Un mes después de que estallara el caso que lo tiene como el primer ministro de este Gobierno acusado constitucionalmente, Fernando Rabat es estrechamente asesorado y aconsejado por Presidencia, el Comité Político y la Secom. A escasos días de la hora de la verdad en la Cámara, su interna deja varias pistas.

“Todos parecen amigos, pero se lo van a cagar”.



Lo ha escuchado más de una vez en esas sesiones matinales con gusto a taller intensivo de crisis que lo tienen como paciente premium de los equipos de Palacio que están ocupados de este caso que ayer sábado cumplió un mes. La versión original de la frase se la oyó hace una pila de años un entonces joven y debutante diputado UDI Gonzalo Arenas a su veterano vecino de banco, el RN Alberto Cardemil. Éste le prevenía así que aunque hiciera buenas migas con algunos en el hemiciclo, llegado el momento de los quiubos era bien posible que lo apuñalaran.





Esta advertencia que le han hecho a Fernando Rabat Celis en las reuniones que tiene al menos dos veces por semana con el biministro Claudio Alvarado y el subsecretario vocero es tajante y envuelve un nervio: que no se deje engañar por sus convicciones. Una cosa es creer haberse granjeado algo más que simpatías o buenas impresiones en la oposición merced a tanta visita al Congreso y los avances legislativos conseguidos en sus primeros meses como ministro de Justicia (13 proyectos presentados, nueve en tramitación, seis leyes publicadas, precisan los suyos). Pero eso no significa nada ahora que está acusado constitucionalmente.





Esto es política. Pura y dura. Para qué enredarse en si hay o no mérito jurídico, “sustento” o cualquiera de los vocablos que hacen caso omiso de las lógicas de ese inmisericorde foso parlamentario.





La escena toca un botón que permite entender en parte al personaje y lo que ha vivido desde que aquel miércoles 21 de octubre nos enteramos que había otorgado vía decreto 56 rebajas de condena por abuso sexual y violación de menores. Que él es tan, pero tan abogado para sus cosas y tan ajeno a la política que no solamente explica que se halle en este brete. Incluso hoy toma algo de trabajo hacerle ver el porqué de algunos consejos y las implicancias de ciertas decisiones.





Es lo que pasó -recuerdan testigos- cuando le dijeron en el Comité Político que dejara de firmar decretos. La pelota se trabó. Rabat argumentó lo que venía diciendo en público: pero qué cómo, que él había firmado porque no tenía opción, que si no incumplía la Constitución y las leyes y demases que le hemos oído.

Convencerlo tomó alrededor de un día.





“Lo que le pasó a Fernando es por ser súper apegado a las normas”, recalca un viejo amigo suyo. “Conociéndolo, entiendo perfectamente que haya cometido ese gran error”, tercia un colega.





Es uno de los rasgos -hay otros- que reiteran entre autoridades y otros cercanos al Presidente, abogados, amistades y otras personas con las que hemos tratado de reconstruir también su fase previa a este trance que debiese ser votado en la sala de la Cámara de Diputados este viernes 27 o el lunes 30. El pronóstico es incierto. Más allá de los distintos aprontes y cálculos, como dice Palacio, “los votos se cuentan cuando se apreta el botón”.

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El viernes por la noche entregó sus descargos a la comisión revisora de la acusación constitucional. Su defensa refuta los tres capítulos del libelo: las rebajas por delitos contra menores de edad; las por crímenes de lesa humanidad y el de probidad e información al Congreso. Argumenta que la acción fiscalizadora no puede convertirse en un voto de censura.





Contestó mucho antes del plazo legal que vencía el sábado 28. Hay un porqué.

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Nadie ha desmentido que Rabat le renunció al Presidente José Antonio Kast entre el viernes 23 y el sábado 24 de octubre y que éste se la rechazó. Por eso aquel lunes 26, el mandatario dijo que había “decidido” que “continúe”.





Se repite mucho que pesó el flanco doméstico. A Kast le consta que la familia de Rabat -según le han oído- lo “ha pasado muy mal” con este caso.





El Mandatario lo ha seguido apoyando férreamente. Ya vimos que para que no quedara ninguna duda de eso, apenas él y su esposa regresaron de su gira a Europa (viernes 6 de noviembre) salieron junto al ministro a la ceremonia del izamiento de la Gran Bandera Bicentenario, cuando la mayoría del oficialismo y hasta entre algunos sus asesores estaban porque Rabat no siguiera para no extender más la crisis.

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La impresión de sus cotidianos es que él luce firme. Que no va a flaquear ante la acusación. Su gente dice que Rabat está consciente de su debilidad, de su falta de ojo político, pero que tiene internalizado “hace rato” que las supuestas sonrisas opositoras de antes no valen de nada cuando voten en favor del libelo. Y que ha aprendido lecciones, que no es el mismo de hace un mes.





Pero igual hay que darle un empujón de vez en cuando. Cuando La Moneda vio que las bancadas parlamentarias rivales aplicarían ley del hielo -desde la semana pasada- porque el ministro ya no era interlocutor válido, hubo que explicarle: en vez de empantanarse en si había o no normas que permitan o prohíban eso, tenía que aplicar cara de palo e ir no más al Congreso.





Lo mismo pasó cuando su subsecretario Luis Silva grabó ese video sin permiso en que aparecía exculpándose a expensas suyas por haber firmado decretos. Todo el mundo leyó traición, pero en el Comité Político hay quien asegura que Rabat no se lo tomó así. Esa misma noche, Kast estaba indignado “porque esas son precisamente el tipo de actitudes que detesta” -reiteran en su anillo- y según esta versión quería destituir inmediatamente al republicano sobrino de Alejandro Irarrázaval.





Si no ocurrió ahí, agregan, fue porque el mismo Rabat se opuso a que lo castigaran y habría intercedido por él. Y que él comprendiera por qué no, recalcan, habría explicado en parte que el despido de Silva se concretara recién casi al final de la tarde del día siguiente.

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Recuerdan que él lo contó así a un puñado de cercanos. Que cuando Kast le ofreció el cargo en enero pasado, le habría retrucado que no era lo más apropiado: que no es político, que no tiene partido y que inevitablemente lo iban a vincular con Augusto Pinochet. No me importa, le dijeron de vuelta. Sus amigos lo apoyaron.





Obvio que el dato iba a salir. Aunque tampoco le ha provocado mayor alboroto.





Rabat hizo toda su carrera previa en el estudio de abogados Rodríguez, Vergara & Cía. Allí fue procurador y mano derecha de Pedro Pablo Vergara, quien lo acogió cuando cursaba tercer año de derecho en la Universidad de los Andes. Cuando el fundador del bufete Pablo Rodríguez Grez tomó parte de la defensa de Pinochet en casos como Riggs y Colombo, el equipo dividió fuerzas y las redobló para no perder clientes ante dicha contingencia. Vergara se quedó con el resto de los casos, y Rabat pasó a asistir a Rodríguez.





Por eso fue que el viernes 18 de noviembre de 2005 llegó al Club Militar de Lo Curro. Como defensor de Pinochet, Rabat fue testigo presencial de las más de tres horas del histórico careo entre él y el exjefe de la DINA, Manuel Contreras, durante la investigación de la Operación Colombo.





Ante la actual acusación lo defiende el abogado Juan Ignacio Piña, ya fogueado en estos lances. Ambos son de la misma generación, se conocen desde hace varios años y por ciertas causas judiciales en las que han coincidido. Como en el Caso Riggs, donde en su arista tributaria Piña representó a Soledad Olave, esposa de Marco Antonio Pinochet Hiriart.

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El por qué apurar los tiempos de la acusación tiene que ver con bajar el margen de incertidumbre, más allá de que es la parte acusadora la que tiene la dificultad de reunir una mayoría de votos. Rabat estuvo el viernes en la mañana con el biministro Alvarado y con el ministro Segpres José García. A la mano derecha de éste, la subsecretaria Constanza Castillo, le ha ido consultando dudas sobre la acusación.





Si habrá o no votos para salvarlo de quedar suspendido en la Cámara y de que el Senado resuelva depende de que el Gobierno y sus partidos contengan los descuelgues. Dicen que han logrado ordenar a algunas y algunos para que no voten a favor, pero la misión es que no se ausenten para que no bajen el quórum, y que por último se abstengan. Eso no está 100% garantizado en todos los casos y además se sigue apostando a algunos votos del PDG.





Por eso se apuró la entrega de descargos: para que ojalá no se vote más allá del lunes 30 de noviembre. Mientras más días pasan, más cuesta evitar que los diputados propios se vuelvan a desordenar. El viernes 4 se irán a sus regiones porque la semana siguiente es distrital, y eso hace cundir el pánico: en sus zonas los diputados reciben kilos de quejas y pueden volver con “ideas nuevas”.





¿Renunciará si pierde en la Cámara? ¿Haría lo que hizo el exministro del Interior Víctor Pérez (2020), sin permiso del Presidente? En Palacio reflexionan: él lo hizo porque sabía que perdía en el Senado, y en tal caso creemos que no, que ahí tenemos los votos. Eso dicen.





Mientras La Moneda saca cuentas, a Rabat le han visto señales de humor cuando le hablan de los temas que le apasionan: su club, la Unión Española, y la Reforma Civil.

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Esto no le habría pasado si fuese penalista, insisten dos abogados bien conocidos suyos. Dicen que a los de ese rubro sí o sí se les pega algo de la política si es que han representado a alguno. Uno de sus viejos amigos cree lo mismo, que es muy distinto para un civilista aplicado como Rabat. Pero otro de sus cotidianos ataja: a los litigantes la cabeza se nos pone litigiosa, si hasta cuando discuto con mi mujer cito medios de prueba.





Al Rabat post 21 de octubre lo describen como alguien disciplinado para seguir consejos, abierto a recibir recomendaciones y llano a dar su brazo a torcer. Insisten en que ha aprendido la lección, que “tiene conciencia de que esto no le puede volver a pasar” y que “está dispuesto a tomar medidas en un área en que se reconoce débil”, aludiendo a la falta de olfato político.





En la Moneda recalcan que lo ven firme cada vez que le dan consejos o le hacen coaching. Le dan trato tanto a alto nivel político -las citas con Alvarado y Arenas- como en comunicaciones estratégicas, a cargo de la Secom.









Nada que ver con ejemplos del pasado donde el paciente no pudo resistir. Como el que se recuerda de Ricardo Raineri, ministro de Energía de Piñera I: a fines del 2010 se le ocurrió decir que “a los magallánicos se les acabó la fiesta”, poniendo en duda el subsidio para la calefacción en Punta Arenas, incendiado la zona con protestas. El Gobierno demoró, amenazaron con una acusación y cuando la Secom comenzó a entrenarlo, colapsó en sollozos. Piñera lo sacó en enero del 2011.





A Rabat aún no le hacen simulaciones de interrogatorios en el Congreso. La Secom ha entrado a reforzar más desde la caída de Silva, atenta a los riesgos o flancos de su agenda, colaborando en lo que va a decir y cómo, cuidando los puntos de prensa. Cosas de manual, como que hay que evitar la imagen de contestarle a los medios caminando, que no parezca una persecución, y todas esas cosas.





En las reuniones más políticas le han dicho que cuando hable con la prensa mire más a las cámaras y a quienes le preguntan, no esa mirada al infinito o ese punto ciego; un hábito heredado de litigar ante el estrado.





También, que debe contestar de a poco y no de una vez, y que debe desplegar señales de sensibilidad y empatía. La muestra a evitar es esa entrevista de los primeros días en el noticiario de Mega, cuando dijo que nunca se le había avisado a las víctimas que había condenados saliendo libres porque “no lo establece la ley”.





En su equipo recalcan que Secom y Presidencia los han ayudado en todo lo necesario. Rabat está en un un grupo de mensajería en que se coordina con muy pocos de sus asesores y ministros políticos. En determinados casos y reuniones, Justicia -dicen ahí- ha recibido asistencia del director de Contenidos de Presidencia, Cristián Valenzuela.

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A veces llega a verlo un asistente del estudio de Rodríguez, Vergara & Cía a dejarle cosas: encargos, saludos, obsequios. Rabat lo conoce desde hace años. El mismo Pedro Pablo Vergara ha ido a verlo a su casa al menos una vez y en ocasiones han hablado por teléfono. En el bufete el tema es ineludible. Se conversa y se sabe que se preocupan por Rabat. En algunos ronda la idea de que ya, la política es sin llorar, pero puchas qué distinto es cuando le toca a uno de los nuestros.





Todos ahí le han escrito y/o lo han llamado. Tampoco se puede hacer mucho más, él es tan reservado y celoso de sus cosas, se dice. Han tratado de hacer gestos en la medida que para él sea aceptable.





Cuando Rabat dejó el estudio para irse al ministerio, no le hicieron un regalo especial o ceremonia de despedida. Era un poco duro, podría parecer como que lo estaban echando. Y no es la idea. El 10 de marzo ahí le dijeron que, “por cualquier cosa, las puertas del estudio están abiertas”. Y lo mismo sienten ahora: cuando vuelva, si quiere volver, llegará a su casa, aunque encuentre la oficina un poco cambiada y distinta.



