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Gonzalo Rojas: “Me gustaría que las alocuciones (de Kast) fuesen más de estadista que de padre de familia”

El historiador, que conoce de cerca al Mandatario, sostiene que su tono debiera ser más “asertivo” y “presidencial”, aunque sin renunciar a su manera de ser.

Por: Fernanda Paúl

Publicado: Sábado 14 de noviembre de 2026 a las 21:00 hrs.

Gonzalo Rojas: “Me gustaría que las alocuciones (de Kast) fuesen más de estadista que de padre de familia”

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