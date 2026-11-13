Gonzalo Rojas: “Me gustaría que las alocuciones (de Kast) fuesen más de estadista que de padre de familia”

El historiador, que conoce de cerca al Mandatario, sostiene que su tono debiera ser más “asertivo” y “presidencial”, aunque sin renunciar a su manera de ser.

Son las 11 de la mañana de un caluroso día primaveral en Santiago. Gonzalo Rojas Sánchez (73) está en su oficina de Vitacura, un espacio sencillo y nada pretencioso, rodeado de libros de historia universal y de Chile, tazones de la “U” y una caja con una calcomanía que dice “Sí, Pinochet”. Tres elementos que, de alguna manera, lo definen.

“Estoy pinteado porque hoy voy a almorzar a La Moneda con el Presidente”, dice con picardía, en alusión a su corbata e impecable camisa blanca.

El historiador y doctor en Derecho no veía a José Antonio Kast desde junio del año pasado. Una distancia considerable para alguien que lo conoce desde hace 42 años, cuando el actual Presidente llegó a matricularse en la Universidad Católica.

Entonces, Rojas era un profesor gremialista, profundamente identificado con el ideario de Jaime Guzmán. Fue él quien reclutó a Kast, con quien forjó una estrecha relación. Décadas más tarde, en 2016, lo acompañaría en su salida de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y en los primeros pasos para fundar el Partido Republicano.

Hoy, como director del área de Formación de esa colectividad, Rojas recorre Chile conversando con sus militantes. Y tiene un diagnóstico crítico sobre el escenario que enfrenta el Gobierno: cree que la emergencia es mucho más profunda que la que Kast había anticipado durante la campaña. A su juicio, tiene que ver con “los hábitos y comportamientos de los actores públicos chilenos”, hoy dominados por la confrontación.

- Han pasado ocho meses desde que José Antonio Kast llegó a La Moneda. ¿Está satisfecho con lo que ha visto?

- No, por supuesto que no. Sería bastante torpe decir “sí, estoy satisfecho”. Satisfecho significa metas logradas; metas cumplidas. No. El avión está en medio de turbulencias, de eso no cabe ninguna duda. Pero yo confío muy profundamente en el Presidente. Muy profundamente. Confío absolutamente en sus convicciones y en algo en lo que mucha gente no confía: su manera de ser.

- ¿A qué se refiere?

- Pedirle al Presidente otro modo de ser tiene un riesgo y una contradicción: el riesgo es querer transformar a una persona en un personaje. El Presidente es como es: cordial, liviano -en el buen sentido de la palabra-, y no dramatiza. “Todo va a estar bien”. Pedirle que asuma el personaje que Carlos Peña quiere que asuma es pedirle a un ser humano que se contradiga.

- Hablando justamente de esa personalidad, el gobierno de Kast atraviesa su mayor crisis a raíz de la rebaja de condenas. Una de las grandes interrogantes es por qué el Presidente decidió mantener al ministro Fernando Rabat en su cargo y asumir personalmente el costo político. ¿Cómo explica esa decisión?

- Vamos a usar la frase evangélica: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Si el Presidente tiene que remover a cada persona que le falla, se acabó el gobierno de Chile, porque todos fallan. Entonces, lo que el Presidente pondera es la gravedad del error, la gravedad de la falla y creo que sólo él puede haber ponderado que la gravedad del error no merecía la petición de renuncia.

- ¿Usted comparte que la gravedad del error no es tal?

- Sí, lo comparto. Es que es un error político, no jurídico. El derecho y la política no son lo mismo. Entonces el ministro Rabat actuó conforme a derecho. El ministro Rabat y el subsecretario Silva ponderaron el efecto político, y esa ponderación fue errónea. Ahora, ¿eso significa que cada error que comete un ministro debe ser sancionado con la petición de renuncia? No. Es el Presidente el que tiene que ponderar.

- Pero ¿cómo se entiende su decisión? Ministros, expertos, dirigentes del oficialismo e incluso asesores le aconsejaron que lo mejor era removerlo. ¿Hay algo de terquedad? Él mismo se ha comparado con el salmón por su fascinación de ir contra la corriente.

- Es probable. Pero podría interpretarse así: si en este caso él daba su brazo a torcer, ese brazo quedaba fracturado definitivamente. O sea, cualquiera de los presidentes de los cuatro partidos que apoyan al Gobierno iba a tener todo el derecho a decirle después: “bueno, pero esto es igual al caso Rabat”, y así comienzan a considerar al Presidente su instrumento en el momento en que él les obedece.

- Es decir, usted cree que su decisión tiene que ver con marcar autoridad, con hacer un rayado de cancha…

- Creo que hay dos cosas en el Presidente: una convicción profunda de que éticamente no corresponde y una convicción política de que su autoridad habría quedado en condiciones muy precarias frente a los partidos de gobierno. Yo prefiero a un Presidente que se obstine en mantener la autoridad frente a un Presidente que ceda su autoridad para quedar bien ante los partidos que lo respaldan.

- ¿Aunque esto tenga costos políticos importantes para él?

- Por supuesto. La generosidad del Presidente que yo conozco desde hace 42 años hace que el “él” le importe muy poco.

- Ah, ¿sí?

- Sí, es una persona de un desprendimiento a todo precio.

- ¿No le importa estar cayendo en las encuestas?

- De ninguna manera. Ni (Diego) Portales ni (Manuel) Montt tenían encuestas, ni tenían opinión pública en un sentido muy concreto. Pero los dos fueron contracorrientes, salmones. Y si Kast se mira en ellos, creo que hay algo de influencia ahí, de ir contracorriente.

- ¿Pero esa contracorriente es una virtud o también puede convertirse en un problema para gobernar?

- Lo veremos con la perspectiva, porque en el momento es todo muy, muy negro. ¿Pero cuánto más negro habría sido si con cada conflicto al Presidente le pidieran que hiciera lo mismo que hizo con Rabat? Ese es mi temor. Cuando esto pase, creo que el Presidente va a poder decir en su conciencia: yo pude haber sido obstinado, terco, pero salvaguardé la autoridad de los próximos casi tres años y medio.

“¿Dónde está Andrés Bello?”

- Usted ha destacado la frase “Pregúntele a Bello”, en referencia a la capacidad del exPresidente José Joaquín Prieto de buscar consejo ante problemas complejos. ¿Le falta a Kast algo de eso?

- ¿Dónde está Bello? Ese es el problema.

- ¿No hay un Andrés Bello?

- No. El problema es a quién podría acudir el Presidente con esa categoría, con esa sabiduría. Murió Gonzalo Vial, que fue mi maestro. Él pudo haber sido una persona de permanente consejo. Hay una enorme carencia en la historia de Chile contemporánea de un Consejo de Estado; gente que esté disponible para dar consejo.

- Pero ¿no se supone que asesores, como Alejandro Irarrázabal, hacen algo de ese trabajo?

- Estamos pensando si existe Bello... tú te ríes y yo me río. Alejandro es una persona con categoría profesional, pero no es Andrés Bello. Lo que se necesita es un subterráneo con gente fondeada pensando en Chile. 20 viejos a los cuales consultar, nada más.

- Entiendo que usted se reúne dos veces al mes con un grupo de unas 20 personas y que le entregan insumos o consejos al Segundo Piso. ¿Han sido receptivos a sus observaciones?

- Somos una gota de agua en los problemas que ellos tienen. Una minuta de dos páginas compite con 154 cosas, páginas web, TikTok, Instagram, Facebook... Entonces yo creo que no tenemos ninguna influencia, ni la más mínima.

- Uno de los flancos más complicados del Gobierno es la situación económica, el empleo y el bajo crecimiento. ¿Está el Gobierno perdiendo el control del relato económico?

- Mi percepción es que las normas del proyecto de reconstrucción que van entrando en vigencia merecen su tiempo de aplicación. Esto hay que evaluarlo un año después de la aplicación del plan de reconstrucción.

- Pero por mientras, ¿qué debería hacer Kast para evitar que el deterioro económico termine erosionando su proyecto político?

- Desde el punto de vista comunicacional, se necesita mucho mayor énfasis en insistir en cómo se recibió el país. La insistencia fue menor.

- ¿Menor? Lo han dicho hasta el cansancio…

- Yo lo mantendría ante cada decisión. Si hablamos del desempleo o de la falta de crecimiento, hay que insistir en que el país lo recibimos en tales condiciones y que esto no se cambia en seis meses. Hay una expresión que es el “cambio de tornas”, o sea, el cambio de dirección. Creo que lo que más va a poder conseguir el Presidente Kast es el cambio de tornas: íbamos muy mal y comenzamos a ir en la dirección correcta. Dudo mucho que se llegue a metas importantes en la dirección correcta.

- ¿Le van a faltar años?

- Absolutamente. Y por eso el egoísmo de ciertos gremios -como los camioneros- me duele mucho, especialmente porque se comienza a hipotecar la continuidad. Cuando tú deterioras la imagen de un gobierno del modo que lo hicieron los camioneros, lo que estás haciendo es decirles a los ciudadanos: “por ningún motivo vayan a votar por el sucesor de este caballero”.

- Sobre el paro de los camioneros, ¿el Gobierno llegó tarde a la negociación? ¿No debería haberse adelantado?

- Voy a ser pesado, insolente, pero hay dos tipos de gremios: uno, los que se manejan por el egoísmo, con el afán de lucro propio para defender sus intereses. Y después están los gremios ideologizados. A los segundos es mucho más fácil enfrentarlos, porque uno ya los conoce. Los gremios que llevaron adelante el paro están defendiendo un margen para sus negocios, no la supervivencia, y es mucho más difícil negociar porque la fuerza del egoísmo es infinita.

- Esta movilización, ¿refleja la pérdida de apoyo al Gobierno?

- Por supuesto. Es evidente.

- ¿El Gobierno tiene un problema de expectativas? ¿Prometió más de lo que podía cumplir en estos primeros meses?

- En la medida que habló de emergencia, creo que no. Si hubiera ofrecido crecimiento, progreso, desarrollo, el juicio sería lapidario; psicológicamente el chileno estaría muy decepcionado y razonablemente decepcionado. Pero como ofreció solucionar las emergencias, psicológicamente no es tan grave. Ahora, pasemos a otro tema: ¡qué déficit más grave ha habido en materia comunicacional! Creo que Gonzalo Arenas va a solucionar en buena parte ese déficit, pero el arrastre es muy importante. Es una de las emergencias que ha tenido el Gobierno: su propia incapacidad comunicacional. Se está haciendo cargo de solucionarla, bien, pero fueron meses de desvarío.

- ¿Y eso, a su juicio, a qué se debe?

-Primero, a la elección de una ministra que tenía competencias comunicacionales, pero no tenía la red política. Y, segundo, a que no se reemplazó a esa ministra oportunamente, sino que se la vino a reemplazar cuatro meses después.

- Hablando de los errores comunicacionales, ¿el Gobierno le tomó el peso al impacto que iba a tener el “bencizano” no sólo en la economía sino también en su aprobación?

- Me imagino cómo será el día de un funcionario de nivel superior... La cantidad de incendios, de malas noticias, de problemas con su gente. Los ciudadanos -y esto es parte de la pérdida de los hábitos ciudadanos- somos inmisericordes en la crítica.

- ¿Han sido inmisericordes en la crítica hacia el Presidente Kast?

- Ha habido una persona inmisericorde que se llama Evelyn Matthei. Incomprensible. Es la persona que pone el techo en esta materia; nadie ha estado a la altura de ella. Y después creo que en distintos ambientes con los que uno interactúa está la vieja percepción de “no están haciendo lo que yo les dije que tenían que hacer”.

- Usted ha dicho que las élites hacen pedazos a Kast. ¿Por qué cree que existe ese rechazo?

- Porque no se involucran. Intelectuales, empresarios y algunos políticos que dejan la primera fila y profesionales destacados que ni siquiera se involucran en sus gremios para ser dirigentes. Muchos de nosotros pertenecemos a esa periferia de la crítica destemplada, de la soberbia. Hay mucha soberbia para descalificar y no ponernos en esos pantalones, aquellas personas que, con un vaso de whisky en la mano, dicen: “este Gobierno es un desastre”.

- ¿Cómo ha visto al oficialismo? ¿La derecha tradicional está colaborando lo suficiente con este Gobierno?

- No. Cuando algunos parlamentarios se abren a la posibilidad de votar a favor de la acusación constitucional, tú estás dando una señal de ambigüedad, de ambivalencia con el Gobierno al que ayudaste a elegir, gravísima. Ha habido duras declaraciones de la presidenta del Senado, de la presidenta de Renovación Nacional. “La crisis no termina con la salida de Silva”. Usted está contribuyendo a que la crisis no termine, trate de contribuir.

- ¿Cuánta satisfacción hay en el mundo republicano con el gobierno de Kast?

- Hay tres tipos de militantes: los completamente desafectados -y que renunciaron-, que creen que esta cuestión se chingó. Después están los que tienen esperanza en el Gobierno, pero que pertenecen a una mentalidad de derecha tradicional que es más crítica que colaborativa. Y después está el que a mí me gusta personalmente, que es el gallo que dice: “mira, yo no estoy de acuerdo con esto, pero pecho a las balas, esta oportunidad no se nos va a dar dos veces”.

- ¿La acusación constitucional contra Rabat va a ser una prueba de lealtad para el oficialismo?

- Absolutamente. Si el Presidente ha tomado la decisión de mantenerlo, sumarse a la acusación en su contra es sumarse a una montonera contra la autoridad. La lealtad no se puede confundir nunca con el silencio. La lealtad consiste en decir las cosas donde hay que decirlas, a quien hay que decirlas, y no salir por las redes sociales atacando. Viejo, ahí no fuiste leal. Los ataques a Luis Alejandro (Silva) han sido bárbaros desde mucha gente amiga. Un tipo que sacó 700 mil votos en la segunda Convención merecía un poco más de respeto.

- ¿No está de acuerdo con que lo hayan removido de su cargo?

- En este caso, la decisión del Presidente, más que apuntar hacia afuera, apunta hacia adentro para que nadie más en el Gobierno tome decisiones comunicacionales que van en contra de la línea de lo que se ha decidido en ese momento. Yo a Luis Alejandro le tengo el cariño más grande, nos hemos escrito estos días.

- Pero ¿se equivocó?

- Se equivocó. En este caso, el Presidente ponderó que el error merecía la salida.

“Todo va a estar bien”

- ¿Qué ha descubierto de José Antonio Kast como gobernante que no conocía de él como dirigente político?

- La continuidad, o sea, el hecho de que el Presidente no haya dejado de ser la persona, no haya encarnado a un personaje, no haya cambiado, lo que es bastante sorprendente en la historia de Chile. Él sigue siendo el mismo: buen padre, sencillo, dicharachero en privado, más bien reservado en público, con sentido del humor, huaso alemán, pícaro, pero al mismo tiempo estricto. Eso me sorprende positivamente.

- ¿Qué cree que le diría el candidato Kast al Presidente Kast? ¿Estaría satisfecho?

- “Te quedan tres años y medio”. No le diría “vas bien, muchacho, vas bien”. Le diría: “Te quedan tres años y medio”.

- ¿En qué sentido? ¿Para bien o para mal?

- Para las dos cosas: pondera bien que son apenas tres años y medio. Pero también es tiempo, es un tiempo largo.

- Uno de los mensajes que el Presidente repite es “Todo va a estar bien”. Pero según una encuesta Criteria, esta frase despierta decepción, rabia, desprecio y tristeza, entre otras cosas. A usted, ¿qué emoción le despierta?

- Veo la convicción que él tiene. A esa convicción quisiera agregar la duda. Porque las convicciones también requieren de un momento de análisis, de examen, de duda. Entonces yo le diría: no cambie esa convicción, pero introdúzcale una dosis de duda, para que se active su capacidad de hacer que todo esté bien; no vaya a ser que se vaya quedando. Su carácter no es para irse quedando de ninguna manera, los genes alemanes no son débiles, eso no va a suceder, pero es sano. De lo contrario el mantra se transforma en una anulación de la energía vital.

- ¿Cuál es la mayor virtud de Kast para ejercer la presidencia?

- La mayor virtud -de la que se habla muy poco- es la prudencia. Se piensa que es sinónimo de pasividad, de no tomar riesgos, pero es la virtud de la actividad del gobernante, del gallo que lleva las riendas.

- ¿Y su mayor defecto?

- Más que defecto, a mí me gustaría que el tono de su persona no cambiara, pero fuera acompañado de una mayor asertividad, de un mayor énfasis. Yo estoy en las antípodas de él. En la sala de clases, él era toda la bondad, la consideración, el tono amable y reposado. Y yo era un tipo insoportable, lleno de gritos, enérgico. A lo mejor eso podría estar sesgándome. Pero me gustaría que sus alocuciones fuesen más de estadista que de padre de familia, sin que deje de ser el padre de familia que es. Porque insisto: no hay que cambiar a la persona por un personaje, pero la persona puede asumir énfasis. Por ejemplo, su sonrisa es muy agradable, pero hay momentos en que tiene que aprender a no sonreír. Porque su sonrisa se puede transformar en: “¿Y a qué viene esto?” Está sonriendo en un momento que no corresponde, me produce desagrado, me produce decepción, no se hace cargo de un problema.

- ¿Ese es el principal consejo que le daría?

- Sí, que el tono sea más presidencial y menos paternal.