La estatal aseguró que trabaja en distintas alternativas para dar continuidad, aunque no se refirió específicamente al futuro del rajo abierto. La Comisión de Minería de la Cámara adelantó que citará al presidente Bernardo Fontaine, mientras los sindicatos se muestran divididos.

Codelco salió este viernes a descartar que exista un plan de cierre de la División Chuquicamata, luego de que las versiones sobre el eventual término de las operaciones del rajo abierto, dadas a conocer por El Mercurio de Antofagasta, encendieran las alertas entre los integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y evidenciaran diferencias al interior de la dirigencia sindical de la división.

A través de una declaración pública, la minera estatal aseguró que desde hace años trabaja en planes de extensión de la vida útil de sus operaciones y que continuará haciéndolo.

“Estamos trabajando en distintas alternativas que nos permitan proyectar Chuquicamata hacia el futuro”, sostuvo la cuprífera, enfatizando que mantiene un diálogo permanente con las organizaciones sindicales para recoger sus inquietudes y propuestas.

La compañía agregó que, en los distintos momentos en que se ha evaluado la continuidad de las operaciones, ha mantenido conversaciones con los representantes de los trabajadores, con el propósito de asegurar la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la división en el largo plazo.

Si bien la estatal descartó un plan de cierre de Chuquicamata, no se refirió específicamente al futuro de las operaciones del rajo abierto ni entregó detalles sobre las alternativas que está evaluando.

Congreso pedirá explicaciones

Tras conocer la información, el presidente de la instancia parlamentaria, diputado Cristian Tapia (indep.-PPD), inició gestiones con ejecutivos de la minera estatal para esclarecer el alcance de los antecedentes publicados.

"Me he contactado directamente vía telefónica con los ejecutivos de Codelco y lo que me manifiestan es que eso no es parte de la administración. Aquí hay una mala información del gerente general de la división Chuquicamata, que yo espero sea corregida. No puede ser que un gerente pueda entregar una información que no corresponde”, señaló Tapia.

Ante este escenario, el parlamentario anunció que enviará un oficio a la estatal para solicitar que se aclare la situación y adelantó que invitará para la próxima semana a la Comisión de Minería al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, y al presidente ejecutivo de la cuprífera, Jorge Gómez, con el objetivo de esclarecer las versiones sobre Chuquicamata y conocer los planes que está diseñando la administración para la compañía.

Tapia también cuestionó la sucesión de declaraciones respecto del futuro de la minera estatal y advirtió sobre sus efectos entre los trabajadores.

“No puede ser que todas las semanas tengamos información errada, que salga el ministro Quiróz diciendo que se va a privatizar Codelco, después que salga el gerente general de Chuquicamata que van a cerrar parte de la división, porque eso trae una tremenda incertidumbre en los trabajadores y en el país”, argumentó.

El legislador manifestó su esperanza de que la gerencia de Codelco “esté a la altura y entregue tranquilidad”, ya que, según planteó, cuando se producen situaciones como estas “en los trabajadores se produce una psicosis colectiva, y eso es lo peor que puede pasar en un trabajo tan delicado como es la minería”.

La posición de los sindicatos

Las versiones sobre el eventual cierre del rajo abierto de Chuquicamata también han evidenciado diferencias al interior de la dirigencia sindical de la división.

Mientras el Sindicato N° 3 ha manifestado públicamente su preocupación por el futuro de las operaciones, otros dirigentes cuestionan la forma en que se ha abordado el tema y aseguran que todavía existen alternativas técnicas para dar continuidad a las faenas.

Alberto Muñoz, dirigente de los sindicatos N° 1, N° 2, N° 5 y Minero de Chuquicamata, cuestionó las declaraciones del presidente del Sindicato N° 3, Hernán Guerrero, argumentando que este último se desempeña en el área de refinería y no conoce directamente los procesos de extracción de la mina.

“Él no es de la mina, no conoce la mina”, afirmó Muñoz, quien también criticó el actuar de algunos dirigentes frente a la incertidumbre que enfrentan los trabajadores.

“Hay un sindicato que se presta para el leseo de la administración para alertar y preocupar a los trabajadores. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa”, sostuvo.

Respecto del futuro de las operaciones, Muñoz aseguró que todavía existe material explotable en las fases 38 y 49 del raj, y que se está trabajando en fórmulas de operación conjunta con la División Radomiro Tomic, procurando mantener las remuneraciones de los trabajadores de cada división.

“Estamos nerviosos, sí, pero tenemos que trabajar (...) hacer una pega en conjunto donde podemos conseguir más áreas para poder explotar y trabajar”, señaló.