthei despliega una actividad frenética. Se ríe de sí misma e interactúa con sus seguidores de manera espontánea y cercana.





Y en ese mundo digital no está sola. Sus miles de seguidores celebran sus variados posteos, que van desde proyectos de costura, cocina y jardinería, hasta emprendimientos que recomienda. Se muestra entrenando -con “Physical”, de Olivia Newton-John, como banda sonora-, participando en entrevistas, compartiendo desayunos con distintas personas y mucho más.





Esa popularidad se hizo sentir también en el capítulo de Vértigo, donde arrasó y se coronó como la gran ganadora después de haber sido la más votada por el público.



Para algunos dirigentes oficialistas, Evelyn está “desatada”. No entienden su exposición en los medios de comunicación; tampoco lo que está haciendo en redes sociales. Pero sus excolaboradores de campaña sí creen saber lo que hay detrás. “En medio del dolor que significó su derrota en las presidenciales, ella nos dijo: ‘La cagamos en redes sociales’. Y levantó esa bandera de lucha”, señala una persona que trabajó con ella en la campaña.





Rocío Montes afirma que Matthei y su círculo de confianza “creen firmemente que estaban mejor preparados que Kast para asumir la presidencia, pero que fallaron en un punto clave: el mundo digital”.

“Estoy convencida de que Matthei -una mujer apasionada y perseverante- no ha renunciado del todo a su idea de ser nuevamente candidata. Y para lo que venga, sus plataformas en las redes sociales serán de gran ayuda. Ella no está jugando a ser influencer, sino que intentando armar su ejército como lo hizo Lula en Brasil”, agrega.





A principios de octubre, Matthei se reunió con el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio), un encuentro que generó reparos entre algunos dirigentes oficialistas.

“No le debe nada a nadie”



Aunque todavía falta mucho tiempo para las próximas elecciones presidenciales, la posibilidad de volver a competir es un tema inevitable. Consultada en Vértigo por si tiene intenciones de aparecer en la papeleta, Matthei respondió: “Chuta... Si hubiese consenso, obviamente que sí… pero no lo va a haber”.

¿No lo va a haber? En la interna, varios dicen que no.





Una de las razones es que es vista como una díscola. Ella misma ha dicho que ya no se identifica con “esa división de derecha e izquierda”. Y en estos últimos meses, incluso se ha acercado a figuras del Frente Amplio, como el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. La reunión -que se llevó a cabo en la casa de la excandidata- sacó ronchas entre algunos dirigentes de Chile Vamos.





Su personalidad y su forma de relacionarse con el mundo político no sorprenden a quienes la conocen. “Ella habla y actúa por ella y nunca ha tenido vida de partido; adquiere relaciones con alguna gente, llama para los cumpleaños, pero nada la amarra; no le debe nada a nadie”, afirma un miembro de la UDI.





Loreto Daza, autora de Evelyn Matthei, rebelde con causa, postula que esto siempre ha sido así. “Ella anda sola por la vida; no le pide permiso a nadie. Se define a sí misma como una persona que no calza en grupos”, dice a DF MAS.





Para la periodista, “al final del día hay dos fuerzas principales que la empujan: la racionalidad -es una mujer muy inteligente y sabe hacer las cosas- y la emoción. Entonces ojo con una Evelyn Matthei herida”.





Los llamados “tecitos con Evelyn” también forman parte de su despliegue público.

Kast cae, Matthei sube



En su propio equipo de campaña y en los partidos oficialistas reconocen que, desde su derrota presidencial, ha habido un importante distanciamiento de Matthei. Algunos, incluso, intuyen que pudo haberse sentido traicionada pues varias de las personas que la apoyaron terminaron trabajando para el gobierno de Kast.





“Consideraba que en 2025 era su momento para llegar a La Moneda y que se lo arrebataron los republicanos con malas artes. No perdona con facilidad y eso todo el mundo político lo sabe”, señala Rocío Montes.

Pero el clima en torno a Matthei parece estar dando un giro.





Altos dirigentes oficialistas advierten que su figura está despertando nuevamente interés en la medida en que la administración de Kast pierde respaldo ciudadano.





Un dirigente lo describe así: “Cuando ella partió con las críticas, en abril o mayo, en los chats de la UDI se decía que estaba picada, que qué está haciendo. Pero llevamos un mes en que, cuando ella habla, la celebran. La desafección con el Gobierno está llegando a niveles tan brutales que mucha gente se siente identificada”.





Rocío Montes coincide con ese diagnóstico. “Las primeras críticas al Gobierno cayeron en un terreno infértil porque en Chile Vamos se consideró que eran prematuras. Pero hoy en día, a ocho meses del inicio del Gobierno, con el mandatario con un 18% de popularidad, su diagnóstico respecto del Ejecutivo es compartido en la derecha tradicional, aunque muchos ahí también creen que ha sido mala perdedora”.





Es sabido que Matthei es porfiada, llevada a sus ideas, temeraria e impredescible. Muchos piensan que no se va a detener. Se ha rumoreado que tiene intenciones de volver a competir en elecciones populares- no necesariamente presidenciales. La gobernación de la Región Metropolitana aparece como una de sus mejores opciones.





¿Lo hará? Nadie lo sabe. ¿El oficialismo la apoyará? También es una incógnita. Pero hay algo que muchos tienen claro: hoy Matthei está haciendo política, no sólo reels.



